Új fejezet kezdődik Hvicsa Kvarachelia válogatott karrierjében

Grúzia válogatottja március 26-án Izraelt fogadja, március 29-én Litvánia vendége lesz felkészülési mérkőzésen, és immár Hvicsa Kvarachelia viseli majd a karszalagot – közölte a grúz szövetség. Az új hierarchiában Otar Kiteisvili és Otar Kakabadze lesz a helyettese.

Az eredeti tervek szerint a két márciusi meccsen még a grúz válogatottsági rekorder (127), Guram Kasia lett volna a csapatkapitány, csakhogy a pozsonyi Slovan középhátvédje sérülés miatt nem léphet pályára. Kasia hivatalosan június elsején, Románia ellen búcsúzik el a nemzeti csapattól.

A PSG 25 éves csatára, aki az eddigi 47 válogatott mérkőzésén 20 gólt szerzett, három alkalommal, beugróként már viselte a karszalagot.

Mint ismert, a magyar válogatott Észak-Írország és Ukrajna mellett Grúziával is megmérkőzik a Nemzetek Ligája őszi csoportkörében; október 2-án Budapesten, november 14-én Grúziában csap össze az A-ligába jutásban reménykedő két csapat.