A Racing Bulls egyedi dizájnt használ a Japán Nagydíjon – képek
A Formula–1-es Racing Bulls különleges autófényezést használ a soron következő Japán Nagydíjon.
A Racing Bulls a Tokyo Drift eseményén, egy héttel a Japán Nagydíj előtt mutatta be két versenyzője, Arvid Lindblad és Liam Lawson közreműködésével a szuzukai futamhétvégén használatos, egyedi fényezését, amelyet a Red Bull új tavaszi kiadású energiaitala inspirált, és a neves japán kalligráfus, Aojagi Biszen álmodott meg. A fehér és piros színt felvonultató dizájn megjelenik a versenyzői, valamint a csapatruházaton is.
A faenzai istálló 12 pontot szerzett az első két Grand Prix-n, pontosan ugyanannyit, mint a testvércsapata, a Red Bull, s ezzel jelenleg a konstruktőri összetett hatodik helyét foglalja el.
