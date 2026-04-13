Heti program: kialakul a legjobb négy mezőnye a BL-ben és az El-ben, hétvégén NB I és angol rangadók

ÁPRILIS 13., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB I

29. FORDULÓ

20.00: Kisvárda-Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

20.45: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ

20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ

21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

22.00: Seattle Mariners–Houston Astros (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM

2. FORDULÓ

12.30: Szlovákia–Olaszország

16.00: Norvégia–Franciaország

19.30: Magyarország–Kína – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)

SVÉD BAJNOKSÁG

ELŐDÖNTŐ

19.00: Lulea–Skelleftea (Tv: Sport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1054 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: Prestige Fitness Pénzügyőr SE–MÁV Előre Foxconn

TENISZ

ATP 500-as torna, Barcelona

11.00: egyes, 1. forduló; páros. 1. forduló

ATP 500-as torna, München

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Stuttgart

14.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Rouen

13.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ÁPRILIS 14., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

NB I

A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

18.45: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL CHAMPIONSHIP

A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

21.00: Portsmouth–Ipswich Town (Tv: Match4)

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ

C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

16.00: Észak-Macedónia–Magyarország, Bitola

FUTSAL

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.30: Magyarország–Szlovákia, Esztergom

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)

SVÁJCI BAJNOKSÁG

20.00: rájátszás (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 15 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/alba-fehervar-kc/)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti1055 (Tv: Sport2)

ÁPRILIS 15., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

NB III

ÉSZAKKELETI CSOPORT

22. FORDULÓ

17.00: Zsámbék–Tatabánya

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: St. Louis Cardinals–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM

3. FORDULÓ

12.30: Norvégia–Kína

16.00: Magyarország–Szlovákia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Olaszország–Franciaország

KÉZILABDA

NŐI NB I

17.00: Vasas SC–FTC-Rail Cargo Hungaria

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: UNI Győr–Dávid Kornél KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/serco-uni-gyor/)

19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd

NBA, PLAY-IN

KELETI FŐCSOPORT

1.30: Charlotte Hornets–Miami Heat

NYUGATI FŐCSOPORT

4.00: Phoenix Suns–Portland Trail Blazers

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti1056 (Tv: Sport2)

ÚSZÁS

17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

FELSŐHÁZ, 5. FORDULÓ

18.30: BVSC-Manna ABC–One Eger

19.30: VasasPlaket–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport)

20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szolnoki Dózsa

20.00: Semmelweis OSC–Szegedi VE

NŐI OB I

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

19.00: UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Celta Vigo (spanyol)–SC Freiburg (német)

21.00: Real Betis (spanyol)–SC Braga (portugál)

21.00: Nottingham Forest (angol)–FC Porto (portugál)

21.00: Aston Villa (angol)–Bologna FC (olasz)

KONFERENCIALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: AZ (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol)

21.00: AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol)

21.00: Racing Strasbourg (francia)–FSV Mainz (német) (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

PREMIER LEAGUE

19.00: 11. forduló Rotterdam (Tv: Sport1)

CSELGÁNCS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI

Női 48 kg (Szeleczki Szabina), 52 kg (Pupp Réka, Gyertyás Róza), férfi 60 kg (Feczkó Csanád, Andrási Márton), 66 kg (Pongrácz Bence) (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 5. MÉRŐKZÉS (HA SZÜKSÉGES)

17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

18.00: a decemberi női Európa-bajnokság csoportkörének sorsolása, Katowice

KOSÁRLABDA

NBA, PLAY-IN

KELETI FŐCSOPORT

1.30: Philadelphia 76ers–Orlando Magic

NYUGATI FŐCSOPORT

4.00: Los Angeles Clippers–Golden State Warriors

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Fenerbahce (török)

20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Virtus Bologna (olasz)

20.15: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Baskonia (spanyol)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Crvena zvezda (szerb)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti1057 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: Szent Benedek RA–Vasas SC

ÚSZÁS

17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők) (Tv: M4 Sport)

ÁPRILIS 17., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

30. FORDULÓ

20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FRANCIA LIGUE 1

30. FORDULÓ

20.30: Lens–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA

30. FORDULÓ

20.30: St. Pauli–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

18.30: Sassuolo–Como

20.45: Internazionale–Cagliari

HORVÁT 1. HNL

30. FORDULÓ

20.15: NK Osijek–Varazdin

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

ELŐDÖNTŐ

14.00: Benfica U19 (portugál)–FC Bruges U19 (belga) (Tv: Sport2)

18.45: Real Madrid U19 (spanyol)–PSG U19 (francia) (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CSELGÁNCS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI

Női 57 kg, 63 kg (Kriza Anna), férfi 73 kg (Szegedi Dániel, Szabó Áron) (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM

4. FORDULÓ

12.30: Kína–Franciaország

16.00: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Szlovákia–Norvégia

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: Csata TKK–Vasas Akadémia

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 38.(UTOLSÓ) FORDULÓ

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Paris Basketball (francia)

19.30: Monaco (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Valencia (spanyol)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Anadolu Efes (török)

20.30: Barcelona (spanyol)–Bayern München (német)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika

19.00: MÁV Előre Foxconn–Prestige Fitness Pénzügyőr

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: MEAFC-Peka Bau–MAFC

A 9–13. HELYÉRT

19.00: Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE

ÚSZÁS

17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők) (Tv: M4 Sport)

VÍVÁS

WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)

9.00: női selejtező

ÁPRILIS 18., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

30. FORDULÓ

14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

26. FORDULÓ

14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

NB III

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

25. FORDULÓ

18.00: Gyirmót–Dorog

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

13.30: Brentford–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: Leeds United–Wolverhampton Wanderers

