Heti program: BL- és El-nyolcaddöntő, női kézi BL és NB I

MÁRCIUS 16., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

22. FORDULÓ

20.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

21.00: Brentford–Wolverhampton (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)

FUTSAL

NB I, RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

Felsőház

18.00: A’ Stúdió Futsal Nyíregyháza–Vehir.hu Futsal Veszprém

19.00: Nyírbátor B-Kerép–DEAC

Alsóház

18.30: Haladás VSE–MVFC Berettyóújfalu

18.45: Magyar Futsal Akadémia–SG Kecskemét Futsal

20.30: H.O.P.E. Futsal-Alpassport–Prohuman-PTE-PEAC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

1.00: World Classics, elődöntő (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

Erste Liga, negyeddöntő, 4. mérkőzések

17.00: Budapest JAHC–UTE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják(Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/feha19/)

17.30: Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

17.30: FEHA19–Brassó (romániai) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/feha19/)

18.00: DVTK Jegesmedvék–DEAC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dvtk-jegesmedvek/)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1038 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

7.30 és 12.00: World Open, 1. forduló (Tv: Eurosport1)

MÁRCIUS 17., KEDD

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója (Telki) (Tv: M4 Sport)

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)

21.00: Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

NEGYEDDÖNTŐ

16.00: Villarreal U19 (spanyol)–PSG U19 (francia) (Tv: Sport2)

TÖRÖK SÜPER LIG

27. FORDULÓ

18.00: Fenerbahce–Gaziantep (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

Szerda, 1.00: World Classics, döntő (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

Osztrák liga, negyeddöntő, 2. mérkőzés

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA

Női NB I

18.00: DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/)

KOSÁRLABDA

Női világbajnoki selejtezőtorna, Isztambul, 5. forduló

18.30: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1039 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny

14.00: selejtezők, Debrecen,

RÖPLABDA

Férfi Közép-európai Liga, négyes döntő, Eszék (Osijek), elődöntők

17.00: MOK Mursa Osijek (horvát)–HAOK Mladost Zagreb (horvát)

20.00: SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)–MÁV Előre Foxconn

MÁRCIUS 18., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: FC Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool (angol)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayern München (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

16.30: Braga–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Spor) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

NEGYEDDÖNTŐ

16.00: Internazionale U19 (olasz)–Benfica U19 (portugál) (Tv: Sport2)

TÖRÖK SÜPER LIG

27. FORDULÓ

18.00: Eyüpspor–Trabzonspor (Tv: Sport2)

NŐI NB I

13. FORDULÓ

13.30: Szekszárd–Pécsi MFC

NŐI MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

14.00: DVTK–Honvéd FC

14.00: Ferencváros–ETO FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

Erste Liga, negyeddöntő, 5. mérkőzés

18.00: UTE–Budapest Jégkorong Akadémia HC Sportoló – Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ute/)

18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék

Ha szükséges

17.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19

17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

KÉZILABDA

Női NB I

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas SC

18.00: Szombathelyi KKA–Mol Esztergom

19.30: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

Férfi Európa-kupa, negyeddöntő, visszavágó

20.00: KK Bosna (bosnyák)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Férfi NB I

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kte-kosarlabda-klub-kft/)

ÖKÖLVÍVÁS

70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny

13.00: selejtezők, negyeddöntők, Debrecen,

RÖPLABDA

Férfi Közép-európai Liga, négyes döntő, Eszék

Bronzmérkőzés

Döntő

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Prestige Fitness PSE–MAFC

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, negyeddöntő, első mérkőzés

BVSC-Manna ABC–C.S.M. Oradea (román)

MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Freiburg (német)–Genk (belga)

18.45: Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol)

18.45: Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög)

21.00: FC Porto (portugál)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Roma (olasz)–Bologna (olasz)

21.00: Aston Villa (angol)–Lille (francia)

KONFERENCIALIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: AEK Larnaca (ciprusi)–Crystal Palace (angol)

18.45: Raków Czestochowa (lengyel)–Fiorentina (olasz)

18.45: AEK Athén (görög)–Celje (szlovén)

18.45: FSV Mainz (német)–Sigma Olomouc (cseh)

21.00: Sahtar Donyeck (ukrán)–Lech Poznan (lenygel)

21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ Alkmaar (holland)

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Samsunspor (török)

21.00: Strasbourg (francia)–HNK Rijeka (horvát)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

Premier League

20.00: 7. forduló, Dublin (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

Osztrák liga, negyeddöntő, 3. mérkőzés

19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1041 (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny

