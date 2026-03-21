Napra pontosan három hónap után nyert az Elche, s nem túlzás azt mondani, hogy a legjobbkor
A gól nélküli első félidőt követően a vendég Mallorca törte meg a jeget a Martínez Valeróban, Pablo Torre a 16-os előteréből lőtt, a labda pedig a bal alsóban kötött ki az 58. percben. A válaszra nem kellett sokat várni, néhány perccel később ugyanis egy balul sikerült felszabadítási kísérletet követően Rafa Mir lőtt 11 méterről a jobb kapufa tövére, ahonnan a hálóba pattant a labda. Szűk tíz perccel az egyenlítő gól után már az Elche vezetését ünnepelhette a hazai publikum, Valera bal szélről érkező beadását a lendületből érkező Tete Morente bólintotta az ötösről a kapuba.
A mérkőzés ráadásában tálcán kapott egyenlítési lehetőséget Martín Demichelis együttese, de a kezezésért befújt tizenegyest Muriqi a kapu fölé bikázta. Az eredetileg nyolcperces ráadás szűk negyedórára duzzadt, de újabb gól nem született – az Elche a naptári évben először nyert (a csapat előző sikerét december 21-én jegyezhettük fel), s elmozdult a kiesőzónából. 2–1
SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
Elche–Mallorca 2–1 (Rafa Mir 62., T. Morente 71., ill. P. Torre 58.)
16.15: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Oviedo
18.30: Osasuna–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–Valencia (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Villarreal–Real Sociedad 3–1 (Gerard Moreno 7., Mikautadze 15., N. Pépé 23., ill. L. Sucic 47.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|28
|23
|1
|4
|77–28
|+49
|70
|2. Real Madrid
|28
|21
|3
|4
|63–25
|+38
|66
|3. Villarreal
|29
|18
|4
|7
|54–34
|+20
|58
|4. Atlético Madrid
|28
|17
|6
|5
|47–25
|+22
|57
|5. Betis
|28
|11
|11
|6
|43–35
|+8
|44
|6. Celta Vigo
|28
|10
|11
|7
|38–31
|+7
|41
|7. Real Sociedad
|29
|10
|8
|11
|44–45
|–1
|38
|8. Espanyol
|28
|10
|7
|11
|35–42
|–7
|37
|9. Getafe
|28
|10
|5
|13
|23–30
|–7
|35
|10. Athletic Bilbao
|28
|10
|5
|13
|30–40
|–10
|35
|11. Osasuna
|28
|9
|7
|12
|34–38
|–4
|34
|12. Girona
|28
|8
|10
|10
|31–43
|–12
|34
|13. Rayo Vallecano
|28
|7
|11
|10
|28–34
|–6
|32
|14. Valencia
|28
|8
|8
|12
|30–42
|–12
|32
|15. Sevilla
|28
|8
|7
|13
|37–47
|–10
|31
|16. Elche
|29
|6
|11
|12
|38–46
|–8
|29
|17. Alaves
|28
|7
|7
|14
|26–38
|–12
|28
|18. Mallorca
|29
|7
|7
|15
|34–47
|–13
|28
|19. Levante
|28
|5
|8
|15
|30–46
|–16
|23
|20. Oviedo
|28
|4
|9
|15
|18–44
|–26
|21
Pénteken játszották
Villarreal–Real Sociedad 3–1 (Gerard Moreno 7., Mikautadze 15., N. Pépé 23., ill. L. Sucic 47.)