Napra pontosan három hónap után nyert az Elche, s nem túlzás azt mondani, hogy a legjobbkor

A gól nélküli első félidőt követően a vendég Mallorca törte meg a jeget a Martínez Valeróban, Pablo Torre a 16-os előteréből lőtt, a labda pedig a bal alsóban kötött ki az 58. percben. A válaszra nem kellett sokat várni, néhány perccel később ugyanis egy balul sikerült felszabadítási kísérletet követően Rafa Mir lőtt 11 méterről a jobb kapufa tövére, ahonnan a hálóba pattant a labda. Szűk tíz perccel az egyenlítő gól után már az Elche vezetését ünnepelhette a hazai publikum, Valera bal szélről érkező beadását a lendületből érkező Tete Morente bólintotta az ötösről a kapuba.

A mérkőzés ráadásában tálcán kapott egyenlítési lehetőséget Martín Demichelis együttese, de a kezezésért befújt tizenegyest Muriqi a kapu fölé bikázta. Az eredetileg nyolcperces ráadás szűk negyedórára duzzadt, de újabb gól nem született – az Elche a naptári évben először nyert (a csapat előző sikerét december 21-én jegyezhettük fel), s elmozdult a kiesőzónából. 2–1

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

Elche–Mallorca 2–1 (Rafa Mir 62., T. Morente 71., ill. P. Torre 58.)

16.15: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Oviedo

18.30: Osasuna–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Valencia (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Villarreal–Real Sociedad 3–1 (Gerard Moreno 7., Mikautadze 15., N. Pépé 23., ill. L. Sucic 47.)

A LA LIGA ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Barcelona 28 23 1 4 77–28 +49 70 2. Real Madrid 28 21 3 4 63–25 +38 66 3. Villarreal 29 18 4 7 54–34 +20 58 4. Atlético Madrid 28 17 6 5 47–25 +22 57 5. Betis 28 11 11 6 43–35 +8 44 6. Celta Vigo 28 10 11 7 38–31 +7 41 7. Real Sociedad 29 10 8 11 44–45 –1 38 8. Espanyol 28 10 7 11 35–42 –7 37 9. Getafe 28 10 5 13 23–30 –7 35 10. Athletic Bilbao 28 10 5 13 30–40 –10 35 11. Osasuna 28 9 7 12 34–38 –4 34 12. Girona 28 8 10 10 31–43 –12 34 13. Rayo Vallecano 28 7 11 10 28–34 –6 32 14. Valencia 28 8 8 12 30–42 –12 32 15. Sevilla 28 8 7 13 37–47 –10 31 16. Elche 29 6 11 12 38–46 –8 29 17. Alaves 28 7 7 14 26–38 –12 28 18. Mallorca 29 7 7 15 34–47 –13 28 19. Levante 28 5 8 15 30–46 –16 23 20. Oviedo 28 4 9 15 18–44 –26 21