16.00: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

18.30: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

30. FORDULÓ

17.00: Lorient–Marseille

19.00: Angers–Le Havre

21.05: Lille–Nice

NÉMET BUNDESLIGA

30. FORDULÓ

15.30: Bayer Leverkusen–Augsburg

15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund

15.30: Union Berlin–Wolfsburg

15.30: Werder Bremen–Hamburg

18.30: Eintracht Frankfurt–RB Leipzig (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

15.00: Udinese–Parma

18.00: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

DÖNTŐ

21.00: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Sport1)

PORTUGÁL SÜPER LIG

30. FORDULÓ

21.00: Gil Vicente–Guimaraes (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 5. FORDULÓ

13.30: Csíkszereda–Unirea Slobozia – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ

15.30: Podbrezova–DAC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

30. FORDULÓ

19.00: Genclerbirligi–Galatasaray (Tv: Sport2)

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ

C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

15.00: Magyarország–Észak-Macedónia, Felcsút (Tv: M4 Sport+)

NŐI NB I

20. FORDULÓ

17.00: Győr–Újpest

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CSELGÁNCS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI

Női 70 kg (Özbas Szofi), férfi 81 kg (Tóth Benedek), 90 kg (Sáfrány Péter, Nerpel Gergely)

DUATLON

Országos bajnokság, Lengyeltóti, férfi és női egyéni

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM

5. FORDULÓ

12.30: Kína–Olaszország

16.00: Szlovákia–Franciaország

19.30: Magyarország–Norvégia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, HATODIK MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)

16.00: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)

KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA NÉGYES DÖNTŐ (GYŐR)

ELŐDÖNTŐ

14.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/one-veszprem-hc/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Mol Tatabánya KC–NEKA(Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

16.00: Bistrita (román)–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1)

18.00: Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1)

NŐI NB I

16.00: Mol Esztergom–Váci NKSE

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Kisvárda Master Good SE

17.00: NEKA–Szombathelyi KKA

17.00: Moyra-Budaörs–Kozármisleny KA

19.00: DVSC Schaeffler–Motherson Mosonmagyaróvári KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 200 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dvsc-schaeffler/)

NÉMET KUPA, ELŐDÖNTŐ

15.45: TBV Lemgo–Füchse Berlin (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: DVTK HunTherm–Sopron Basket

18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: TARR KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda

NBA, PLAY-IN

1.30: a 8. playoffhelyért, Keleti főcsoport

4.00: a 8. playoffhelyért, Nyugati főcsoport

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

15.00: TFSE–Fatum Nyíregyháza

ÚSZÁS

17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők)

VÍVÁS

WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)

9.00: férfi selejtező

ÁPRILIS 19., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

30. FORDULÓ

14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

26. FORDULÓ

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.00: Karcagi SC-Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC-Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC-Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre-Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

NB III

25. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Debreceni VSC II–Tarpa SC

11.00: Eger SE–Debreceni EAC

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Putnok FC

11.00: Kisvárda Master Good II–FC Hatvan

17.00: Füzesabony SC–Diósgyőri VTK II F4R

17.00: Gödöllői SK–Sényő FC-ZMB Building

17.00: Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE

17.00: Ózd-Sajóvölgye–Termálfürdő FC Tiszaújváros

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–Szombathelyi Haladás

17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC

17.00: Balatonfüredi FC–VSC 2015 Veszprém

17.00: Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

17.00: FC Sopron–Ikoba Beton Zsámbék

17.00: Budaörs–Újpest FC II

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Tiszaföldvár SE–Martfűi LSE

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–BKV Előre

13.00: III. kerületi TVE–Szegedi VSE

14.00: Monor SE–Dunaharaszti MTK

17.00: ESMTK–Budapest Honvéd FC II

17.00: Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC

17.00: Csepel SC–Vasas FC II

17.00: Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–BFC Siófok

11.00: Paksi FC II–FC Nagykanizsa

17.00: MTK Budapest II–Szekszárdi UFC

17.00: Pécsi MFC–Majosi SE

17.00: Pénzügyőr SE–Greenplan Balatonlelle SE

17.00: Érdi VSE–Iváncsa KSE

17.00: Dombóvári FC–PTE-PEAC

18.00: Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

15.00: Aston Villa–Sunderland

15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.00: Nottingham Forest–Burnley

17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

30. FORDULÓ

15.00: Monaco–Auxerre

17.15: Metz–Paris FC

17.15: Nantes–Brest

17.15: Strasbourg–Rennes

20.45: Paris SG–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

30. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Heidenheim (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

19.30: Borussia Mönchengladbach–Mainz (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

12.30: Cremonese–Torino

15.00: Hellas Verona–Milan

18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

SZERB SZUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 31. FORDULÓ

16.00: Topolyai SC–Napredak – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CSELGÁNCS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI

Női 78 kg, +78 kg, férfi 100 kg (Vég Zsombor), +100 kg (Tv: M4 Sport+)

DUATLON

Országos bajnokság, Lengyeltóti, vegyes váltók

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

14.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz HB (francia), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Odense HB (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ (GYŐR), HELYOSZTÓK

14.15: a 3. helyért (Tv: M4 Sport+)

17.00: döntő (Tv: M4 Sport)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: TFSE–Debreceni EAC

A 9–13. HELYÉRT

17.00: Szolnoki RK-SC SI–Kecskeméti RC

ÚSZÁS

17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők) (Tv: M4 Sport+)

VÍVÁS

WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)

9.00: női 64-es tábla

10.30: férfi 64-es tábla

18.00: négyes döntők (Tv: M4 Sport+)