Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: komáromi és kassai győzelem, DAC-döntetlen

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
Vágólapra másolva!
2026.01.31. 18:53
null
Fotó: FC DAC
Címkék
Komárom félkészülési mérkőzés Kassa DAC Niké Liga
Két győzelmet és egy döntetlent értek el a Niké Liga felvidéki csapatai a bajnoki főpróbán.

A Komárom a másodosztályú Aranyosmarót otthonába látogatott, és 3–2-re győzött. Az FC Kassa városi rangadón a szintén másodosztályú TU Kassát fogadta, és 8–0-s győzelmet ért el. A DAC az akadémia természetes füves pályáján 0–0-s döntetlent ért el a szintén élvonalbeli Trencsén ellen.

„Nagyon jól meccsünk volt, az ellenfél megfelelő intenzitással játszott. Fontos volt, hogy mindenki megkapja a megfelelő játékpercet és megfelelő állapotba kerüljön a jövő heti Slovan elleni meccsre” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté, a sárga-kékek középpályása. A meccsen jelen volt Redzic Damir is, aki azonban csak civilben követte az összecsapást. Úgy tudjuk, a magyar játékos jövője pár órán, pár napon belül eldől.

Felkészülési mérkőzések
Aranyosmarót–Komárom 2–3
A komáromiak gólszerzői: Zák, Domonkos, Tamás

FC Kassa–TU Kassa 8–0
Az FC Kassa gólszerzői: Perisic 2, Galovic, Cerepkai, Madlenák, Rehus, Miljanic, öngól
A hazaiaknál Kovács Mátyás az 57. perctől játszott.

DAC–Trencsén 0–0
A hazaiaknál Tuboly Máté a 77. percig volt a pályán.

 

Komárom félkészülési mérkőzés Kassa DAC Niké Liga
Legfrissebb hírek

Az MTK Komáromba adta kölcsön a fiatal játékosát – hivatalos

Labdarúgó NB I
7 órája

NS-infó: Redzic Damir a Salzburg játékosa lehet

Légiósok
Tegnap, 7:36

A DAC döntetlent játszott az Austria Wiennel

Minden más foci
2026.01.26. 16:45

Felkészülés: DAC-döntetlen az OFK Beograd ellen

Minden más foci
2026.01.21. 18:02

Felkészülés: önbizalom-növelő győzelmet aratott az ETO a Rapid ellen

Labdarúgó NB I
2026.01.18. 16:40

Vida Máté: Ez egy olyan helyszín, ahová az ember akár ingyen is visszajönne

Minden más foci
2026.01.17. 17:32

Felkészülés: ötöt rúgott a DAC a Karcagnak – videó

Minden más foci
2026.01.16. 18:43

NS-infó: a DAC konkrét ajánlatokat kapott Redzic Damirért

Légiósok
2026.01.16. 13:48
Ezek is érdekelhetik