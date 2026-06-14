Nemzeti Sportrádió

A világbajnokság következő játéknapjának programja

2026.06.14. 10:59
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Íme a világbajnokság napi programja – ma már 19 órakor is rendeznek mérkőzést!

E-CSOPORT
19.00: Németország–Curacao, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hétfő, 1.00: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
F-CSOPORT
22.00: Hollandia–Japán, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hétfő, 4.00: Svédország–Tunézia, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

 

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