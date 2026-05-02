Strandkézilabda-vb: a kétszeres Európa-bajnok dánokkal is összekerült a magyar férfiválogatott

2026.05.02. 13:36
A kétszeres Európa-bajnok dánokkal is összekerült a magyar férfi strandkézilabda-válogatott a júniusi, zágrábi világbajnokság csoportkörének szombati sorsolásán.

A dánok 2019-ben és 2021-ben nyertek aranyérmet a kontinenstornán, 2023-ban pedig a harmadik helyen végeztek. A legutóbbi két világbajnokságon egyaránt ezüstérmet szereztek, ennek ellenére a második sorsolási kalapban szerepeltek.

Gulyás István szövetségi edző csapata Tunéziával és Puerto Ricóval találkozik még a B-csoportban. Előbbi az Afrika-bajnokság győzteseként, utóbbi pedig Észak-Amerika és a Karibi-térség bajnokságának második helyezettjeként jutott ki a június 23. és 28. között sorra kerülő vb-re.

A csoportok első három helyezettje kerül a középdöntőbe, onnan pedig az első négy-négy csapat jut a negyeddöntőbe.

Az idei lesz a 12. világbajnokság, és a nyolcadik, amelyen a – 2023-ban Európa-bajnok – magyar férficsapat is részt vesz. Eddigi legjobb eredménye a 2010-es ezüstérem, legutóbb pedig – két évvel ezelőtt – hetedik lett.

 

Ezek is érdekelhetik