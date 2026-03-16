Heti program: BL- és El-nyolcaddöntő, női kézi BL és NB I
MÁRCIUS 16., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
22. FORDULÓ
20.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
21.00: Brentford–Wolverhampton (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)
FUTSAL
NB I, RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ
Felsőház
18.00: A’ Stúdió Futsal Nyíregyháza–Vehir.hu Futsal Veszprém
19.00: Nyírbátor B-Kerép–DEAC
Alsóház
18.30: Haladás VSE–MVFC Berettyóújfalu
18.45: Magyar Futsal Akadémia–SG Kecskemét Futsal
20.30: H.O.P.E. Futsal-Alpassport–Prohuman-PTE-PEAC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
1.00: World Classics, elődöntő (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
Erste Liga, negyeddöntő, 4. mérkőzések
17.00: Budapest JAHC–UTE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják(Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/feha19/)
17.30: Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
17.30: FEHA19–Brassó (romániai) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/feha19/)
18.00: DVTK Jegesmedvék–DEAC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dvtk-jegesmedvek/)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1038 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
7.30 és 12.00: World Open, 1. forduló (Tv: Eurosport1)
MÁRCIUS 17., KEDD
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója (Telki) (Tv: M4 Sport)
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)
21.00: Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
NEGYEDDÖNTŐ
16.00: Villarreal U19 (spanyol)–PSG U19 (francia) (Tv: Sport2)
TÖRÖK SÜPER LIG
27. FORDULÓ
18.00: Fenerbahce–Gaziantep (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
Szerda, 1.00: World Classics, döntő (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
Osztrák liga, negyeddöntő, 2. mérkőzés
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KÉZILABDA
Női NB I
18.00: DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/)
KOSÁRLABDA
Női világbajnoki selejtezőtorna, Isztambul, 5. forduló
18.30: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1039 (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny
14.00: selejtezők, Debrecen,
RÖPLABDA
Férfi Közép-európai Liga, négyes döntő, Eszék (Osijek), elődöntők
17.00: MOK Mursa Osijek (horvát)–HAOK Mladost Zagreb (horvát)
20.00: SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)–MÁV Előre Foxconn
MÁRCIUS 18., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: FC Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayern München (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)
EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
16.30: Braga–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Spor) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
NEGYEDDÖNTŐ
16.00: Internazionale U19 (olasz)–Benfica U19 (portugál) (Tv: Sport2)
TÖRÖK SÜPER LIG
27. FORDULÓ
18.00: Eyüpspor–Trabzonspor (Tv: Sport2)
NŐI NB I
13. FORDULÓ
13.30: Szekszárd–Pécsi MFC
NŐI MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
14.00: DVTK–Honvéd FC
14.00: Ferencváros–ETO FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
Erste Liga, negyeddöntő, 5. mérkőzés
18.00: UTE–Budapest Jégkorong Akadémia HC Sportoló – Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ute/)
18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék
Ha szükséges
17.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19
17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
KÉZILABDA
Női NB I
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas SC
18.00: Szombathelyi KKA–Mol Esztergom
19.30: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
Férfi Európa-kupa, negyeddöntő, visszavágó
20.00: KK Bosna (bosnyák)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Férfi NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kte-kosarlabda-klub-kft/)
ÖKÖLVÍVÁS
70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny
13.00: selejtezők, negyeddöntők, Debrecen,
RÖPLABDA
Férfi Közép-európai Liga, négyes döntő, Eszék
Bronzmérkőzés
Döntő
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Prestige Fitness PSE–MAFC
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, negyeddöntő, első mérkőzés
BVSC-Manna ABC–C.S.M. Oradea (román)
MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Freiburg (német)–Genk (belga)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
21.00: FC Porto (portugál)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Roma (olasz)–Bologna (olasz)
21.00: Aston Villa (angol)–Lille (francia)
KONFERENCIALIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: AEK Larnaca (ciprusi)–Crystal Palace (angol)
18.45: Raków Czestochowa (lengyel)–Fiorentina (olasz)
18.45: AEK Athén (görög)–Celje (szlovén)
18.45: FSV Mainz (német)–Sigma Olomouc (cseh)
21.00: Sahtar Donyeck (ukrán)–Lech Poznan (lenygel)
21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ Alkmaar (holland)
21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Samsunspor (török)
