Nemzeti Sportrádió

Brazília: tömegverekedés és huszonhárom piros lap az állami bajnoki döntőben

V. H. L.V. H. L.
2026.03.09. 12:39
null
Itt még minden rendben volt, az utolsó pillanatokban szabadult el a pokol (Fotó: AFP)
Címkék
Brazília Atlético Mineiro Cruzeiro tömegverekedés
Hatalmas balhé tört ki a Minas Gerais-i állami bajnokság döntőjében a Cruzeiro–Atlético Mineiro mérkőzésen, ahol a közvetlenül a lefújás előtt az Atlético kapusa, Everson durvasága nyomán szabadultak el az indulatok. A tömegverekedésbe torkolló, 1–0-s Cruzeiro-győzelemmel végződő mérkőzés végén a játékvezető a két csapatból összesen huszonhárom játékost állított ki.

Aligha a Cruzeiro 1–0-s győzelméről – a mindent eldöntő gólt Kaio Jorge szerezte – lesz emlékezetes a Minas Gerais-i állami bajnokság idei döntője. Az Atlético Mineiróval vívott találkozó lefújása előtt egy lövéssel végződő Cruzeiro-kontra végén a kapusról kipattanó labdára a kék mezesek jobbszélsője, Christian próbált lecsapni – nem a legtisztább eszközökkel. A támadó sportszerűtlenségén az Atlético kapusa, Everson annyira feldühödött, hogy földre vitte ellenfelét, majd rátérdelt a gyepen fekvő játékosra.

A nem mindennapi durvaságot azonnal megtorolták a Cruzeiro játékosai, s mivel a vereség miatt amúgy is frusztrált „kakasok” sem maradtak adósak, az incidens egész pályás tömegverekedéssé fajult, melynek végén Matheus Delgado játékvezető nem kevesebb mint huszonhárom piros lapot volt kénytelen kiosztani.

„Még soha nem láttam hasonlót egyetlen futballmeccsen sem. Ez borzasztó. Nem mutathatunk ilyen példát, mert következményei lesznek világszerte. Felelősséggel tartozunk azért, hogy megvédjük az értékeinket” – mondta bocsánatkérőn Hulk, az Atlético támadója, aki az ellenfél csapatkapitánya, Lucas Romero tarkón vágása miatt maga is a kiállítás sorsára jutott.

 

Brazília Atlético Mineiro Cruzeiro tömegverekedés
Legfrissebb hírek

Anglia és Dél-Korea után Brazília – megvan Jesse Lingard új csapata

Angol labdarúgás
2026.03.06. 18:01

ESPN: Spanyolország a futball-vb toronymagas esélyese

Foci vb 2026
2026.03.03. 15:34

Érzelmes búcsút vett nevelőklubjától Philippe Coutinho

Minden más foci
2026.02.19. 13:03

Kicsi, ami nincs – 60 éves az 1994-es világbajnokság hőse, Romário

Népsport
2026.01.29. 12:38

A brazil válogatott a franciákkal és a horvátokkal is játszik a vb előtt

Minden más foci
2026.01.08. 21:41

Portugál csapatot vett Daniel Alves – hivatalos

Minden más foci
2026.01.02. 14:15

Nyolcvanéves lett Roberto Rivellino, a brazil aranykor lelke

Népsport
2026.01.01. 12:32

Fél évvel a világbajnokság előtt eldőlt Neymar jövője

Minden más foci
2026.01.01. 08:53
Ezek is érdekelhetik