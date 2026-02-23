Nemzeti Sportrádió

Sofron István: Álomdöntővel zárult a téli olimpia

T. Z.T. Z.
2026.02.23. 19:50
Az aranyérmes amerikai válogatott (Fotó: Getty Images)
téli olimpia Egyesült Államok Sofron istván Nemzeti Sportrádió férfi jégkorong Kanada
Sofron István többszörös magyar válogatott jégkorongozó beszélt a téli olimpiai játékok férfi-jégkorongtornájáról. Szóba került a végletekig kiélezett döntő, amely Kanada és az Egyesült Államok között zajlott, valamint a magyar válogatott jelenlegi helyzetéről is mesélt. A Ferencváros sportolójával Csirmaz Bence beszélgetett a Nemzeti Sportrádióban.

„Nagyon jó torna volt. Végre az NHL-játékosok is részt vehettek rajta, ami nagyban növeli az olimpiának a színvonalát és a presztízsét, hiszen csak a világ legjobb játékosairól beszélünk” – értékelte a férfiak jégkorongtornáját Sofron István a Nemzeti Sportrádióban.

A magyar válogatott korábbi kiválósága szerint azzal, hogy Kanada és az Egyesült Államok játszotta a döntőt, létrejött a lehető legerősebb finálé: „Mindenképpen mondhatjuk, hogy összejött az álomdöntő, hiszen a jégkorong hazájában lévő két top válogatott játszott. Eleve presztízs, hiszen az amerikai és a kanadai csapatok adják a legnagyobb sztárokat, és ott van a legnagyobb kultúrája a jégkorongnak. A papírforma alapján mindenki azt várta, hogy újra Kanada lesz az olimpiai bajnok, hiszen a legnagyobb sztárokat és a legjobb játékosokat rakta össze. Az amerikai csapat is nagyon-nagyon erős volt, de mégis egy jóval erősebb kanadai válogatottal kellett szembenézniük. Egy ilyen olimpiai döntőben a papírforma, főleg ekkora különbségeknél, nem számít; hiába dominált Kanada és hiába lőtt talán kétszer annyit kapura és voltak nagyobb helyzetei, a szerencse és a fergeteges kapusteljesítmény meggátolta a világsztárokat. Egyszerűen nem tudták megtalálni az ellenszert.”

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg:

 

