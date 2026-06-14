A világbajnokság következő játéknapjának programja

Íme a világbajnokság napi programja – ma már 19 órakor is rendeznek mérkőzést!

E-CSOPORT

19.00: Németország–Curacao, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Hétfő, 1.00: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

F-CSOPORT

22.00: Hollandia–Japán, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Hétfő, 4.00: Svédország–Tunézia, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!