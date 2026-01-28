Nemzeti Sportrádió

Sós Bence távozott Topolyáról, és az NB II-es Tiszakécskéhez szerződött – hivatalos

2026.01.28.
Távozott Kazincbarcikáról, és az őt nyáron kölcsönadó Topolyával is szerződést bontott Sós Bence, aki az NB II-es Tiszakécske lett az új klubja.

Mozgalmas napok vannak Sós Bence mögött: egy héttel ezelőtt a Kolorcity Kazincbarcika honlapja arról számolt be, hogy a 31 esztendős futballista visszatér az őt nyáron kölcsönadó Topolyához, hétfőn pedig kiderült, közös megegyezéssel szerződést bontott a szerb bajnokság hétvégi folytatását 11. helyezettként váró klubbal. Noha a Kazincbarcika még a bejelentés időpontjában jelezte, átigazolta a játékossal azonos poszton játszó kétszeres válogatott Ferenczi Jánost, az ősz ismeretében kijelenthető, egyik leghasznosabb, ráadásul a védelem mellett a középpályán és a csatársorban is bevethető labdarúgóját vesztette el.

 „Annyit mondhatok, Kazincbarcikán én kezdeményeztem a szerződésbontást, azért, mert jött egy lehetőség, én pedig a családom érdekeit tartottam szem előtt... – árulta el lapunknak Sós Bence. Noha a szerződésem még a Topolyához kötött, nem akartam már légiósként folytatni, a klub elnöke megértette az indokaimat, korrekt volt, így közös megegyezéssel felbontottuk a megállapodást. Barcikáról rengeteg szép emléket viszek magammal, jó embereket ismertem meg, és bár a csapat az utolsó helyen áll, azért volt olyan időszak is, amikor várakozás felett teljesítettünk. Október végén még a vonal felett, bennmaradó helyen álltunk, ebben nekem is szerepem volt, ugyanakkor az utolsó másfél hónap nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, igaz, ebben közrejátszott a rengeteg sérülés is. Szó sincs arról, hogy elhagytam a süllyedő hajót, a csapat biztosan ér még el szép eredményeket, és abban is hiszek, hogy Ferenczi János átigazolásával minőségi játékot produkáló futballista került a klubhoz, pótolni tud engem. Soha sehol sem volt konfliktusom, ezúttal is korrektül váltunk el, már csak ezért sem kérdés, szurkolok-e a csapatnak.”

S hogy mi az a lehetőség. amit Sós Bence említett? Amíg nincs aláírt szerződése, erről érthetően nem akar beszélni, ugyanakkor beszédes adat, hogy a hétvégén pályára lépett a Tiszakécske színeiben a Vasas elleni felkészülési találkozón. Az NB II-es együttesben több olyan játékos is szerepel, aki korábban együtt szerepelt Debrecenben, nem lenne meglepetés, ha Varga József és Bódi Ádám újra a csapattársa lenne, akár már vasárnap, a Kozármisleny elleni bajnoki rajton.

„Tény, vasárnap játszottam a Tiszakécskében, és semmi sem történik véletlenül… Maradjunk annyiban, abban a csapatban, ahol jó eséllyel folytatom majd, vannak olyan labdarúgók, akikhez kötődöm, és jó a viszonyom velük. Úgy jöttem el Kazincbarcikáról, hogy kereken százötven élvonalbeli meccs van mögöttem, mindig ambiciózus voltam, profi hozzáállással, és ez nem változik. A család sok áldozatot hozott értem, ezúttal nekem kellett családcentrikus döntést hoznom, ám ez nem jelenti azt, hogy lemondtam az NB I-ről. Mindennap azért küzdök, hogy ebből valóság legyen.”    

FRISSÍTÉS: Sós Bence szerződtetését be is jelentette az NB II-ben szereplő Tiszakécske, amely mellett hosszú távra kötelezte el magát a játékos.

Fotó: Tiszakécske

 

