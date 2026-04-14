Szerdai sportműsor: Arsenal–Sporting és Bayern München–Real Madrid a BL-ben
FUTBALLPROGRAM
NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
22. FORDULÓ (elhalasztott mérkőzés)
17.00: Zsámbék–Tatabánya
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: St. Louis Cardinals–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM
3. FORDULÓ
12.30: Norvégia–Kína
16.00: Magyarország–Szlovákia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Olaszország–Franciaország
KERÉKPÁR
13.30: Gran Camino, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
15.30: Limburgi körverseny, férfiak (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
17.00: Vasas SC–FTC-Rail Cargo Hungaria
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Uni Győr–Dávid Kornél KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/serco-uni-gyor/)
19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd
NBA, PLAYIN
KELETI FŐCSOPORT
1.30: Charlotte Hornets–Miami Heat
NYUGATI FŐCSOPORT
4.00: Phoenix Suns–Portland Trail Blazers
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti1056 (Tv: Sport2)
TENISZ
WTA, Rouen
1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért)
10.00: Bondár Anna–Janice Tjen (indonéz, 6.)
ATP 500-as torna, Barcelona
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, München
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Stuttgart
12.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
ÚSZÁS
9.00: Országos bajnokság, Sopron (előfutamok)
17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők) (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
FELSŐHÁZ, 5. FORDULÓ
18.30: BVSC-Manna ABC–One Eger
19.30: VasasPlaket–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport)
20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szolnoki Dózsa
20.00: Semmelweis OSC–Szegedi VE
NŐI OB I
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
19.00: UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
19.00: Dunaújvárosi FVE–III. Kerületi TVE
Alsóház
18.00: GYVSE-Uni Győr–Valdor-Szentes
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Kell-e változtatni a sportágakon a fiatal generáció miatt?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Színházak közötti futball
9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a 2003-as divízió 1/A-s jégkorong-világbajnokság
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó vívómagazin
14.35: Szorítósarok – ökölvívó-magazin Balzsay Károllyal
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra. Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Labdarúgás, liverpooli BL-visszapillantó Gyenge Balázzsal
15.15: A BEK/BL-döntők története: 1981
15.35: Öttusa, beszélgetés a vk-győztes Guzi Blankával
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás, Szöllősi György. Beszámoló a Magyarország–Szlovákia női divízió 1/A-s vb-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László
17.00: Jégkorong, élő közvetítés a Magyarország–Szlovákia női divízió 1/A-s vb-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Jégkorong, élő közvetítés a Magyarország–Szlovákia női divízió 1/A-s vb-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András. Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Beszámoló a Magyarország–Szlovákia női divízió 1/A jégkorong-vb-mérkőzésről és a Vasas–Ferencváros női NB I-es kézilabda-mérkőzésről
19.00: Úszás, országos bajnokság Sopronban
19.30: Vízilabda, élő közvetítés az UVSE–BVSC női bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Katona László
21.30: A labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzéseivel foglalkozunk
22.30: Sportvilág