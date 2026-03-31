Betegség és sérülés nehezíti a görögök készülődését a mieink elleni meccsre

2026.03.31. 09:51
Munkában a görög védelem Paraguay ellen (Fotó: Getty Images)
Görögország magyar válogatott görög válogatott
Több labdarúgó is betegséggel, illetve kisebb sérüléssel küzd a görög labdarúgó-válogatottban, kérdéses a játékuk a mieink elleni kedd esti felkészülési mérkőzésen.

Krisztosz Zafeirisz (PAOK) és Konsztantinosz Karecasz (Genk) beteg, és hétfőn nem edzett Janisz Konsztanteliasz (PAOK) sem; mindhármuk játékáról kedden dönt az orvosi stáb, illetve Ivan Jovanovics szövetségi kapitány – írja a gazzetta.gr.

Mint beszámoltunk róla, a Paraguay elleni, 1–0-ra elvesztett múlt heti mérkőzésen fejsérülést szenvedő Konsztantinosz Mavropanosz biztosan kihagyni kényszerül a budapesti mérkőzést.

A GÖRÖG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Odiszeasz Vlahodimosz (Sevilla), Hrisztosz Mandasz (AFC Bournemouth), Konsztandinosz Colakisz (Olympiakosz), Antonisz Cifcisz (PAOK)
Mezőnyjátékosok: Pandelisz Hacidiakosz (FC Köbenhavn), Panajotisz Recosz (Olympiakosz), Konsztandinosz Kulierakisz (Wolfsburg), Lazarosz Rota (AEK), Jorgosz Vajannidisz (Sporting CP), Dimitrisz Jannulisz (Augsburg), Kosztasz Cimikasz (Roma), Szotirisz Kondurisz (Panathinaikosz), Hrisztosz Zaferisz (PAOK), Nektariosz Triandisz (Minnesota United), Dimitriosz Kurbelisz (Al-Halidzs), Hrisztosz Muzakitisz (Olympiakosz), Konsztandinosz Karecasz (Genk), Hrisztosz Colisz (FC Bruges), Jorgosz Maszurasz (Al-Halidzs), Janisz Konsztandeliasz (PAOK), Anasztasziosz Bakaszetasz (Panathinaikosz), Vangelisz Pavlidisz (Benfica), Anasztasziosz Duvikasz (Como), Andreasz Tetteh (Panathinaikosz)

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Ivan Jovanovics: A magyarok ellen megnézzük, mik a hiányosságaink, és szeptemberig miben kell még javulnunk

Jorgosz Maszurasz: Szeretném, ha a fiatalok nem élnék át azt, milyen érzés lemaradni a vébéről.

Budapesten nem számíthatnak legjobb védőjükre a görögök

Konsztantinosz Mavropanosz fejsérülést szenvedett a paraguayiak ellen.

 

 

Görögország magyar válogatott görög válogatott
Gruber Zsombor: Most már ideje meccseket nyernünk

Magyar válogatott
57 perce

Lang Ádám: Mintha színpadra lépnénk a Ferencváros ellen

Labdarúgó NB I
2 órája

Észrevétlen őrségváltás – Borbola Bence jegyzete

Magyar válogatott
11 órája

Állítsa össze a válogatott görögök elleni kezdőcsapatát!

Magyar válogatott
12 órája

Ivan Jovanovics: A magyarok ellen megnézzük, mik a hiányosságaink, és szeptemberig miben kell még javulnunk

Magyar válogatott
15 órája

Schön és a Rossi-éra nagy visszatérői – Feczesin nyolc év után játszhatott újra

Magyar válogatott
15 órája

Budapesten nem számíthatnak legjobb védőjükre a görögök

Magyar válogatott
Tegnap, 7:37

Győztes tavaszi rajt Szlovénia ellen; Csercseszov aggódik a vb miatt

E-újság
2026.03.28. 23:21
Ezek is érdekelhetik