Keddi sportműsor: FTC–Puskás, Liverpool–PSG, Atlético–Barcelona

ÁPRILIS 14., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NB I

A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

18.45: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

21.00: Portsmouth–Ipswich Town (Tv: Match4)

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ

C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

16.00: Észak-Macedónia–Magyarország, Bitola

FUTSAL

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.30: Magyarország–Szlovákia, Esztergom

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

15.30: Gran Camino, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 15 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/alba-fehervar-kc/)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti1055 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, Barcelona

ATP 500-as torna, München

Benne 15.30 után: Marozsán Fábián–Sztefanosz Cicipasz (görög)

WTA 500-as torna, Stuttgart

WTA 250-es torna, Rouen

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Csonka Zsófia. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Egyre nagyobb a feszültség a liverpooli szurkolók és a csapat között

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté jelentkezik

9.00: Marosán György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a magyar női jégkorong története

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Buli jégkorongmagazin Virányi Zsolttal

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Keszi Dórával

Hazafutás. Műsorvezető: Balogh Balázs. Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Úszás, beszélgetés Sós Csaba szövetségi kapitánnyal a szerdán kezdődő ob előtt

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Gergelics József, Somogyi Zsolt

17.00: A BEK/BL-döntők felidézése, 1980

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás. Irány Amerika! – vb-sorozat, 7. rész

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája-előzetes

18.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Puskás Akadémia NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

20.30: Jégkorong, férfiválogatott, interjúk

21.00: Kerékpár, különleges volt az idei Párizs–Roubaix

21.30: Szerdán kezdődik az úszó ob

22.00: Napi aktualitások. A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág