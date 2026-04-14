Szerdai sportműsor: Arsenal–Sporting és Bayern München–Real Madrid a BL-ben

FUTBALLPROGRAM

NB III

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

22. FORDULÓ (elhalasztott mérkőzés)

17.00: Zsámbék–Tatabánya

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: St. Louis Cardinals–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM

3. FORDULÓ

12.30: Norvégia–Kína

16.00: Magyarország–Szlovákia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Olaszország–Franciaország

KERÉKPÁR

13.30: Gran Camino, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

15.30: Limburgi körverseny, férfiak (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

17.00: Vasas SC–FTC-Rail Cargo Hungaria

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Uni Győr–Dávid Kornél KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/serco-uni-gyor/)

19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd

NBA, PLAYIN

KELETI FŐCSOPORT

1.30: Charlotte Hornets–Miami Heat

NYUGATI FŐCSOPORT

4.00: Phoenix Suns–Portland Trail Blazers

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti1056 (Tv: Sport2)

TENISZ

WTA, Rouen

1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért)

10.00: Bondár Anna–Janice Tjen (indonéz, 6.)

ATP 500-as torna, Barcelona

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, München

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Stuttgart

12.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ÚSZÁS

9.00: Országos bajnokság, Sopron (előfutamok)

17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők) (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

FELSŐHÁZ, 5. FORDULÓ

18.30: BVSC-Manna ABC–One Eger

19.30: VasasPlaket–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport)

20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szolnoki Dózsa

20.00: Semmelweis OSC–Szegedi VE

NŐI OB I

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

19.00: UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

19.00: Dunaújvárosi FVE–III. Kerületi TVE

Alsóház

18.00: GYVSE-Uni Győr–Valdor-Szentes

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Kell-e változtatni a sportágakon a fiatal generáció miatt?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Színházak közötti futball

9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a 2003-as divízió 1/A-s jégkorong-világbajnokság

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó vívómagazin

14.35: Szorítósarok – ökölvívó-magazin Balzsay Károllyal

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra. Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Labdarúgás, liverpooli BL-visszapillantó Gyenge Balázzsal

15.15: A BEK/BL-döntők története: 1981

15.35: Öttusa, beszélgetés a vk-győztes Guzi Blankával

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás, Szöllősi György. Beszámoló a Magyarország–Szlovákia női divízió 1/A-s vb-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László

17.00: Jégkorong, élő közvetítés a Magyarország–Szlovákia női divízió 1/A-s vb-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Jégkorong, élő közvetítés a Magyarország–Szlovákia női divízió 1/A-s vb-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András. Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Beszámoló a Magyarország–Szlovákia női divízió 1/A jégkorong-vb-mérkőzésről és a Vasas–Ferencváros női NB I-es kézilabda-mérkőzésről

19.00: Úszás, országos bajnokság Sopronban

19.30: Vízilabda, élő közvetítés az UVSE–BVSC női bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

21.30: A labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzéseivel foglalkozunk

22.30: Sportvilág