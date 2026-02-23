Sofron István: Álomdöntővel zárult a téli olimpia

„Nagyon jó torna volt. Végre az NHL-játékosok is részt vehettek rajta, ami nagyban növeli az olimpiának a színvonalát és a presztízsét, hiszen csak a világ legjobb játékosairól beszélünk” – értékelte a férfiak jégkorongtornáját Sofron István a Nemzeti Sportrádióban.

A magyar válogatott korábbi kiválósága szerint azzal, hogy Kanada és az Egyesült Államok játszotta a döntőt, létrejött a lehető legerősebb finálé: „Mindenképpen mondhatjuk, hogy összejött az álomdöntő, hiszen a jégkorong hazájában lévő két top válogatott játszott. Eleve presztízs, hiszen az amerikai és a kanadai csapatok adják a legnagyobb sztárokat, és ott van a legnagyobb kultúrája a jégkorongnak. A papírforma alapján mindenki azt várta, hogy újra Kanada lesz az olimpiai bajnok, hiszen a legnagyobb sztárokat és a legjobb játékosokat rakta össze. Az amerikai csapat is nagyon-nagyon erős volt, de mégis egy jóval erősebb kanadai válogatottal kellett szembenézniük. Egy ilyen olimpiai döntőben a papírforma, főleg ekkora különbségeknél, nem számít; hiába dominált Kanada és hiába lőtt talán kétszer annyit kapura és voltak nagyobb helyzetei, a szerencse és a fergeteges kapusteljesítmény meggátolta a világsztárokat. Egyszerűen nem tudták megtalálni az ellenszert.”

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: