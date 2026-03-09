Brazília: tömegverekedés és huszonhárom piros lap az állami bajnoki döntőben

Aligha a Cruzeiro 1–0-s győzelméről – a mindent eldöntő gólt Kaio Jorge szerezte – lesz emlékezetes a Minas Gerais-i állami bajnokság idei döntője. Az Atlético Mineiróval vívott találkozó lefújása előtt egy lövéssel végződő Cruzeiro-kontra végén a kapusról kipattanó labdára a kék mezesek jobbszélsője, Christian próbált lecsapni – nem a legtisztább eszközökkel. A támadó sportszerűtlenségén az Atlético kapusa, Everson annyira feldühödött, hogy földre vitte ellenfelét, majd rátérdelt a gyepen fekvő játékosra.

A nem mindennapi durvaságot azonnal megtorolták a Cruzeiro játékosai, s mivel a vereség miatt amúgy is frusztrált „kakasok” sem maradtak adósak, az incidens egész pályás tömegverekedéssé fajult, melynek végén Matheus Delgado játékvezető nem kevesebb mint huszonhárom piros lapot volt kénytelen kiosztani.

„Még soha nem láttam hasonlót egyetlen futballmeccsen sem. Ez borzasztó. Nem mutathatunk ilyen példát, mert következményei lesznek világszerte. Felelősséggel tartozunk azért, hogy megvédjük az értékeinket” – mondta bocsánatkérőn Hulk, az Atlético támadója, aki az ellenfél csapatkapitánya, Lucas Romero tarkón vágása miatt maga is a kiállítás sorsára jutott.