21.00: Strasbourg (francia)–HNK Rijeka (horvát)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
Premier League
20.00: 7. forduló, Dublin (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
Osztrák liga, negyeddöntő, 3. mérkőzés
19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1041 (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny
14.00: negyeddöntők, elődöntők, Debrecen
MÁRCIUS 20., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
27. FORDULÓ
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mtk-budapest/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
21.00: AFC Bournemouth–Manchester United (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
27. FORDULÓ
20.45: Lens–Angers
NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
20.30: RB Leipzig–Hoffenheim (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ
18.30: Cagliari–Napoli
20.45: Genoa–Udinese
SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
21.00: Villarreal–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
9.45: fedettpályás atlétikai világbajnokság (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
CSELGÁNCS
Grand Slam-verseny
14.00: 1. nap, Tbiliszi (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
Erste Liga, negyeddöntő, 6. mérkőzés (ha szükséges)
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
18.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)
18.30: DVTK Jegesmedvék–DEAC
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE
ÖKÖLVÍVÁS
70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny
13.00: elődöntők, döntők, Debrecen
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz, 24. (utolsó) forduló
19.00: Prestige Fitness PSE–Swissten Dág KSE
20.00: DEAC–Vidux-Szegedi RSE
20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Szolnoki RK-SC SI
Női Mol Magyar Kupa, négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportközpont
17.00: MBH-Békéscsaba–KHG KNRC
19.30: FATUM Nyíregyháza–Vasas Óbuda
VÍZILABDA
Konferencia-kupa, negyeddöntős kör, A-csoport, Athén
17.00: CN Posillipo (olasz)–EPS-Honvéd
MÁRCIUS 21., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
27. FORDULÓ
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
13.30: Brighton & Hove Albion–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Fulham–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: Everton–Chelsea (Tv: Spíler1)
21.00: Leeds United–Brentford (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
27. FORDULÓ
17.00: Toulouse–Lorient
19.00: Auxerre–Brest
21.00: Nice–Paris SG
NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
15.30: Bayern München–Union Berlin (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach
15.30: Heidenheim–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Werder Bremen
18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ
15.00: Parma–Cremonese
18.00: Milan–Torino
20.45: Juventus–Sassuolo
SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
14.00: Elche–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Oviedo
18.30: Osasuna–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–Valencia (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RJÁTSZÁS
15.30: Zilina–DAC – élőben az NSO-n!
ROMÁN SUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT
16.30: Csíkszereda–Farul Constanta – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
10.00: országos bajnokság, Mosonmagyaróvár (UFM Aréna)
ATLÉTIKA
9.45 és 18.30: fedettpályás atlétikai világbajnokság (Tv: M4 Sport)
CSELGÁNCS
Grand Slam-verseny
14.00: 2. nap, Tbiliszi (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
Osztrák liga, negyeddöntő, 4. mérkőzés
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/)
KERÉKPÁR
Milánó–Sanremo egynapos országúti klasszikus, férfiak 298 km, nők 156 km
KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája
A negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés
16.00: Podravka (horvát)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)
18.00: DVSC Schaeffler–Odense HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Női Európa Liga
Negyeddöntő, első mérkőzés
20.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom, Győr (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Férfi felkészülési mérkőzés
14.30: Magyarország–Olaszország, Tatabánya (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Női NB I
17.00: NEKA–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC
18.00: Váci NKSE–Kozármisleny KA
KOSÁRLABDA
Férfi NB I
17.00: Alba Fehérvár–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–DEAC
18.00: Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK
18.00: Sopron KC–Atomerőmű SE
18.00: NKA Universitas Pécs–Kometa-KVGY Kaposvári KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–MVM-OSE Lions – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/endo-plus-service-honved/)
NBA, alapszakasz
22.00: Washington Wizards–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)
Vasárnap, 1.30: Dallas Mavericks–Los Angeles Clippers (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny
16.00: döntők, Debrecen
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz, 24. (utolsó) forduló
19.00: MAFC–Dunaújvárosi KSE
