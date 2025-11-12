Brazília: rosszul lett a teszten Oscar, abbahagyhatja a futballt

Könnyen lehet, hogy nem láthatjuk többé a futballpályán Oscart, a Sao Paulo FC támadó középpályását – írja a Globoesporte. A 34 éves futballista kedd reggel éppen egészségügyi felmérésen vett rész a Barra Funda-i edzőközpontban, amikor a szobakerékpáros intervallumteszt közben leesett a bicikliről, s két percre az eszméletét is elvesztette.

Oscart a felmérést végző Albert Einstein Izraelita Kórház személyzete azonnal mentőbe fektette, s beszállították a kórház intenzív osztályára, ahol szívaktéteres teszten, valamint MRI-vizsgálaton esett át – egyelőre nem tudni, mikor hagyhatja el az egészségügyi intézményt.

A játékost szívproblémái miatt hónapok óta figyelik – értesült a brazil portál, amely szerint először a Corinthians elleni augusztusi mérkőzésen elszenvedett csigolyatörését követő vizsgálatok mutatták ki a rendellenességet. Oscar akkor tüzetesen kivizsgáltatta magát, de az orvosi jelentés játékra alkalmasnak minősítette, s ezt klubja is megerősítette.

Az Európa-liga-győztes, kétszeres angol, egyszeres brazil, háromszoros kínai bajnok, Brazíliával 2013-ben Konföderációs Kupát nyerő labdarúgó a hozzá közel állóknak korábban elmondta: azonnal abbahagyja a futballt, ha bármilyen kis esélye is van annak, hogy rosszul legyen a futballpályán.

A 48-szoros válogatott Oscar szerződése a Sao Paulo FC-vel 2027 év végéig szól, s a Globoesporte meg nem nevezett forrása szerint eddig is fontolgatta a kontraktus felbontását, aminek most jelentősen megnőtt az esélye.