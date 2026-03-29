Ronaldo nélkül nem szerzett gólt a portugál válogatott Mexikóban

ROCK PÉTER
2026.03.29. 09:00
null
Goncalo Ramos megkapta a lehetőséget, de nem élt vele (Fotó: Getty Images)
mexikói labdarúgó-válogatott portugál labdarúgó-válogatott felkészülés
Döntetlennel kezdték az évet a Nemzetek Ligája-címvédő portugálok, akik a mexikói labdarúgó-válogatott otthonában legnagyobb sztárjuk, Cristiano Ronaldo nélkül játszottak 0–0-t.

A sérült csapatkapitány, Cristiano Ronaldo posztján Goncalo Ramos játszott, míg a karszalagot Bruno Fernandes viselte.

A magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendezett mérkőzésen a portugálok jártak közelebb a gólhoz, de sok helyzetet Roberto Martínez – aki a második játékrészben kilenc cserét is végrehajtott – csapata sem alakított ki.


A világbajnoki résztvevő Portugáliára szerda hajnalban az Amerikai Egyesült Államok vár, míg a szintén vb-induló mexikóiak a belgákkal találkoznak.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Mexikó–Portugália 0–0

Korábban
Magyarország–Szlovénia 1–0 (Schön 79.)
San Marino–Feröer 1–2 (Giacopetti 21., ill. J. Andreasen 45+1., Fredriksberg 65.)
Elefántcsontpart–Dél-Korea 4–0 (Guessand 35., Adingra 45+1., Godo 62., Singa 90+3.)
Szenegál–Peru 2–0 (N. Jackson 41., I. Sarr 54.)
Kanada–Izland 2–2 (J. David 63. és 75. – mindkettőt 11-esből, ill. Óskarsson 9., 21.)
Kiállítva: Buchanan (Kanada, 80.)
Skócia–Japán 0–1 (Ito Dzs. 84.)
Egyesült Államok–Belgium 2–5 (McKennie 39., P. Agyemang 87., ill. Debast 45., Am. Onana 53., De Ketelaere 59. – 11-esből, Lukebakio 68., 82.)

 

