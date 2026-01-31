Felkészülés: komáromi és kassai győzelem, DAC-döntetlen

A Komárom a másodosztályú Aranyosmarót otthonába látogatott, és 3–2-re győzött. Az FC Kassa városi rangadón a szintén másodosztályú TU Kassát fogadta, és 8–0-s győzelmet ért el. A DAC az akadémia természetes füves pályáján 0–0-s döntetlent ért el a szintén élvonalbeli Trencsén ellen.

„Nagyon jól meccsünk volt, az ellenfél megfelelő intenzitással játszott. Fontos volt, hogy mindenki megkapja a megfelelő játékpercet és megfelelő állapotba kerüljön a jövő heti Slovan elleni meccsre” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté, a sárga-kékek középpályása. A meccsen jelen volt Redzic Damir is, aki azonban csak civilben követte az összecsapást. Úgy tudjuk, a magyar játékos jövője pár órán, pár napon belül eldől.

Felkészülési mérkőzések

Aranyosmarót–Komárom 2–3

A komáromiak gólszerzői: Zák, Domonkos, Tamás

FC Kassa–TU Kassa 8–0

Az FC Kassa gólszerzői: Perisic 2, Galovic, Cerepkai, Madlenák, Rehus, Miljanic, öngól

A hazaiaknál Kovács Mátyás az 57. perctől játszott.

DAC–Trencsén 0–0

A hazaiaknál Tuboly Máté a 77. percig volt a pályán.