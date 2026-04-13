Keddi sportműsor: FTC–Puskás, Liverpool–PSG, Atlético–Barcelona
ÁPRILIS 14., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NB I
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
18.45: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
21.00: Portsmouth–Ipswich Town (Tv: Match4)
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
3. FORDULÓ
C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT
16.00: Észak-Macedónia–Magyarország, Bitola
FUTSAL
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.30: Magyarország–Szlovákia, Esztergom
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
15.30: Gran Camino, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 15 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/alba-fehervar-kc/)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti1055 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, Barcelona
ATP 500-as torna, München
Benne 15.30 után: Marozsán Fábián–Sztefanosz Cicipasz (görög)
WTA 500-as torna, Stuttgart
WTA 250-es torna, Rouen
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Csonka Zsófia. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Egyre nagyobb a feszültség a liverpooli szurkolók és a csapat között
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté jelentkezik
9.00: Marosán György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a magyar női jégkorong története
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai
13.30: Buli jégkorongmagazin Virányi Zsolttal
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Keszi Dórával
Hazafutás. Műsorvezető: Balogh Balázs. Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Úszás, beszélgetés Sós Csaba szövetségi kapitánnyal a szerdán kezdődő ob előtt
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Gergelics József, Somogyi Zsolt
17.00: A BEK/BL-döntők felidézése, 1980
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás. Irány Amerika! – vb-sorozat, 7. rész
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája-előzetes
18.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Puskás Akadémia NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
20.30: Jégkorong, férfiválogatott, interjúk
21.00: Kerékpár, különleges volt az idei Párizs–Roubaix
21.30: Szerdán kezdődik az úszó ob
22.00: Napi aktualitások. A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág