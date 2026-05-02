Fallabda csapat Eb: a férfiak nyertek a belgák ellen, benn maradtak a divízió I-ben

2026.05.02. 14:18
A magyar férfi fallabda-válogatott megőrizte divízió I-es tagságát az Európa-bajnokságon.

A magyar együttes csoportjában a harmadik helyen végzett, így további három csoportharmadikkal a 9–12. helyért játszott az amszterdami kontinensviadal második szakaszában. Pénteken előbb 3:1-re felülmúlta a lengyeleket, majd 2:2-es döntetlenre végzett a házigazda hollandokkal, így a szombati utolsó fordulóban a belgákkal szemben elég lett volna egy újabb iksz is. A zárónapon azonban Simon Dániel és Kamocsai Bendegúz négy, Takács Benedek pedig három szettben megnyerte a maga meccsét, és csak Farkas Balázs maradt alul, mégpedig ötjátszmás küzdelemben. Ezzel a magyar csapat a tizedik helyen végzett – az Eb honlapja szerint.

A divízió II-ben szereplő női együttes három győzelemmel elsőként jutott tovább a csoportjából, majd a pénteki elődöntőben 2:0-ra verte a svédeket. Ezzel már biztosította feljutását. A szombati fináléban az írekkel játszott az első helyért és 2:0-ra kikapott. Csókási Gebriella és Chukwu Hannah is három szettben maradt alul.

A magyar női válogatott a legutóbbi kontinenstornán még a divízió III-ban szerzett ezüstérmet.

 

fallabda magyar fallabda-válogatott fallabda csapat Eb
