Női vízilabda BL: tíz góllal győzött az FTC

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.03.21. 13:56
Fotó: fradi.hu
FTC női vízilabda női vízilabda Bajnokok Ligája női vízilabda BL
A továbbjutását már korábban biztossá tevő Ferencváros tízgólos győzelmet aratott szombaton a sereghajtó, vendég Spandau Berlin felett a női vízilabda Bajnokok Ligája C-csoportjának utolsó fordulójában.

A magyar csapat legeredményesebb játékosa Gurisatti Gréta volt öt góllal, de rajta kívül négyen is háromszor vették be az ellenfél kapuját. A németeknél a korábbi magyar válogatott FTC-játékos, Bujka Barbara két gólt szerzett.

Matajsz Márk együttese csoportelsőként jutott a negyeddöntőbe.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
C-CSOPORT
FTC-Telekom Waterpolo–Spandau Berlin (német) 22–12 (5–2, 5–3, 9–2, 3–5)
A magyar csapat gólszerzői: Gurisatti 5, Hertzka, Vályi, E. Plevritu, Leimeter 3-3, Szilágyi 2, Kuna, Ortiz-Munoz, Szalkai

KÉSŐBB
A-CSOPORT
17.00: Dunaújváros–Olympiakosz (görög)
19.00: UVSE-Helia D–Alimosz (görög)
D-CSOPORT
20.30: ZV De Zaan (holland)–One Eger

 

