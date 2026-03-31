Átment Arsene Wenger javaslata, Kanadában tesztelik az új lesszabályt

A kanadai élvonal (CPL) szombaton rajtoló idényében a FIFA egy olyan szabályt kíván kipróbálni a labdarúgás szabályalkotó testületének (IFAB) a jóváhagyásával, amely még inkább a támadó futballt segíti.

A jelenlegi előírások alapján egy játékos akkor tartózkodik lesen, ha egy gólszerzésre alkalmas testrésze közelebb van a kapuhoz, mint az ellenfél utolsó előtti játékosa. Az újítás szerint azonban – melyet a korábbi legendás edző, Arsene Wenger már hat éve szorgalmaz – a támadó mindaddig nincs lesen, amíg egy gólszerzésre alkalmas testrésze még egy vonalban van a védővel, és csak akkor kerül leshelyzetbe, ha oldalnézetből egy rés keletkezik közöttük.

„Profi körülmények között próbálhatjuk ki ezt a tervezetet, amelynek révén folyamatosabb lehet a játék, egyértelműbbek lehetnek a támadóhelyzetek, végső soron pedig több gólt eredményezhet” – érvelt a 76 éves Wenger, aki 22 idényen át volt az Arsenal vezetőedzője.