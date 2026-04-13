Heti program: kialakul a legjobb négy mezőnye a BL-ben és az El-ben, hétvégén NB I és angol rangadók
ÁPRILIS 13., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB I
29. FORDULÓ
20.00: Kisvárda-Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
20.45: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
22.00: Seattle Mariners–Houston Astros (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM
2. FORDULÓ
12.30: Szlovákia–Olaszország
16.00: Norvégia–Franciaország
19.30: Magyarország–Kína – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ERSTE LIGA
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)
SVÉD BAJNOKSÁG
ELŐDÖNTŐ
19.00: Lulea–Skelleftea (Tv: Sport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1054 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: Prestige Fitness Pénzügyőr SE–MÁV Előre Foxconn
TENISZ
ATP 500-as torna, Barcelona
11.00: egyes, 1. forduló; páros. 1. forduló
ATP 500-as torna, München
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Stuttgart
14.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Rouen
13.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ÁPRILIS 14., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!
NB I
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
18.45: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL CHAMPIONSHIP
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
21.00: Portsmouth–Ipswich Town (Tv: Match4)
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
3. FORDULÓ
C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT
16.00: Észak-Macedónia–Magyarország, Bitola
FUTSAL
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.30: Magyarország–Szlovákia, Esztergom
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)
SVÁJCI BAJNOKSÁG
20.00: rájátszás (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 15 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/alba-fehervar-kc/)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti1055 (Tv: Sport2)
ÁPRILIS 15., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
NB III
ÉSZAKKELETI CSOPORT
22. FORDULÓ
17.00: Zsámbék–Tatabánya
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: St. Louis Cardinals–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM
3. FORDULÓ
12.30: Norvégia–Kína
16.00: Magyarország–Szlovákia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Olaszország–Franciaország
KÉZILABDA
NŐI NB I
17.00: Vasas SC–FTC-Rail Cargo Hungaria
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: UNI Győr–Dávid Kornél KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/serco-uni-gyor/)
19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd
NBA, PLAY-IN
KELETI FŐCSOPORT
1.30: Charlotte Hornets–Miami Heat
NYUGATI FŐCSOPORT
4.00: Phoenix Suns–Portland Trail Blazers
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti1056 (Tv: Sport2)
ÚSZÁS
17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
FELSŐHÁZ, 5. FORDULÓ
18.30: BVSC-Manna ABC–One Eger
19.30: VasasPlaket–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport)
20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szolnoki Dózsa
20.00: Semmelweis OSC–Szegedi VE
NŐI OB I
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
19.00: UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Celta Vigo (spanyol)–SC Freiburg (német)
21.00: Real Betis (spanyol)–SC Braga (portugál)
21.00: Nottingham Forest (angol)–FC Porto (portugál)
21.00: Aston Villa (angol)–Bologna FC (olasz)
KONFERENCIALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: AZ (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol)
21.00: AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol)
21.00: Racing Strasbourg (francia)–FSV Mainz (német) (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
PREMIER LEAGUE
19.00: 11. forduló Rotterdam (Tv: Sport1)
CSELGÁNCS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI
Női 48 kg (Szeleczki Szabina), 52 kg (Pupp Réka, Gyertyás Róza), férfi 60 kg (Feczkó Csanád, Andrási Márton), 66 kg (Pongrácz Bence) (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
ERSTE LIGA
DÖNTŐ, 5. MÉRŐKZÉS (HA SZÜKSÉGES)
17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG
18.00: a decemberi női Európa-bajnokság csoportkörének sorsolása, Katowice
KOSÁRLABDA
NBA, PLAY-IN
KELETI FŐCSOPORT
1.30: Philadelphia 76ers–Orlando Magic
NYUGATI FŐCSOPORT
4.00: Los Angeles Clippers–Golden State Warriors
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Fenerbahce (török)
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Virtus Bologna (olasz)
20.15: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Baskonia (spanyol)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Crvena zvezda (szerb)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti1057 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Szent Benedek RA–Vasas SC
ÚSZÁS
17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők) (Tv: M4 Sport)
ÁPRILIS 17., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
30. FORDULÓ
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ
20.30: Lens–Toulouse
NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
20.30: St. Pauli–1. FC Köln (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
18.30: Sassuolo–Como
20.45: Internazionale–Cagliari
HORVÁT 1. HNL
30. FORDULÓ
20.15: NK Osijek–Varazdin
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
ELŐDÖNTŐ
14.00: Benfica U19 (portugál)–FC Bruges U19 (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Real Madrid U19 (spanyol)–PSG U19 (francia) (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CSELGÁNCS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI
Női 57 kg, 63 kg (Kriza Anna), férfi 73 kg (Szegedi Dániel, Szabó Áron) (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM
4. FORDULÓ
12.30: Kína–Franciaország
16.00: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Szlovákia–Norvégia
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: Csata TKK–Vasas Akadémia
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 38.(UTOLSÓ) FORDULÓ
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Paris Basketball (francia)
19.30: Monaco (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Valencia (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Anadolu Efes (török)
20.30: Barcelona (spanyol)–Bayern München (német)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika
19.00: MÁV Előre Foxconn–Prestige Fitness Pénzügyőr
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: MEAFC-Peka Bau–MAFC
A 9–13. HELYÉRT
19.00: Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE
ÚSZÁS
17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők) (Tv: M4 Sport)
VÍVÁS
WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)
9.00: női selejtező
ÁPRILIS 18., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
30. FORDULÓ
14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
26. FORDULÓ
