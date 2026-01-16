NS-infó: a DAC konkrét ajánlatokat kapott Redzic Damirért

Nemzeti Sportrádió

2026.01.16. 13:48

Redzic Damir megkezdte a felkészülést a dunaszerdahelyiekkel (Fotó: DAC 1904)
Redzic Damir pályafutása eddigi legjobb őszi szezonját produkálta. Gólokkal és gólpasszokkal járult hozzá a DAC teljesítményéhez, amely a Világi Oszkár-éra második legeredményesebb őszét zárta. A magyar válogatottban is bemutatkozott támadó iránt több európai élklub is érdeklődik.

A 22 éves játékos kilenc gólt szerzett az őszi szezon során tétmérkőzéseken, a szlovák Sport napilap osztályzatai alapján pedig a legjobb játékosnak bizonyult az idény első felében. Neve bekerült a Niké Liga hivatalos őszi álomcsapatába is, novemberben pedig először lépett pályára a magyar válogatottban. Mindezek hatására piaci értéke is jelentősen emelkedett: míg a Transfermarkt szeptemberben 800 ezer euróra becsülte, december közepére már 1.5 millió euróra nőtt az értéke.

Várható volt, hogy az őszi teljesítmény után keresetté válik az európai átigazolási piacon, hiszen a gyors, dinamikus, jó cselezőkészséggel és lövőtechnikával rendelkező támadók iránt folyamatos a kereslet.

Redzic Damir január elején megkezdte a felkészülést a tavaszi idényre a sárga-kékekkel. Szombaton felkészülési mérkőzésen léphet pályára a Karcag ellen, hétfőn pedig a DAC-cal együtt Törökországba utazik edzőtáborba.

A Nemzeti Sport információi szerint több klub is figyelemmel kíséri a magyar játékost, köztük a dán Köbenhavn, a skót Glasgow Rangers és az osztrák Red Bull Salzburg. Úgy tudjuk, Dunaszerdahelyre már konkrét ajánlatok is érkezhettek az említett egyesületektől. A Transfermarkt emellett a görög Olympiakosz érdeklődéséről is beszámolt. Az értékbecslő portál szerint jelenleg a Salzburg a legesélyesebb kérő: 39 százalékra teszik annak valószínűségét, hogy Redzic az osztrák klubnál folytatja pályafutását.

„A menedzserem tájékoztatása szerint több klub is érdeklődik irántam, de az első lépés mindig az, hogy a DAC-cal kell megállapodniuk. Jelenleg kizárólag a dunaszerdahelyi munkámra koncentrálok, végzem a feladataimat, és szeretnék a lehető legjobb formában lenni a februári bajnoki rajtig, hogy maximálisan segíthessem a csapatot” – mondta lapunknak Redzic, akit 2027. június 30-ig szerződés köt a felvidéki klubhoz.

 

