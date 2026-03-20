Szombati sportműsor: NB I; Brighton–Liverpool; DVSC–Odense és Óvár–Esztergom kézimeccsek
MÁRCIUS 21., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
27. FORDULÓ
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
13.30: Brighton & Hove Albion–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Fulham–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: Everton–Chelsea (Tv: Spíler1)
21.00: Leeds United–Brentford (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
27. FORDULÓ
17.00: Toulouse–Lorient
19.00: Auxerre–Brest
21.00: Nice–Paris SG
NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
15.30: Bayern München–Union Berlin (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach
15.30: Heidenheim–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Werder Bremen
18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
20.30: Darmstadt–Schalke (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ
15.00: Parma–Cremonese
18.00: Milan–Torino
20.45: Juventus–Sassuolo (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
27. FORDULÓ
19.00: Benfica–Vitória Guimaraes (Tv: Sport2)
ROMÁN SUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 2. FORDULÓ
16.30: Csíkszereda–Farul Constanta – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
14.00: Elche–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Oviedo
18.30: Osasuna–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–Valencia (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ
FELSŐHÁZ
15.30: Zilina (Zsolna)–DAC – élőben az NSO-n!
ALSÓHÁZ
18.00: FC Kassa–Tatran Presov (Eperjes)
NŐI NB I
15. FORDULÓ
13.00: Szekszárd–Budaörs
14.00: DVTK–Puskás Akadémia
14.00: Viktória FC–PMFC
15.00: Újpest–Ferencváros
17.00: MTK Budapest–Bp. Honvéd
FUTSAL
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.00: Magyarország–Olaszország, Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, MOSONMAGYARÓVÁR
10.00: férfi és női egyes, főtábla
10.00: para országos bajnokság
ATLÉTIKA
FEDETT PÁLYÁS VILÁGBAJNOKSÁG, TORUN
9.45: délelőtti program (Tv: M4 Sport)
18.30: délutáni program (Tv: M4 Sport)
AUTÓSPORT
NASCAR
22.30: O’Reilly Auto Parts Series, Sport Clips Haircuts VFW Help a Hero 200 (Tv: Arena4)
CSELGÁNCS
GRAND SLAM-VERSENY, TBILISZI
14.00: férfi 73 és 81 kg; női 63 és 70 kg (Tv: Sport2)
DARTS
EUROPEAN TOUR, WIEZE
13.00: 2. nap, délutáni program (Tv: Max4)
19.00: 2. nap, esti program (Tv: Max4)
GOLF
PGA TOUR
19.00: Valspar Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KERÉKPÁR
MILÁNÓ–SANREMO EGYNAPOS ORSZÁGÚTI KLASSZIKUS
10.10: férfiverseny (Pavia–Sanremo, 298 km) (Tv: Eurosport2)
10.40: női verseny (Genova–Sanremo, 156 km) (Vas Blanka) (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK
16.00: Podravka (horvát)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)
18.00: DVSC Schaeffler–Odense HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
20.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom, Győr (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
14.30: Magyarország–Olaszország, Tatabánya (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I
18. FORDULÓ
17.00: NEKA–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC
18.00: Váci NKSE–Kozármisleny KA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
23. FORDULÓ
17.00: Alba Fehérvár–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–DEAC
18.00: Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK
18.00: Sopron KC–Atomerőmű SE
18.00: NKA Universitas Pécs–Kometa-KVGY Kaposvári KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–MVM-OSE Lions – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/endo-plus-service-honved/)
NBA, ALAPSZAKASZ
22.00: Washington Wizards–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)
Vasárnap, 1.30: Dallas Mavericks–Los Angeles Clippers (Tv: Sport1)
LOVASSPORT
Vasárnap, 0.15: díjugratás, Nemzetek Ligája, Ocala (Florida) (Tv: Eurosport1)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG, BRAZIL NAGYDÍJ
14.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)
16.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)
17.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)
18.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)
ÖKÖLVÍVÁS
70. NEMZETKÖZI TIPPMIXPRO BOCSKAI ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, DEBRECEN
16.00: döntők (Tv: M4 Sport+)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
16.30: országos bajnokság, Törökbálint
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ, 24. (UTOLSÓ) FORDULÓ
19.00: MAFC–Dunaújvárosi KSE
NŐI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST
A 3. HELYÉRT
16.00: KHG Kaposvári NRC–Vasas Óbuda
DÖNTŐ
18.30: MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza (Tv: M4 Sport+)
SZNÚKER
7.00: World Open, elődöntő, 1. rész, Jusan (Kína) (Tv: Eurosport1)
13.30: World Open, elődöntő, 2. rész, Jusan (Kína) (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
10.30: alpesi sí, világkupa, férfi lesiklás, Lillehammer (Tv: Eurosport1)
12.00: alpesi sí, világkupa, női lesiklás, Lillehammer (Tv: Eurosport1)
16.00: sílövészet, világkupa, férfi üldözéses, Oslo (Tv: Eurosport1)
17.00: síugrás, világkupa, férfi HS 240, Vikersund (Tv: Eurosport1)
18.45: sífutás, világkupa, férfi és női sprint, Lake Placid (Tv: Eurosport1)
23.00: curling, női világbajnokság, elődöntő, Calgary (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MIAMI
16.00: férfi egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló; női egyes, 3. forduló, páros, 1. forduló
TRIATLON
4.30: PTO Tour, T100 World Tour, Gold Coast (Tv: Eurosport2)
VÍVÁS
TŐR GRAND PRIX-VERSENY, LIMA
15.00: női selejtező
VÍZILABDA
FÉRFI KONFERENCIAKUPA, HARMADIK CSOPORTKÖR, A-CSOPORT, ATHÉN
2. FORDULÓ
19.00: CN Tenerife Echeyde (spanyol)–EPS-Honvéd
FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ
3. FORDULÓ
FELSŐHÁZ
16.30: Szolnoki Dózsa–Szegedi VE
19.00: Semmelweis OSC–VasasPlaket
20.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo
ALSÓHÁZ
12.00: DVSE-Master Good–Kaposvári VK
17.00: UVSE–ELTE BEAC
18.00: KSI SE–PannErgy-Miskolci VLC
19.30: PVSK-Mecsek Füszért–Metalcom Szentes
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
A-CSOPORT
17.00: Dunaújváros–Olympiakosz (görög)
19.00: UVSE-Helia D–Alimosz (görög)
C-CSOPORT
12.00: FTC-Telekom Waterpolo–Spandau Berlin (német)
D-CSOPORT
20.30: ZV De Zaan (holland)–One Eger
NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ
4. FORDULÓ
ALSÓHÁZ
10.30: Semmelweis OSC–Tatabányai VSE
18.00: GYVSE-Uni Győr–KSI SE
18.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Valdor-Szentes
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Katz Balázs
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire
7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Változtattak a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő eredményén. Melyiken lehetne még?
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
14.00: Közvetítés a Nyíregyháza–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc
14.30: Közvetítés a Magyarország–Olaszország férfi kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Bera Emese. Szakértő: Marosán György
16.30: Közvetítés a Zalaegerszeg–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László, Jó András. Szakértő: Bene Ferenc
18.00: Közvetítés a DVSC–Odense női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
19.00: Beszámolunk a fedett pályás atlétikai vb eseményeiről
19.15: Közvetítés a Fehérvár–Klagenfurt ICEHL-jégkorongmérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf
20.00: Közvetítés a Mosonmagyaróvár–Esztergom női kézilabda Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel