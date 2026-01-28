Futsal Eb: Franciaország veretlenül zárta az élen az A-csoportot

A 3. forduló előtt ebben a csoportban Franciaországon kívül még csak Lettországnak volt győzelme, végül mégsem jutott tovább. A lettek a horvátok ellen hiába álltak ikszre a szünetben, 4–1-re kikaptak, míg a franciák 3–1-re megverték Grúziát.

Franciaország ezzel elsőként, 7 ponttal ment tovább, mögöttük a horvátok másodikak lettek 5 ponttal.

A magyar válogatott a D-csoportban szerepel, s a 3. fordulóban a kétszeres Európa-bajnok Olaszország ellen lép pályára a ljubljanai Tivoli Arénában. A negyeddöntőbe jutáshoz győznie kell Sergio Mullor szövetségi kapitány együttesének. A csütörtökön 20.30-kor kezdődő mérkőzést a Duna World és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Lettország–Horvátország 1–4 (1–1)

Grúzia–Franciaország 1–3 (0–2)

KÉSŐBB

B-CSOPORT

19.30: Litvánia–Örményország, Kaunas

19.30: Csehország–Ukrajna, Riga