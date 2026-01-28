Nemzeti Sportrádió

Futsal Eb: Franciaország veretlenül zárta az élen az A-csoportot

CS. M.CS. M.
2026.01.28. 18:36
Franciaország hét ponttal jutott tovább a csoportkörből (Fotó: Getty Images)
Lezárult az A-csoport a férfi futsal Euópa-bajnokságon szerda délután: Franciaország és Horvátország továbbjutott.

 

A 3. forduló előtt ebben a csoportban Franciaországon kívül még csak Lettországnak volt győzelme, végül mégsem jutott tovább. A lettek a horvátok ellen hiába álltak ikszre a szünetben, 4–1-re kikaptak, míg a franciák 3–1-re megverték Grúziát. 

Franciaország ezzel elsőként, 7 ponttal ment tovább, mögöttük a horvátok másodikak lettek 5 ponttal.  

A magyar válogatott a D-csoportban szerepel, s a 3. fordulóban a kétszeres Európa-bajnok Olaszország ellen lép pályára a ljubljanai Tivoli Arénában. A negyeddöntőbe jutáshoz győznie kell Sergio Mullor szövetségi kapitány együttesének. A csütörtökön 20.30-kor kezdődő mérkőzést a Duna World és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

FUTSAL 
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Lettország–Horvátország 1–4 (1–1) 
Grúzia–Franciaország 1–3 (0–2) 

KÉSŐBB 
B-CSOPORT
19.30: Litvánia–Örményország, Kaunas
19.30: Csehország–Ukrajna, Riga

 

