Átment Arsene Wenger javaslata, Kanadában tesztelik az új lesszabályt

2026.03.31. 12:26
lesszabály Kanada Arsene Wenger les
A lesszabály átalakításán dolgozik a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), mely a kanadai bajnokságban fogja tesztelni az új formát.

A kanadai élvonal (CPL) szombaton rajtoló idényében a FIFA egy olyan szabályt kíván kipróbálni a labdarúgás szabályalkotó testületének (IFAB) a jóváhagyásával, amely még inkább a támadó futballt segíti.

A jelenlegi előírások alapján egy játékos akkor tartózkodik lesen, ha egy gólszerzésre alkalmas testrésze közelebb van a kapuhoz, mint az ellenfél utolsó előtti játékosa. Az újítás szerint azonban – melyet a korábbi legendás edző, Arsene Wenger már hat éve szorgalmaz – a támadó mindaddig nincs lesen, amíg egy gólszerzésre alkalmas testrésze még egy vonalban van a védővel, és csak akkor kerül leshelyzetbe, ha oldalnézetből egy rés keletkezik közöttük.

„Profi körülmények között próbálhatjuk ki ezt a tervezetet, amelynek révén folyamatosabb lehet a játék, egyértelműbbek lehetnek a támadóhelyzetek, végső soron pedig több gólt eredményezhet” – érvelt a 76 éves Wenger, aki 22 idényen át volt az Arsenal vezetőedzője.

 

Huszonkét ponttal kikaptunk Kanadától a női kosárlabda-vb-selejtezőtornán

Kosárlabda
2026.03.12. 17:16

A törökök 19 pontos előnyt adtak le, mégis legyőzték Kanadát a női kosár-vb-selejtezőn

Kosárlabda
2026.03.11. 20:49

Sofron István: Álomdöntővel zárult a téli olimpia

Jégkorong
2026.02.23. 19:50

Téli olimpia: Kanadai bronz a női curlingtornán

Téli olimpia 2026
2026.02.21. 17:17

Elmaradt a címvédés, az Egyesült Államok a női hokitorna győztese

Téli olimpia 2026
2026.02.19. 22:00

Téli olimpia: Kanadában reménykednek, hogy Crosby játszhat az elődöntőben

Téli olimpia 2026
2026.02.19. 16:55

Kanada szenzációs meccsen hosszabbításban győzött Csehország ellen a férfi hokitorna negyeddöntőjében

Téli olimpia 2026
2026.02.18. 19:22

Téli olimpia: Kanada tíz gólt ütött Franciaországnak a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
2026.02.15. 19:53
Ezek is érdekelhetik