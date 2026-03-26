Nemzeti Sportrádió

Luxemburg és Lettország előnyben a Nemzetek Ligája-osztályozón

R. P.R. P.
2026.03.26. 20:14
Vincent Thill (Fotó: Getty Images)
Luxemburg Nemzetek Ligája Lettország Gibraltár Málta
A labdarúgó Nemzetek Ligája C/D-ligás osztályozóján Lettország legyőzte Máltát, míg Lettország Gibraltár ellen szerzett előnyt csütörtökön.

 

A Málta–Luxemburg meccsen Vincent Thill a 47. percben szerzett vezetést, majd a ráadásban Mathias Olesen szöglet után juttatta kapuba a labdát.

Lettország egyetlen, Vladislavs Gutkovskis által értékesített büntetővel szerezte meg a győzelmet Gibraltár otthonában.

A visszavágókat jövő kedden játsszák. Az összesített eredmények alapján a több gólt szerző csapat folytathatja a C-ligában, a vesztesek a D-ligába kerülnek.

NEMZETEK LIGÁJA
Osztályozó
C/D-liga
Gibraltár–Lettország 0–1 (Gutkovskis 64. – 11-esből)
Málta–Luxemburg 0–2 (Thill 47., Olesen 90+3.)

 

