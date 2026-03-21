Ukrán világbajnok férfi magasugrásban, nagy esés a vegyes váltóban

SZENDREI ZOLTÁN
• Torun
2026.03.21. 14:28
Az ukrán Oleh Doroscsuk lett a férfi magasugrás világbajnoka fedett pályán (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Két versenyszámban hirdettek világbajnokot a fedett pályás atlétikai világbajnokság szombat délelőtti programjában Torunban.

Sokáig szép csendben csordogáltak az események az Arena Torunban szombat délelőtt. A vegyes váltó döntője előtt Eszes Dániel 60 m gáton megközelítette az idei legjobbját, de 7.83-as idejével nem jutott tovább az esti elődöntőbe. Akit a többieknek le kell győzni a vb-címhez, pont a vele egy futamban 7.45-öt futó amerikai Trey Cunningham lesz.

Mielőtt a szám specialistáit láthattuk volna a csarnok közepén, a hétpróbázók is 60 m gáton nyitották a második napjukat. A svájci Simon Ehammer 7.52-es „űridővel” jelentkezett, hétpróbában korábban soha ilyen gyorsan nem állították meg az órát, még a gátas előfutamokban is a 6. legjobb idő lett volna az övé.

Ezután lekerültek a gátak a pályáról, női 60 m síkon Takács Boglárkát ezen a vb-n nem láthattuk elindulni, inkább hosszabb felkészülésbe kezdett a szabadtéri kihívások előtt. A két favorit, a saint lucia-i Julien Alfred és az olasz Zaynab Dosso is könnyedén nyerte meg az első körös futamát. A férfi gátfutókhoz hasonlóan ők is este folytatják és döntik el az aranyérem sorsát.

A vegyes váltóban már délelőtt világbajnokot hirdettek, a nemzetközi szövetség hat erős csapatot hívott meg. Szerencsére legalább ebben a 400 méterhez köthető versenyszámban nem csökkentette hatról négyre az indulók számát, ami drámai test a test elleni csatákat eredményezett. Már az első váltásnál összeértek az egymás útját keresztező amerikai, jamaicai és holland váltótagok. Utoljára a Dominó Napon láttunk annyi elemet borulni, mint ahányan az aktív és már a váltáson túl lévő sprinterek közül a földre kerültek…

Aki kimaradt a bajból, az a belga váltó volt, Jonathan Sacoor erős kezdése szó szerint aranyat ért nekik, Ilana Hanssens után Julien Watrinnak és Helena Ponette-nek már csak az előnyt kellett őriznie. Ezt sikerrel tették, 3:15.60-as teljesítményükkel megszületett a fedett pályás vb-n bemutatkozó szám alap versenycsúcsa. Spanyolország Blanca Hervás óriási hajrájával feljött az ezüstérmes pozícióba, Jamaica kizárása pedig a házigazda lengyelek első érmét eredményezte.

Izgalmas döntőt hozott a férfi magasugróké is, az ukrán Oleh Doroscsuk magabiztosan menetelt a vb-cím felé, az alacsonyabb magasságokat egyedüliként hibátlanul oldotta meg. Közben a többiek kivétel nélkül belehibáztak, a 230 centiméter megrostálta a mezőnyt, rajta kívül csak a mexikói Erick Portillo maradt versenyben. Mivel a 233 centi egyiküknek sem sikerült, ezért Doroscsuk korábbi hibátlan teljesítménye győzelmet ért neki. A pénteken a női magast megnyerő Jaroszlava Mahucsih büszkén és boldogan tapsolt a lelátóról honfitársának.

A 800 méteres elődöntőben a nők között a brit Keely Hodgkinson világcsúcstartóhoz méltó magabiztossággal futott 1:58.53-at, a férfiaknál az amerikai Cooper Lutkenhaus volt a leggyorsabb (1:44.29). Mindkét nem fináléját vasárnap este rendezik meg.

Szombat este Molnár Attilának szurkolhatunk, aki fél hétkor áll rajthoz a 400 méter döntőjében.

