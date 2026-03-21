A Racing Bulls egyedi dizájnt használ a Japán Nagydíjon – képek

A Racing Bulls a Tokyo Drift eseményén, egy héttel a Japán Nagydíj előtt mutatta be két versenyzője, Arvid Lindblad és Liam Lawson közreműködésével a szuzukai futamhétvégén használatos, egyedi fényezését, amelyet a Red Bull új tavaszi kiadású energiaitala inspirált, és a neves japán kalligráfus, Aojagi Biszen álmodott meg. A fehér és piros színt felvonultató dizájn megjelenik a versenyzői, valamint a csapatruházaton is.

A faenzai istálló 12 pontot szerzett az első két Grand Prix-n, pontosan ugyanannyit, mint a testvércsapata, a Red Bull, s ezzel jelenleg a konstruktőri összetett hatodik helyét foglalja el.

40. KÍNAI NAGYDÍJ MÁRCIUS 27., PÉNTEK 1. szabadedzés 3.30–4.30 2. szabadedzés 7.00–8.00 MÁRCIUS 28., SZOMBAT 3. szabadedzés 3.30–4.30 Időmérő 7.00–8.00 MÁRCIUS 29., VASÁRNAP A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja 7.00 KÖVETKEZŐ VERSENY Miami Nagydíj, Miami május 3., 22.00 Kanadai Nagydíj, Montreal május 24., 22.00 Monacói Nagydíj, Monte-Carlo június 7., 15.00



