Gyeplabda: megvédte bajnoki címét a Soroksár és az AHC is

A nyolcmeccses alapszakasz után a Szent László Gimnázium maradt le a februári négyes döntőről. Az elődöntőkben nem történt meglepetés: az alapszakaszban veretlen Soroksár 21–2-re nyert a PHC ellen, míg az Építők nyolc góllal múlta felül a Grassalkovichot.

Az alapszakaszhoz hasonlóan a Grassalkovich a triplázó Palotai Bálint vezérletével a bronzmérkőzésen is legyőzte a PHC-t. A sorozatban hetedik Építők–Soroksár döntőn Hortobágyi András góljára Kozári Benedek válaszolt az első negyedben. A címvédő ezt követően két góllal is ellépett, de két akció góllal ismét egalizált az Építők. Ezt követően tíz perc alatt három sárga lapot is kapott a Soroksár, a dupla emberelőnyt Johanes Stabreit révén ki is használta az Építők. A 33. percben emberhátrányban Csőgör Martin villanásával ismét a Soroksár vezetett, és ugyan az utolsó másodpercekben büntetőkornerhez jutott az Építők, a helyzet kimaradt, így sorozatban harmadszor is a Soroksár lett a bajnok.

Az idény legjobbjának sorozatban második éve Hortobágyi Andrást (Soroksári HC) választották meg, aki ezúttal a gólkirályi címet is elhódította, míg a legjobb kapus Kerekes Tamás (PHC) lett.

GYEPLABDA FÉRFI TEREMBAJNOKSÁG

DÖNTŐ

Soroksári HC–Építők HC 5–4 (Hortobágyi 3., 23., Suba 13., Csőgör M. 13., 33., ill. Kozári 6., Wesselényi M.16., Mayer 22., Stabreit 28.)

BRONZMÉRKŐZÉS

Grassalkovich HC–PHC 6–2 (Palotai 12., 22., 24., Losonci 21., Szuchy 34., Pádár 40., ill. Kerekes R. 6., 35.)

A BAJNOK SOROKSÁR KERETE

Kapusok: Morvai Zalán, Ferenczi Zsolt

Mezőnyjátékosok: Balogh Tamás, Csőgör Alexián, Csőgör Martin, Farkas Imre, Galba Milán, Hortobágyi András, Léber Sebastian, Sergii Kachur, Suba Tamás, Szigeti Bence, Újvári Viktor

Vezetőedző: Álló Marcell

Megvédte címét az AHC (Fotó: hockey.hu)

MARADT A TRÓNON AZ AHC

Februárban lezárultak a női bajnokság küzdelmei. Az első játéknap végén a két győzelemmel nyitó BKGDSE-FASOR HC állt a tabella élén. A második fordulóban viszont az addig pont nélküli SZLGDSE gyűjtött hat pontot, a FASOR nullázott, míg a címvédő AHC mindkét nap egy győzelmet aratott egy vereség mellett, így az utolsó játéknap elött teljesen nyílt volt az aranyérem sorsa.

A harmadik, utolsó forduló első meccsén az SZLG 2–1-re felülmúlta a Fasort, viszont elvesztette az addigi legeredményesebb játékosát, Béres Katalint. A következő találkozón a Fasor kétgólos döntetlent játszott az AHC-val, ezzel biztossá vált, hogy az utolsó mérkőzésen dől el a bajnoki cím sorsa. A Szent Lászlónak egy döntetlen is elég volt, a zöld-fehérek ráadásul meg is szerezték a vezetést, de erre néggyel válaszolt a címvédő. Hiába zárkózott a duplázó Florenciea Di Mennának köszönhetően az SZLG, az AHC egy gólt megőrzött előnyéből, 4–3-as győzelmével pedig megvédte bajnoki címét.

A góllövőlista élén a bajnok AHC 19 góljából tízet szerző Józan Sára végzett, a legjobb játékos a Szent Lászlót erősítő Camilia Iturriaga lett, míg a legjobb kapusnak Vereczkey Juditot (AHC) választották. A Soroksár Bulgáriában, az AHC Finnországban lép pályára a BEK-en.

A BAJNOK AHC KERETE

Kapusok: Dér-Kisvarga Hajna, Vereczkey Judit

Mezőnyjátékosok: Barki Dóra, Ilkei Nóra, Guti Réka, Józan Sára, Losonci Zsófia, Löschnigné Németh Mónika, Szabó Emese, Szabó Orsolya, Szomor Gabriella, Tápai Dorottya, Vereczkey-Váczi Erika

Vezetőedző: Tápai Tibor