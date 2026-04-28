Imre Bence nélkül kapott ki a Kiel; Sipos Adriánék magabiztos előnyt szereztek a férfi kézilabda El-ben

VARGA BALÁZS
2026.04.28. 22:28
Sipos Adrián egy gólt szerzett (Fotó: Imago Images)
MT Melsungen férfi kézilabda El THW Kiel férfi kézilabda Európa-liga
Az Imre Bencét is foglalkoztató THW Kiel 33–30-ra kikapott a Nexe vendégeként, míg a Sipos Adriánt és Palasics Kristófot a soraiban tudó MR Melsugen hazai pályán legyőzte az FC Portót.

Imre Bence nélkül kellett pályára lépnie a Kielnek, mivel a magyar válogatott jobbszélső belázasodott. Csapata az első félidőben végig rohant az eredmény után, majd 17–13-as hátrány után fordított a második játékrészben. Az utolsó 10 percet viszont jobban bírták a horvátok, így a német együttes háromgólos hátrányból várhatja a hazai visszavágót.

A Melsungen gólszegény első félidőt játszott, mindössze 20 gól esett. A folytatásban is tartotta előnyét a német csapat, sőt, hattal is vezetett, majd a portugálok felzárkóztak mínusz egyre a második játékrész derekán. Azztán 26–20 lett az állás, ebből az előnyből pedig öt gólt megőrzött a vendéglátó. Sipos Adrián egy gólt szerzett, Palasics Kristóf nem kapott lehetőséget.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
RK Nexe (horvát)–THW Kiel (német) 33–30 (16–13)
MT Melsungen (német)–FC Porto (portugál) 28–23 (12–8)
Montpellier HB (francia)–HC Vardar (északmacedón) 33–23 (12–10)
Szerdán játsszák
20.45: SG Flensburg-Handewitt (német)–TSV Hannover-Burgdorf (német)
A visszavágókat jövő kedden rendezik.

 

