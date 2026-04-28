Asztalitenisz: egy sima és egy játék nélküli győzelem a csapat-vb nyitó napján

KÜLÖNLEGES VERSENYNEK különleges lebonyolítás dukál – nyilván valami ilyesmi járhatott a szervezők fejében, amikor a sportág centenáriumi világbajnokságára készülve azon törték a fejüket, milyen utat jelöljenek ki a 64-64 férfi és női válogatottnak, mire a legjobb célba ér. Nos, a gondolkodás nem volt hiába való, alaposan megkavarták a szisztémát: első körben a 9–64. helyen kiemelt csapatok közül 24 eljut a legjobb 32-ig, majd az 1–8. helyen rangsoroltak maguk között eldöntik, ki hova kerül a főtáblán, végül pedig minden talpon maradottat összeengednek, s jöhet az egyenes kieséses szakasz. Első olvasatra nem tűnik egyszerűnek, így most legyen is elég ennyi, már csak azért is, mert minket jelen pillanatban az első etap érint. A londoni vb nyitó napjának esti programjában ugyanis férfi és női együttesünk is előzetesen a verhető kategóriába sorolt ellenféllel kezdett, előbbire Üzbegisztán, utóbbira pedig Etiópia várt.

Ezzel mindjárt bele is vágtunk a közepébe, ugyanis a matematika, az esélylatolgatást, meg minden, a sporthoz közel álló „tudományos megközelítés” azt súgta, ha a komolyan gondoljuk a továbbjutást a csoportból, ezeket a meccseket nyerni kell. Harczi Zsolt szakmai igazgató a férfiaknál nem is bízott semmit a véletlenre, András Csabát (világranglista-80.), Szudi Ádámot (466.) és Szántosi Dávidot (308.) jelölte a kezdőbe, az üzbégek pedig a Shohrux Iskandarov (424.), Diyorbek Dilsodov (434.), Sarvarbek Gulomov (551.) hármassal álltak fel. Szerencsére gyorsan kiderült, hogy aggodalomra egy percig sem volt ok, az üzbégek megfelelő edzőpartnerek voltak a továbbiakra, de arra esélyük sem volt, hogy szorossá tegyék a találkozót, Gulomov révén mindössze egy szettre futotta az erejükből.

„Azt kaptam, amit vártam, jó felkészülés után jó formában érkeztünk a világbajnokságra, s egy gyengébb csapatot 3:0-ra sikerült legyőznünk, örülök, hogy ilyen sima volt a bemutatkozásunk” – értékelt a találkozót követően Harczi Zsolt szakmai igazgató.

Lei Balázs egyéni világbajnokságon már szerepelt, csapatban viszont most először kapott lehetőséget, s győzelemmel vette az akadályt: „Volt bennem némi izgalom, talán kicsivel több is, mint kellett volna, de szerinte ez normális. Szerencse, hogy elsőre viszonylag könnyebb ellenféllel találkoztunk.”

Kétség sem férhet hozzá, a magyar női válogatott több okból is az egész vb egyik legkülönlegesebb együttese: ez a mostani minden idők legfiatalabb átlagéletkorú (három 17 és egy 16 évessel 16.75-re jön ki az átlag) magyar csapata, ebből következően Nagy Judit (593), Nagy Rebeka (591.), Dohóczki Nóra (703.) és Pétery Johanna (–) is vb-újonc, ráadásul a Nagy-testvérek révén van egy ikerpár a keretben. De természetesen mieink nem elsősorban az imént felsoroltakkal szerették volna felhívni magukra a figyelmet, sokkal inkább azzal, hogy sikerrel veszik az első akadályt. Nos, ha úgy vesszük, ez meg is történt, ráadásul még megizzadni sem kellett hozzá.

„Nem tudom, mi történt, de Etiópia nem állt ki – mondta Varga László a női válogatott edzője. – Sajnálom, mert ez lett volna a lányok első világbajnoki mérkőzése, jó lett volna túllenni rajta.”

Nagy Judit is csalódottan vette tudomásul, hogy nem tudtak bemutatkozni a vb-n: „Már három napja itt vagyunk, edzettünk, ez lett volna az első tétmeccsünk. Szerettük volna megérezni a termet, az atmoszférát, de erre még csütörtökig várnunk kell.”

Azért addig, mert női csapatunk szerdán szünnapos lesz, legközelebb csütörtökön Szingapúr ellen áll asztalhoz, a férfiak viszont szerdán a világranglista-5., s legutóbbi egyéni vb-n döntőt játszó Hugo Calderanót is a soraiban tudó Brazíliával játszanak.

ASZTALITENISZ

57. CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

Férfiak. 4. csoport

Magyarország–Üzbegisztán 3:0

Szudi Ádám–Iskandarov 3:0 (10, 4, 9)

András Csaba–Dilsodov 3:0 (1, 7, 3)

Lei Balázs–Gulomov 3:1 (4, –10, 6, 8)

Brazília–Puerto Rico 3:1

Nők. 15. csoport

Magyarország–Etiópia 3:0 j. n.

Szingapúr–Görögország 3:0