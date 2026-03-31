Nemzetek Ligája: Luxemburg és Lettország megőrizte C-ligás tagságát

2026.03.31. 19:59
Danel Sinani tizenegyest hibázott, ám utána betalált (Fotó: Getty Images)
Luxemburg az idegenbeli siker után hazai pályán is legyőzte Máltát, míg Lettország a Gibraltár elleni kettős győzelemmel őrizte meg C-ligás tagságát a labdarúgó Nemzetek Ligájának osztályozóján.

Luxemburg és Lettország is kedvező helyzetből várhatta az osztályozó visszavágóját, előbbi Máltán, utóbbi Gibraltáron nyert az első mérkőzésen.

Akárcsak Máltán, Luxemburgban is Vincent Thill szerzett vezetést, és a luxemburgiak még a félidő végén növelhették volna az előnyüket, de Danel Sinani büntetőt hibázott. A szünet után Sinani már eredményes volt, az 51. percben növelte csapata előnyét. Málta a 64. percben megfogyatkozott, Joseph Mbong megkapta a második sárga lapját. A 70. percben pedig Tomas De Sousa beállította a 3–0-s végeredményt.

Luxemburg mellett Lettország is C-ligás maradt, miután hazai pályán a ráadásban szerzett góllal másodszor is 1–0-ra legyőzte Gibraltárt.

NEMZETEK LIGÁJA
OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓK
C/D-LIGA
Lettország–Gibraltár 1–0 (Cernomordijs 90+3.)
Lettország megőrizte C-ligás tagságát (2–0)
Luxemburg–Málta 3–0 (V. Thill 20., D. Sinani 51., De Sousa 70.)
Luxemburg megőrizte C-ligás tagságát (5–0)

 

