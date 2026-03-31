Betegség és sérülés nehezíti a görögök készülődését a mieink elleni meccsre

Krisztosz Zafeirisz (PAOK) és Konsztantinosz Karecasz (Genk) beteg, és hétfőn nem edzett Janisz Konsztanteliasz (PAOK) sem; mindhármuk játékáról kedden dönt az orvosi stáb, illetve Ivan Jovanovics szövetségi kapitány – írja a gazzetta.gr.

Mint beszámoltunk róla, a Paraguay elleni, 1–0-ra elvesztett múlt heti mérkőzésen fejsérülést szenvedő Konsztantinosz Mavropanosz biztosan kihagyni kényszerül a budapesti mérkőzést.

A GÖRÖG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Odiszeasz Vlahodimosz (Sevilla), Hrisztosz Mandasz (AFC Bournemouth), Konsztandinosz Colakisz (Olympiakosz), Antonisz Cifcisz (PAOK)

Mezőnyjátékosok: Pandelisz Hacidiakosz (FC Köbenhavn), Panajotisz Recosz (Olympiakosz), Konsztandinosz Kulierakisz (Wolfsburg), Lazarosz Rota (AEK), Jorgosz Vajannidisz (Sporting CP), Dimitrisz Jannulisz (Augsburg), Kosztasz Cimikasz (Roma), Szotirisz Kondurisz (Panathinaikosz), Hrisztosz Zaferisz (PAOK), Nektariosz Triandisz (Minnesota United), Dimitriosz Kurbelisz (Al-Halidzs), Hrisztosz Muzakitisz (Olympiakosz), Konsztandinosz Karecasz (Genk), Hrisztosz Colisz (FC Bruges), Jorgosz Maszurasz (Al-Halidzs), Janisz Konsztandeliasz (PAOK), Anasztasziosz Bakaszetasz (Panathinaikosz), Vangelisz Pavlidisz (Benfica), Anasztasziosz Duvikasz (Como), Andreasz Tetteh (Panathinaikosz)

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!