14.00: negyeddöntők, elődöntők, Debrecen

MÁRCIUS 20., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

27. FORDULÓ

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mtk-budapest/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

21.00: AFC Bournemouth–Manchester United (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

27. FORDULÓ

20.45: Lens–Angers

NÉMET BUNDESLIGA

27. FORDULÓ

20.30: RB Leipzig–Hoffenheim (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ

18.30: Cagliari–Napoli

20.45: Genoa–Udinese

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

21.00: Villarreal–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

9.45: fedettpályás atlétikai világbajnokság (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

CSELGÁNCS

Grand Slam-verseny

14.00: 1. nap, Tbiliszi (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

Erste Liga, negyeddöntő, 6. mérkőzés (ha szükséges)

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

18.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)

18.30: DVTK Jegesmedvék–DEAC

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE

ÖKÖLVÍVÁS

70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny

13.00: elődöntők, döntők, Debrecen

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz, 24. (utolsó) forduló

19.00: Prestige Fitness PSE–Swissten Dág KSE

20.00: DEAC–Vidux-Szegedi RSE

20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Szolnoki RK-SC SI

Női Mol Magyar Kupa, négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportközpont

17.00: MBH-Békéscsaba–KHG KNRC

19.30: FATUM Nyíregyháza–Vasas Óbuda

VÍZILABDA

Konferencia-kupa, negyeddöntős kör, A-csoport, Athén

17.00: CN Posillipo (olasz)–EPS-Honvéd

MÁRCIUS 21., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

27. FORDULÓ

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

13.30: Brighton & Hove Albion–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Fulham–Burnley (Tv: Spíler1)

18.30: Everton–Chelsea (Tv: Spíler1)

21.00: Leeds United–Brentford (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

27. FORDULÓ

17.00: Toulouse–Lorient

19.00: Auxerre–Brest

21.00: Nice–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

27. FORDULÓ

15.30: Bayern München–Union Berlin (Tv: Arena4)

15.30: 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach

15.30: Heidenheim–Bayer Leverkusen

15.30: Wolfsburg–Werder Bremen

18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ

15.00: Parma–Cremonese

18.00: Milan–Torino

20.45: Juventus–Sassuolo

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

14.00: Elche–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Oviedo

18.30: Osasuna–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Valencia (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RJÁTSZÁS

15.30: Zilina–DAC – élőben az NSO-n!

ROMÁN SUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT

16.30: Csíkszereda–Farul Constanta – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

10.00: országos bajnokság, Mosonmagyaróvár (UFM Aréna)

ATLÉTIKA

9.45 és 18.30: fedettpályás atlétikai világbajnokság (Tv: M4 Sport)

CSELGÁNCS

Grand Slam-verseny

14.00: 2. nap, Tbiliszi (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

Osztrák liga, negyeddöntő, 4. mérkőzés

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/)

KERÉKPÁR

Milánó–Sanremo egynapos országúti klasszikus, férfiak 298 km, nők 156 km

KÉZILABDA

Női Bajnokok Ligája

A negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés

16.00: Podravka (horvát)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)

18.00: DVSC Schaeffler–Odense HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Női Európa Liga

Negyeddöntő, első mérkőzés

20.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom, Győr (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Férfi felkészülési mérkőzés

14.30: Magyarország–Olaszország, Tatabánya (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Női NB I

17.00: NEKA–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC

18.00: Váci NKSE–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA

Férfi NB I

17.00: Alba Fehérvár–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–DEAC

18.00: Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Sopron KC–Atomerőmű SE

18.00: NKA Universitas Pécs–Kometa-KVGY Kaposvári KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–MVM-OSE Lions – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/endo-plus-service-honved/)

NBA, alapszakasz

22.00: Washington Wizards–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

Vasárnap, 1.30: Dallas Mavericks–Los Angeles Clippers (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny

16.00: döntők, Debrecen

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz, 24. (utolsó) forduló

19.00: MAFC–Dunaújvárosi KSE

Női Mol Magyar Kupa, négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportközpont

16.00: a 3. helyért

18.30: döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

VÍZILABDA

Férfi ob I

Felsőház, 3. forduló

16.30: Szolnoki Dózsa–Szegedi VE

19.00: Semmelweis OSC–VasasPlaket

20.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo

Alsóház, 3. forduló

12.00: DVSE-Master Good–Kaposvári VK

17.00: UVSE–ELTE BEAC

18.00: KSI SE–PannErgy-Miskolci VLC

19.30: PVSK-Mecsek Füszért–Metalcom Szentes

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló

A-csoport

UVSE-Helia D–Alimosz (görög)

