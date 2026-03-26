Luxemburg és Lettország előnyben a Nemzetek Ligája-osztályozón

A Málta–Luxemburg meccsen Vincent Thill a 47. percben szerzett vezetést, majd a ráadásban Mathias Olesen szöglet után juttatta kapuba a labdát.

Lettország egyetlen, Vladislavs Gutkovskis által értékesített büntetővel szerezte meg a győzelmet Gibraltár otthonában.

A visszavágókat jövő kedden játsszák. Az összesített eredmények alapján a több gólt szerző csapat folytathatja a C-ligában, a vesztesek a D-ligába kerülnek.

NEMZETEK LIGÁJA

Osztályozó

C/D-liga

Gibraltár–Lettország 0–1 (Gutkovskis 64. – 11-esből)

Málta–Luxemburg 0–2 (Thill 47., Olesen 90+3.)