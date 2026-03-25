Nemzeti Sportrádió

Új fejezet kezdődik Hvicsa Kvarachelia válogatott karrierjében

K. Zs.K. Zs.
2026.03.25. 11:59
Hvicsa Kvarachelia már beugróként is büszkén viselte a csapatkapitányi karszalagot (Fotó: Getty Images)
Címkék
Nemzetek Ligája Grúzia Hvicsa Kvarachelia
Hvicsa Kvarachelia lesz a grúz labdarúgó-válogatott következő csapatkapitánya – derült ki a grúz szövetség közleményéből.

Grúzia válogatottja március 26-án Izraelt fogadja, március 29-én Litvánia vendége lesz felkészülési mérkőzésen, és immár Hvicsa Kvarachelia viseli majd a karszalagot – közölte a grúz szövetség. Az új hierarchiában Otar Kiteisvili és Otar Kakabadze lesz a helyettese.

Az eredeti tervek szerint a két márciusi meccsen még a grúz válogatottsági rekorder (127), Guram Kasia lett volna a csapatkapitány, csakhogy a pozsonyi Slovan középhátvédje sérülés miatt nem léphet pályára. Kasia hivatalosan június elsején, Románia ellen búcsúzik el a nemzeti csapattól.

A PSG 25 éves csatára, aki az eddigi 47 válogatott mérkőzésén 20 gólt szerzett, három alkalommal, beugróként már viselte a karszalagot.

Mint ismert, a magyar válogatott Észak-Írország és Ukrajna mellett Grúziával is megmérkőzik a Nemzetek Ligája őszi csoportkörében; október 2-án Budapesten, november 14-én Grúziában csap össze az A-ligába jutásban reménykedő két csapat.

 

Nemzetek Ligája Grúzia Hvicsa Kvarachelia
Ezek is érdekelhetik