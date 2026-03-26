Luxemburg és Lettország előnyben a Nemzetek Ligája-osztályozón
A labdarúgó Nemzetek Ligája C/D-ligás osztályozóján Lettország legyőzte Máltát, míg Lettország Gibraltár ellen szerzett előnyt csütörtökön.
A Málta–Luxemburg meccsen Vincent Thill a 47. percben szerzett vezetést, majd a ráadásban Mathias Olesen szöglet után juttatta kapuba a labdát.
Lettország egyetlen, Vladislavs Gutkovskis által értékesített büntetővel szerezte meg a győzelmet Gibraltár otthonában.
A visszavágókat jövő kedden játsszák. Az összesített eredmények alapján a több gólt szerző csapat folytathatja a C-ligában, a vesztesek a D-ligába kerülnek.
NEMZETEK LIGÁJA
Osztályozó
C/D-liga
Gibraltár–Lettország 0–1 (Gutkovskis 64. – 11-esből)
Málta–Luxemburg 0–2 (Thill 47., Olesen 90+3.)
