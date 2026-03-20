Szombati sportműsor: NB I; Brighton–Liverpool; DVSC–Odense és Óvár–Esztergom kézimeccsek

MÁRCIUS 21., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

27. FORDULÓ

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

13.30: Brighton & Hove Albion–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Fulham–Burnley (Tv: Spíler1)

18.30: Everton–Chelsea (Tv: Spíler1)

21.00: Leeds United–Brentford (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

27. FORDULÓ

17.00: Toulouse–Lorient

19.00: Auxerre–Brest

21.00: Nice–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

27. FORDULÓ

15.30: Bayern München–Union Berlin (Tv: Arena4)

15.30: 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach

15.30: Heidenheim–Bayer Leverkusen

15.30: Wolfsburg–Werder Bremen

18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

27. FORDULÓ

20.30: Darmstadt–Schalke (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ

15.00: Parma–Cremonese

18.00: Milan–Torino

20.45: Juventus–Sassuolo (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

27. FORDULÓ

19.00: Benfica–Vitória Guimaraes (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 2. FORDULÓ

16.30: Csíkszereda–Farul Constanta – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

14.00: Elche–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Oviedo

18.30: Osasuna–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Valencia (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ

FELSŐHÁZ

15.30: Zilina (Zsolna)–DAC – élőben az NSO-n!

ALSÓHÁZ

18.00: FC Kassa–Tatran Presov (Eperjes)

NŐI NB I

15. FORDULÓ

13.00: Szekszárd–Budaörs

14.00: DVTK–Puskás Akadémia

14.00: Viktória FC–PMFC

15.00: Újpest–Ferencváros

17.00: MTK Budapest–Bp. Honvéd

FUTSAL

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.00: Magyarország–Olaszország, Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, MOSONMAGYARÓVÁR

10.00: férfi és női egyes, főtábla

10.00: para országos bajnokság

ATLÉTIKA

FEDETT PÁLYÁS VILÁGBAJNOKSÁG, TORUN

9.45: délelőtti program (Tv: M4 Sport)

18.30: délutáni program (Tv: M4 Sport)

AUTÓSPORT

NASCAR

22.30: O’Reilly Auto Parts Series, Sport Clips Haircuts VFW Help a Hero 200 (Tv: Arena4)

CSELGÁNCS

GRAND SLAM-VERSENY, TBILISZI

14.00: férfi 73 és 81 kg; női 63 és 70 kg (Tv: Sport2)

DARTS

EUROPEAN TOUR, WIEZE

13.00: 2. nap, délutáni program (Tv: Max4)

19.00: 2. nap, esti program (Tv: Max4)

GOLF

PGA TOUR

19.00: Valspar Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KERÉKPÁR

MILÁNÓ–SANREMO EGYNAPOS ORSZÁGÚTI KLASSZIKUS

10.10: férfiverseny (Pavia–Sanremo, 298 km) (Tv: Eurosport2)

10.40: női verseny (Genova–Sanremo, 156 km) (Vas Blanka) (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

16.00: Podravka (horvát)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)

18.00: DVSC Schaeffler–Odense HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

20.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom, Győr (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

14.30: Magyarország–Olaszország, Tatabánya (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI NB I

18. FORDULÓ

17.00: NEKA–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC

18.00: Váci NKSE–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

23. FORDULÓ

17.00: Alba Fehérvár–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–DEAC

18.00: Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Sopron KC–Atomerőmű SE

18.00: NKA Universitas Pécs–Kometa-KVGY Kaposvári KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–MVM-OSE Lions – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/endo-plus-service-honved/)

NBA, ALAPSZAKASZ

22.00: Washington Wizards–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

Vasárnap, 1.30: Dallas Mavericks–Los Angeles Clippers (Tv: Sport1)

LOVASSPORT

Vasárnap, 0.15: díjugratás, Nemzetek Ligája, Ocala (Florida) (Tv: Eurosport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG, BRAZIL NAGYDÍJ

14.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)

16.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)

17.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)

18.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)

ÖKÖLVÍVÁS

70. NEMZETKÖZI TIPPMIXPRO BOCSKAI ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, DEBRECEN

16.00: döntők (Tv: M4 Sport+)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

16.30: országos bajnokság, Törökbálint

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ, 24. (UTOLSÓ) FORDULÓ

19.00: MAFC–Dunaújvárosi KSE

NŐI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST

A 3. HELYÉRT

16.00: KHG Kaposvári NRC–Vasas Óbuda

DÖNTŐ

18.30: MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza (Tv: M4 Sport+)

SZNÚKER

7.00: World Open, elődöntő, 1. rész, Jusan (Kína) (Tv: Eurosport1)

13.30: World Open, elődöntő, 2. rész, Jusan (Kína) (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

10.30: alpesi sí, világkupa, férfi lesiklás, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

12.00: alpesi sí, világkupa, női lesiklás, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

16.00: sílövészet, világkupa, férfi üldözéses, Oslo (Tv: Eurosport1)

17.00: síugrás, világkupa, férfi HS 240, Vikersund (Tv: Eurosport1)

18.45: sífutás, világkupa, férfi és női sprint, Lake Placid (Tv: Eurosport1)

23.00: curling, női világbajnokság, elődöntő, Calgary (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MIAMI

16.00: férfi egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló; női egyes, 3. forduló, páros, 1. forduló

TRIATLON

4.30: PTO Tour, T100 World Tour, Gold Coast (Tv: Eurosport2)

VÍVÁS

TŐR GRAND PRIX-VERSENY, LIMA

15.00: női selejtező

VÍZILABDA

FÉRFI KONFERENCIAKUPA, HARMADIK CSOPORTKÖR, A-CSOPORT, ATHÉN

2. FORDULÓ

19.00: CN Tenerife Echeyde (spanyol)–EPS-Honvéd

FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ

3. FORDULÓ

FELSŐHÁZ

16.30: Szolnoki Dózsa–Szegedi VE

19.00: Semmelweis OSC–VasasPlaket

20.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo

ALSÓHÁZ

12.00: DVSE-Master Good–Kaposvári VK

17.00: UVSE–ELTE BEAC

18.00: KSI SE–PannErgy-Miskolci VLC

19.30: PVSK-Mecsek Füszért–Metalcom Szentes

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

A-CSOPORT

17.00: Dunaújváros–Olympiakosz (görög)

19.00: UVSE-Helia D–Alimosz (görög)

C-CSOPORT

12.00: FTC-Telekom Waterpolo–Spandau Berlin (német)

D-CSOPORT

20.30: ZV De Zaan (holland)–One Eger

NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ

4. FORDULÓ

ALSÓHÁZ

10.30: Semmelweis OSC–Tatabányai VSE

18.00: GYVSE-Uni Győr–KSI SE

18.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Valdor-Szentes

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Katz Balázs

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire

7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Változtattak a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő eredményén. Melyiken lehetne még?

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

14.00: Közvetítés a Nyíregyháza–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc

14.30: Közvetítés a Magyarország–Olaszország férfi kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Bera Emese. Szakértő: Marosán György

16.30: Közvetítés a Zalaegerszeg–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László, Jó András. Szakértő: Bene Ferenc

18.00: Közvetítés a DVSC–Odense női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

19.00: Beszámolunk a fedett pályás atlétikai vb eseményeiről

19.15: Közvetítés a Fehérvár–Klagenfurt ICEHL-jégkorongmérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf

20.00: Közvetítés a Mosonmagyaróvár–Esztergom női kézilabda Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel