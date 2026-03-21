Férfi kézilabda: Magyarország–Olaszország

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
2026.03.21. 14:15
férfi kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Olaszország felkészülési mérkőzés
A magyar férfi kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzésen Olaszországot látja vendégül Tatabányán – élőben az NSO-n!

KÉZILABDA
Férfi felkészülési mérkőzés
14.30: Magyarország–Olaszország, Tatabánya (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A magyar válogatott kerete
Kapusok: PALASICS Kristóf (MT Melsungen, német), BARTUCZ László (MT Melsungen), NAGY Benedek (HBW Balingen-Weilstetten, német)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes, francia), MÁTHÉ Dominik (Elverum Handball, norvég)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), PERGEL Andrej (BM Logrono La Rioja, spanyol), LUKÁCS Péter (Elverum Handball), TÓTH Levente (LIQUI MOLY NEKA – az edzéseken vesz részt), SZTRAKA Dániel (MOL Tatabánya KC – az edzéseken vesz részt)
Beállók: ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen), SZŰCS Bence (USDK Dunkerque, francia)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)

férfi kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Olaszország felkészülési mérkőzés
