Imre Bence nélkül kapott ki a Kiel; Sipos Adriánék magabiztos előnyt szereztek a férfi kézilabda El-ben

Imre Bence nélkül kellett pályára lépnie a Kielnek, mivel a magyar válogatott jobbszélső belázasodott. Csapata az első félidőben végig rohant az eredmény után, majd 17–13-as hátrány után fordított a második játékrészben. Az utolsó 10 percet viszont jobban bírták a horvátok, így a német együttes háromgólos hátrányból várhatja a hazai visszavágót.

A Melsungen gólszegény első félidőt játszott, mindössze 20 gól esett. A folytatásban is tartotta előnyét a német csapat, sőt, hattal is vezetett, majd a portugálok felzárkóztak mínusz egyre a második játékrész derekán. Azztán 26–20 lett az állás, ebből az előnyből pedig öt gólt megőrzött a vendéglátó. Sipos Adrián egy gólt szerzett, Palasics Kristóf nem kapott lehetőséget.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

RK Nexe (horvát)–THW Kiel (német) 33–30 (16–13)

MT Melsungen (német)–FC Porto (portugál) 28–23 (12–8)

Montpellier HB (francia)–HC Vardar (északmacedón) 33–23 (12–10)

Szerdán játsszák

20.45: SG Flensburg-Handewitt (német)–TSV Hannover-Burgdorf (német)

A visszavágókat jövő kedden rendezik.