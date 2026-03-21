Gyalogtúra a Nyakas-hegyen – de futni is lehet!

2026.03.21. 16:14
csupasport programajánló túrázás
Közzétette idei első programját a zsámbéki futó- és sportolói közösség – tavaszváró gyalogtúrával indítják az évet.

 

2026-ban március 28-án a Nyakas-hegyre várja egy túrára az érdeklődőket a zsámbéki futó- és sportolói közösség.

„Megcsodálhatjuk a hegy ébredését, a téli egyhangúság után az első új színeket, virágokat – írja az esemény ajánlójában a zsambekfutas.hu. – A Tavaszváró Gyalogtúra tökéletes alkalom arra, hogy újra mozgásba lendülj. A túra során a résztvevők a Nyakas-hegy lenyűgöző tájait fedezhetik fel, éppen akkor, amikor a természet virágba borul. A friss levegő, a panoráma és a közösségi élmény garantáltan feltölt energiával.”

A szervezők mindenkit várnak, négy különböző táv közül választhatnak a résztvevők: 6, 11, 16 vagy akár 26 kilométert is teljesíthetnek, és futva is teljesíthető a táv, tehát mindenki megtalálhatja a számára ideális kihívást.

Külön figyelmet kapnak a családok is: az esemény kifejezetten családbarát. A legkisebbeket játékos feladatokkal és ismeretterjesztő állomásokkal ellátott gyerek menetlevél várja, így számukra a túra nemcsak mozgás, hanem izgalmas kaland is lesz. 

Nevezési oldal: zsambekfutas.hu/teli-tura 

 

