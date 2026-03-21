Női vízilabda BL: tíz góllal győzött az FTC
A továbbjutását már korábban biztossá tevő Ferencváros tízgólos győzelmet aratott szombaton a sereghajtó, vendég Spandau Berlin felett a női vízilabda Bajnokok Ligája C-csoportjának utolsó fordulójában.
A magyar csapat legeredményesebb játékosa Gurisatti Gréta volt öt góllal, de rajta kívül négyen is háromszor vették be az ellenfél kapuját. A németeknél a korábbi magyar válogatott FTC-játékos, Bujka Barbara két gólt szerzett.
Matajsz Márk együttese csoportelsőként jutott a negyeddöntőbe.
NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
C-CSOPORT
FTC-Telekom Waterpolo–Spandau Berlin (német) 22–12 (5–2, 5–3, 9–2, 3–5)
A magyar csapat gólszerzői: Gurisatti 5, Hertzka, Vályi, E. Plevritu, Leimeter 3-3, Szilágyi 2, Kuna, Ortiz-Munoz, Szalkai
KÉSŐBB
A-CSOPORT
17.00: Dunaújváros–Olympiakosz (görög)
19.00: UVSE-Helia D–Alimosz (görög)
D-CSOPORT
20.30: ZV De Zaan (holland)–One Eger
