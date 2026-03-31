Nemzetek Ligája: Luxemburg és Lettország megőrizte C-ligás tagságát

Luxemburg és Lettország is kedvező helyzetből várhatta az osztályozó visszavágóját, előbbi Máltán, utóbbi Gibraltáron nyert az első mérkőzésen.

Akárcsak Máltán, Luxemburgban is Vincent Thill szerzett vezetést, és a luxemburgiak még a félidő végén növelhették volna az előnyüket, de Danel Sinani büntetőt hibázott. A szünet után Sinani már eredményes volt, az 51. percben növelte csapata előnyét. Málta a 64. percben megfogyatkozott, Joseph Mbong megkapta a második sárga lapját. A 70. percben pedig Tomas De Sousa beállította a 3–0-s végeredményt.

Luxemburg mellett Lettország is C-ligás maradt, miután hazai pályán a ráadásban szerzett góllal másodszor is 1–0-ra legyőzte Gibraltárt.

Lettország–Gibraltár 1–0 (Cernomordijs 90+3.)

Lettország megőrizte C-ligás tagságát (2–0)

Luxemburg–Málta 3–0 (V. Thill 20., D. Sinani 51., De Sousa 70.)

Luxemburg megőrizte C-ligás tagságát (5–0)