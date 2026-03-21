Napra pontosan három hónap után nyert az Elche, s nem túlzás azt mondani, hogy a legjobbkor

2026.03.21. 16:15
Az Elche 2–1-re nyert odahaza a Mallorca ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság

A gól nélküli első félidőt követően a vendég Mallorca törte meg a jeget a Martínez Valeróban, Pablo Torre a 16-os előteréből lőtt, a labda pedig a bal alsóban kötött ki az 58. percben. A válaszra nem kellett sokat várni, néhány perccel később ugyanis egy balul sikerült felszabadítási kísérletet követően Rafa Mir lőtt 11 méterről a jobb kapufa tövére, ahonnan a hálóba pattant a labda. Szűk tíz perccel az egyenlítő gól után már az Elche vezetését ünnepelhette a hazai publikum, Valera bal szélről érkező beadását a lendületből érkező Tete Morente bólintotta az ötösről a kapuba.

A mérkőzés ráadásában tálcán kapott egyenlítési lehetőséget Martín Demichelis együttese, de a kezezésért befújt tizenegyest Muriqi a kapu fölé bikázta. Az eredetileg nyolcperces ráadás szűk negyedórára duzzadt, de újabb gól nem született – az Elche a naptári évben először nyert (a csapat előző sikerét december 21-én jegyezhettük fel), s elmozdult a kiesőzónából. 2–1

SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
Elche–Mallorca 2–1 (Rafa Mir 62., T. Morente 71.,  ill. P. Torre 58.)
16.15: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Oviedo
18.30: Osasuna–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–Valencia (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották
Villarreal–Real Sociedad 3–1 (Gerard Moreno 7., Mikautadze 15., N. Pépé 23., ill. L. Sucic 47.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona28231477–28+49 70 
2. Real Madrid28213463–25+38 66 
3. Villarreal29184754–34+20 58 
4. Atlético Madrid28176547–25+22 57 
5. Betis281111643–35+8 44 
6. Celta Vigo281011738–31+7 41 
7. Real Sociedad291081144–45–1 38 
8. Espanyol281071135–42–7 37 
9. Getafe281051323–30–7 35 
10. Athletic Bilbao281051330–40–10 35 
11. Osasuna28971234–38–4 34 
12. Girona288101031–43–12 34 
13. Rayo Vallecano287111028–34–6 32 
14. Valencia28881230–42–12 32 
15. Sevilla28871337–47–10 31 
16. Elche296111238–46–8 29 
17. Alaves28771426–38–12 28 
18. Mallorca29771534–47–13 28 
19. Levante28581530–46–16 23 
20. Oviedo28491518–44–26 21 