Dunaújváros-Olympiakosz (görög)

C-csoport

FTC-Telekom Waterpolo–Spandau Berlin (német)

D-csoport

ZV De Zaan (holland)–One Eger

Konferencia-kupa, negyeddöntős kör

A-csoport (Athén)

19.00: CN Tenerife Echeyde (spanyol)–EPS-Honvéd

MÁRCIUS 22., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

27. FORDULÓ

14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II – élő eredménykövető

23. FORDULÓ

14.00: Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

14.00: BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

14.00: Budafoki MTE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

14.00: Karcagi SC-Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

15.00: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Vasas FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

NB III

21. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II

14.00: Eger SE–Bacsó Beton-Cigánd SE

14.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Gödöllői SK

14.00: Debreceni EAC–Diósgyőri VTK II F4R

14.00: Sényő FC-ZMB Building–Putnok FC

14.00: Tiszafüredi VSE–FC Hatvan

14.00: Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC

14.00: Füzesabony SC–Debreceni VSC II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

11.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Bicskei TC

14.00: Opus Tigáz Tatabánya–Szombathelyi Haladás

14.00: Balatonfüredi FC–Újpest FC II

14.00: Komárom VSE–Budaörs

14.00: FC Sopron–Puskás Akadémia FC II

17.00: Dorogi FC–VSC 2015 Veszprém

17.00: Gyirmót FC Győr–Ikoba Beton Zsámbék

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Szegedi VSE

11.00: Tiszaföldvár SE–Meton-FC Dabas SE

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Gyulai Termál FC

13.00: III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

14.00: BKV Előre–Martfűi LSE

14.00: ESMTK–Dunaharaszti MTK

14.00: Hódmezővásárhelyi FC–Vasas FC II

14.00: Monor SE–Csepel SC

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–PTE-PEAC

11.00: Paksi FC II–Érdi VSE

14.00: MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC

14.00: Majosi SE–BFC Siófok

14.00: Szekszárdi UFC–Greenplan Balatonlelle SE

14.00: Pécsi MFC–FC Nagykanizsa

14.00: Pénzügyőr SE–Dombóvári FC

16.00: Dunaújváros FC–Iváncsa KSE

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

13.00: Newcastle United–Sunderland (Tv: Spíler1)

15.15: Aston Villa–West Ham United

15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

ANGOL LIGAKUPA

DÖNTŐ

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

27. FORDULÓ

15.00: Lyon–Monaco

17.15: Marseille–Lille

17.15: Paris FC–Le Havre

17.15: Rennes–Metz

20.45: Nantes–Strasbourg

NÉMET BUNDESLIGA

27. FORDULÓ

15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt

17.30: St. Pauli–Freiburg

19.30: Augsburg–VfB Stuttgart

OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ

12.30: Como–Pisa

15.00: Atalanta–Hellas Verona

15.00: Bologna–Lazio

18.00: Roma–Lecce

20.45: Fiorentina–Internazionale

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

14.00: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

HORVÁT 1. HNL

15.00: Slaven Belupo–NK Osijek

SZERB SZUPERLIGA

15.00: Topolyai SC–Radnicski 1923 – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

26. FORDULÓ

19.00: Alverca–Sporting (Tv: Sport1)

21.30: Braga–Porto (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Országos bajnokság, Mosonmagyaróvár (UFM Aréna)

10.00: elődöntők

15.00: döntők

ATÉLTIKA

8.45: Róma-maraton (Tv: Sport1)

9.45: fedettpályás atlétikai világbajnokság (Tv: M4 Sport)

CSELGÁNCS

Grand Slam-verseny

14.00: 3. nap, Tbiliszi (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

Erste Liga, negyeddöntő, 7. mérkőzés (ha szükséges)

16.00: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19

17.00: UTE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék

KÉZILABDA

Női Bajnokok Ligája

A negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés

14.00: Borussia Dortmund (német)–FTC-Rail Cargo Hungaria, Hamm (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Ikast (dán)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NBA, alapszakasz

22.00: Denver Nuggets–Portland TrailBlazers (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

MOTOGP

Brazil Nagydíj, Goiania

16.00: Moto3

17.15: Moto2

19.00: MotoGP

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz, 24. (utolsó) forduló

18.00: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár

18.00: Kecskeméti RC–MEAFC-Peka Bau

Női Extraliga, az 5–9. helyért

18.00: Vasas SC–MÁV Előre Foxconn – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/vasas-roplabda-kft/)

VÍZILABDA

Konferencia-kupa, negyeddöntős kör, A-csoport, Athén

12.30: Panioniosz (görög)–EPS-Honvéd