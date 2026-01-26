A Topolya felbontotta Sós Bence szerződését
A Topolyai SC közös megegyezéssel szerződést bontott Sós Bencével – derült ki a szerb labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő klub hétfői Facebook-bejegyzéséből.
Sós Bence már az őszi idényt sem a topolyai csapatban töltötte; kölcsönben az NB I-es Kazincbarcikában futballozott.
Az NB I újonca akkor jelentette be Sós Bence távozását, amikor a hasonló poszton játszó Ferenczi János szerződtetését bejelentette a klub.
A labdarúgó most felbontott topolyai szerződése 2027. június 30-ig szólt.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik