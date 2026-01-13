Varga Barnabás után Redzic Damir is Görögországba igazolhat – NS-infó

Kapósak a magyar futballisták Görögországban. Az elmúlt napokban a magyar bajnok Ferencvárostól Varga Barnabás szerződött több mint 4.5 millió euróért az AEK Athénba, most egy másik görög sztárcsapat, az Olympiakosz is kinézett magának egy magyar válogatott futballistát. A pireuszi klub élénken érdeklődik az emlékezetes, Írország ellen 3–2-re elvesztett világbajnoki selejtezőn a nemzeti csapatban bemutatkozó Redzic Damir iránt; a csapat vezetőedzője, a baszk José Luis Mendilibar fürge, szélen is bevethető labdarúgót keres a támadósorba.

Azt nem tudni, hogy az Olympiakosz esetleg már konkrét vételi ajánlatot is tett-e a dunaszerdahelyi DAC-nak, ám nem kizárt, hogy a következő napokban felélénkülnek a tárgyalások.

Redzic Damir márciusban lesz huszonhárom éves, korábban sok sérüléssel bajlódott, a genetikájából adódóan mind a két combhajlító-izmával gond volt. Sokat szenvedett velük, végül Finnországban megműtötték, azóta tökéletes fizikai állapotba került, az ősszel végig jó formában futballozott.

A támadó Pécsen született, Harkányban kezdett futballozni, a Ferencvárosban mutatkozott be az élvonalban, hogy aztán a DAC futballistájaként kapjon meghívót a válogatott keretébe, és ha az Olympiakosz érdeklődése valóban komoly, hamarosan újabb jelentős lépcsőfokot vehet karrierje során.

Az Olympiakosz február 1-jén az AEK Athén vendégeként lép pályára a bajnokságban, nem kizárt, hogy Varga Barnabás és Redzic Damir a görög rangadón farkasszemet néz egymással.