Női vízilabda BL: tíz góllal győzött az FTC

A magyar csapat legeredményesebb játékosa Gurisatti Gréta volt öt góllal, de rajta kívül négyen is háromszor vették be az ellenfél kapuját. A németeknél a korábbi magyar válogatott FTC-játékos, Bujka Barbara két gólt szerzett.

Matajsz Márk együttese csoportelsőként jutott a negyeddöntőbe.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

C-CSOPORT

FTC-Telekom Waterpolo–Spandau Berlin (német) 22–12 (5–2, 5–3, 9–2, 3–5)

A magyar csapat gólszerzői: Gurisatti 5, Hertzka, Vályi, E. Plevritu, Leimeter 3-3, Szilágyi 2, Kuna, Ortiz-Munoz, Szalkai

KÉSŐBB

A-CSOPORT

17.00: Dunaújváros–Olympiakosz (görög)

19.00: UVSE-Helia D–Alimosz (görög)

D-CSOPORT

20.30: ZV De Zaan (holland)–One Eger