Női Mol Magyar Kupa, négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportközpont
16.00: a 3. helyért
18.30: döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
VÍZILABDA
Férfi ob I
Felsőház, 3. forduló
16.30: Szolnoki Dózsa–Szegedi VE
19.00: Semmelweis OSC–VasasPlaket
20.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo
Alsóház, 3. forduló
12.00: DVSE-Master Good–Kaposvári VK
17.00: UVSE–ELTE BEAC
18.00: KSI SE–PannErgy-Miskolci VLC
19.30: PVSK-Mecsek Füszért–Metalcom Szentes
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló
A-csoport
UVSE-Helia D–Alimosz (görög)
Dunaújváros-Olympiakosz (görög)
C-csoport
FTC-Telekom Waterpolo–Spandau Berlin (német)
D-csoport
ZV De Zaan (holland)–One Eger
Konferencia-kupa, negyeddöntős kör
A-csoport (Athén)
19.00: CN Tenerife Echeyde (spanyol)–EPS-Honvéd
MÁRCIUS 22., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
27. FORDULÓ
14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II – élő eredménykövető
23. FORDULÓ
14.00: Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
14.00: BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
14.00: Budafoki MTE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
14.00: Karcagi SC-Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Vasas FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
NB III
21. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II
14.00: Eger SE–Bacsó Beton-Cigánd SE
14.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Gödöllői SK
14.00: Debreceni EAC–Diósgyőri VTK II F4R
14.00: Sényő FC-ZMB Building–Putnok FC
14.00: Tiszafüredi VSE–FC Hatvan
14.00: Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC
14.00: Füzesabony SC–Debreceni VSC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
11.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Bicskei TC
14.00: Opus Tigáz Tatabánya–Szombathelyi Haladás
14.00: Balatonfüredi FC–Újpest FC II
14.00: Komárom VSE–Budaörs
14.00: FC Sopron–Puskás Akadémia FC II
17.00: Dorogi FC–VSC 2015 Veszprém
17.00: Gyirmót FC Győr–Ikoba Beton Zsámbék
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Szegedi VSE
11.00: Tiszaföldvár SE–Meton-FC Dabas SE
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Gyulai Termál FC
13.00: III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
14.00: BKV Előre–Martfűi LSE
14.00: ESMTK–Dunaharaszti MTK
14.00: Hódmezővásárhelyi FC–Vasas FC II
14.00: Monor SE–Csepel SC
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–PTE-PEAC
11.00: Paksi FC II–Érdi VSE
14.00: MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC
14.00: Majosi SE–BFC Siófok
14.00: Szekszárdi UFC–Greenplan Balatonlelle SE
14.00: Pécsi MFC–FC Nagykanizsa
14.00: Pénzügyőr SE–Dombóvári FC
16.00: Dunaújváros FC–Iváncsa KSE
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
13.00: Newcastle United–Sunderland (Tv: Spíler1)
15.15: Aston Villa–West Ham United
15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
ANGOL LIGAKUPA
DÖNTŐ
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
27. FORDULÓ
15.00: Lyon–Monaco
17.15: Marseille–Lille
17.15: Paris FC–Le Havre
17.15: Rennes–Metz
20.45: Nantes–Strasbourg
NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Freiburg
19.30: Augsburg–VfB Stuttgart
OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ
12.30: Como–Pisa
15.00: Atalanta–Hellas Verona
15.00: Bologna–Lazio
18.00: Roma–Lecce
20.45: Fiorentina–Internazionale
SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
14.00: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
HORVÁT 1. HNL
15.00: Slaven Belupo–NK Osijek
SZERB SZUPERLIGA
15.00: Topolyai SC–Radnicski 1923 – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
26. FORDULÓ
19.00: Alverca–Sporting (Tv: Sport1)
21.30: Braga–Porto (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Országos bajnokság, Mosonmagyaróvár (UFM Aréna)
10.00: elődöntők
15.00: döntők
ATÉLTIKA
8.45: Róma-maraton (Tv: Sport1)
9.45: fedettpályás atlétikai világbajnokság (Tv: M4 Sport)
CSELGÁNCS
Grand Slam-verseny
14.00: 3. nap, Tbiliszi (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
Erste Liga, negyeddöntő, 7. mérkőzés (ha szükséges)
16.00: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19
17.00: UTE–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék
KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája
A negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés
14.00: Borussia Dortmund (német)–FTC-Rail Cargo Hungaria, Hamm (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Ikast (dán)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NBA, alapszakasz
22.00: Denver Nuggets–Portland TrailBlazers (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
MOTOGP
Brazil Nagydíj, Goiania
16.00: Moto3
17.15: Moto2
19.00: MotoGP
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz, 24. (utolsó) forduló
18.00: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár
18.00: Kecskeméti RC–MEAFC-Peka Bau
Női Extraliga, az 5–9. helyért
18.00: Vasas SC–MÁV Előre Foxconn – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/vasas-roplabda-kft/)
VÍZILABDA
Konferencia-kupa, negyeddöntős kör, A-csoport, Athén
12.30: Panioniosz (görög)–EPS-Honvéd