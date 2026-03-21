Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Zalaegerszegi TE–Újpest FC 0–0

A Racing Bulls egyedi dizájnt használ a Japán Nagydíjon – képek

H. L.H. L.
2026.03.21. 15:07
null
A Racing Bulls eltér a hagyományos festésétől a szuzukai hétvégén (Fotó: X/visacashapprb)
Címkék
F1 Racing Bulls Formula–1 Japán Nagydíj
A Formula–1-es Racing Bulls különleges autófényezést használ a soron következő Japán Nagydíjon.

A Racing Bulls a Tokyo Drift eseményén, egy héttel a Japán Nagydíj előtt mutatta be két versenyzője, Arvid Lindblad és Liam Lawson közreműködésével a szuzukai futamhétvégén használatos, egyedi fényezését, amelyet a Red Bull új tavaszi kiadású energiaitala inspirált, és a neves japán kalligráfus, Aojagi Biszen álmodott meg. A fehér és piros színt felvonultató dizájn megjelenik a versenyzői, valamint a csapatruházaton is. 

A faenzai istálló 12 pontot szerzett az első két Grand Prix-n, pontosan ugyanannyit, mint a testvércsapata, a Red Bull, s ezzel jelenleg a konstruktőri összetett hatodik helyét foglalja el. 

40. KÍNAI NAGYDÍJ
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
1. szabadedzés3.30–4.30
2. szabadedzés7.00–8.00
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
3. szabadedzés3.30–4.30
Időmérő7.00–8.00
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja7.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00


 

 

