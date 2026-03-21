Kriza Anna hetedik lett a cselgáncs Grand Slamen

2026.03.21. 15:59
Fotó: EJU
cselgáncs Kriza Anna cselgáncs Grand Slam
A 7. helyen végzett Kriza Anna a cselgáncsozók Tbilisziben zajló Grand Slam-viadalán.

A 63 kilogrammos súlycsoport magyar indulója két győzelem után a negyeddöntőben ipponnal kikapott a holland Joanne van Lieshouttól, ezzel a vigaszágra került – a nemzetközi szövetség eredményközlője szerint.

Ott a BHSE U23-as Eb-bronzérmese ugyancsak ipponnal maradt alul a horvát Iva Oberannal szemben, így végül nem mérkőzhetett éremért.

 

cselgáncs Kriza Anna cselgáncs Grand Slam