14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
25. FORDULÓ
18.00: Gyirmót–Dorog
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
13.30: Brentford–Fulham (Tv: Spíler1)
16.00: Leeds United–Wolverhampton Wanderers
16.00: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
18.30: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ
17.00: Lorient–Marseille
19.00: Angers–Le Havre
21.05: Lille–Nice
NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–Augsburg
15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund
15.30: Union Berlin–Wolfsburg
15.30: Werder Bremen–Hamburg
18.30: Eintracht Frankfurt–RB Leipzig (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
15.00: Udinese–Parma
18.00: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)
20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
DÖNTŐ
21.00: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Sport1)
PORTUGÁL SÜPER LIG
30. FORDULÓ
21.00: Gil Vicente–Guimaraes (Tv: Sport2)
ROMÁN SUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 5. FORDULÓ
13.30: Csíkszereda–Unirea Slobozia – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ
15.30: Podbrezova–DAC – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
30. FORDULÓ
19.00: Genclerbirligi–Galatasaray (Tv: Sport2)
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ
C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT
15.00: Magyarország–Észak-Macedónia, Felcsút (Tv: M4 Sport+)
NŐI NB I
20. FORDULÓ
17.00: Győr–Újpest
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CSELGÁNCS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI
Női 70 kg (Özbas Szofi), férfi 81 kg (Tóth Benedek), 90 kg (Sáfrány Péter, Nerpel Gergely)
DUATLON
Országos bajnokság, Lengyeltóti, férfi és női egyéni
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM
5. FORDULÓ
12.30: Kína–Olaszország
16.00: Szlovákia–Franciaország
19.30: Magyarország–Norvégia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ERSTE LIGA
DÖNTŐ, HATODIK MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)
KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA NÉGYES DÖNTŐ (GYŐR)
ELŐDÖNTŐ
14.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/one-veszprem-hc/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Mol Tatabánya KC–NEKA(Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
16.00: Bistrita (román)–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1)
18.00: Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1)
NŐI NB I
16.00: Mol Esztergom–Váci NKSE
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Kisvárda Master Good SE
17.00: NEKA–Szombathelyi KKA
17.00: Moyra-Budaörs–Kozármisleny KA
19.00: DVSC Schaeffler–Motherson Mosonmagyaróvári KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 200 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dvsc-schaeffler/)
NÉMET KUPA, ELŐDÖNTŐ
15.45: TBV Lemgo–Füchse Berlin (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: DVTK HunTherm–Sopron Basket
18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE
AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: TARR KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda
NBA, PLAY-IN
1.30: a 8. playoffhelyért, Keleti főcsoport
4.00: a 8. playoffhelyért, Nyugati főcsoport
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
15.00: TFSE–Fatum Nyíregyháza
ÚSZÁS
17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők)
VÍVÁS
WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)
9.00: férfi selejtező
ÁPRILIS 19., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
30. FORDULÓ
14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
26. FORDULÓ
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.00: Karcagi SC-Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC-Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC-Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre-Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
NB III
25. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni VSC II–Tarpa SC
11.00: Eger SE–Debreceni EAC
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Putnok FC
11.00: Kisvárda Master Good II–FC Hatvan
17.00: Füzesabony SC–Diósgyőri VTK II F4R
17.00: Gödöllői SK–Sényő FC-ZMB Building
17.00: Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE
17.00: Ózd-Sajóvölgye–Termálfürdő FC Tiszaújváros
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Szombathelyi Haladás
17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia
17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC
17.00: Balatonfüredi FC–VSC 2015 Veszprém
17.00: Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
17.00: FC Sopron–Ikoba Beton Zsámbék
17.00: Budaörs–Újpest FC II
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Tiszaföldvár SE–Martfűi LSE
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–BKV Előre
13.00: III. kerületi TVE–Szegedi VSE
14.00: Monor SE–Dunaharaszti MTK
17.00: ESMTK–Budapest Honvéd FC II
17.00: Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC
17.00: Csepel SC–Vasas FC II
17.00: Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–BFC Siófok
11.00: Paksi FC II–FC Nagykanizsa
17.00: MTK Budapest II–Szekszárdi UFC
17.00: Pécsi MFC–Majosi SE
17.00: Pénzügyőr SE–Greenplan Balatonlelle SE
17.00: Érdi VSE–Iváncsa KSE
17.00: Dombóvári FC–PTE-PEAC
18.00: Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
15.00: Aston Villa–Sunderland
15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Nottingham Forest–Burnley
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ
15.00: Monaco–Auxerre
17.15: Metz–Paris FC
17.15: Nantes–Brest
17.15: Strasbourg–Rennes
20.45: Paris SG–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Heidenheim (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
19.30: Borussia Mönchengladbach–Mainz (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
12.30: Cremonese–Torino
15.00: Hellas Verona–Milan
18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)
SZERB SZUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 31. FORDULÓ
16.00: Topolyai SC–Napredak – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CSELGÁNCS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI
Női 78 kg, +78 kg, férfi 100 kg (Vég Zsombor), +100 kg (Tv: M4 Sport+)
DUATLON
Országos bajnokság, Lengyeltóti, vegyes váltók
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
14.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz HB (francia), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Odense HB (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ (GYŐR), HELYOSZTÓK
14.15: a 3. helyért (Tv: M4 Sport+)
17.00: döntő (Tv: M4 Sport)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: TFSE–Debreceni EAC
A 9–13. HELYÉRT
17.00: Szolnoki RK-SC SI–Kecskeméti RC
ÚSZÁS
17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők) (Tv: M4 Sport+)
VÍVÁS
WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)
9.00: női 64-es tábla
10.30: férfi 64-es tábla
18.00: négyes döntők (Tv: M4 Sport+)