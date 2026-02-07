NB I: Diósgyőr–ETO

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–ETO FC – élőben az NSO-n!

Diósgyőr, DVTK Stadion, 12.45 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Antal Péter

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az NB I jelenlegi mezőnyében ez a leggyakoribb vidéki párosítás, hiszen a két csapat 88-szor csapott össze az első osztályban, az örökmérleg erősen a vendégek felé billen: 21 diósgyőri győzelem, 22 iksz, 45 ETO-siker. A gólátlag elég magas, 3.1/mérkőzés.

♦ A győriek 2014 és 2024 között 8 tétmeccsen – ezek közül 4 volt másodosztályú – képtelenek voltak legyőzni a DVTK-t (3 iksz, 5 vereség), a legutóbbi 2 NB I-es találkozójukat azonban – áprilisban Diósgyőrben 4–2-re, majd októberben a Rába partján 3–1-re – Borbély Balázs csapata nyerte meg. A zöld-fehérektől Claudiu Bumba, a piros-fehérektől a közelmúltban Iránba igazoló Gera Dániel mindkét meccsen betalált.

♦ A Diósgyőr pályaválasztása mellett az NB I-ben elég kiegyenlített a mérleg: 16-szor született hazai siker 15 döntetlen és 14 győri diadal mellett. A miskolciak hazai közönség előtt az élvonalban legutóbb 2015 májusában tudták két vállra fektetni az ETO-t – a 4–1-es győzelem akkor úgy jött össze, hogy a vendégek majdnem a teljes második félidőben emberhátrányban játszottak. A NB II-ben viszont azóta már kétszer is sikerült megvernie az ETO-t a DVTK-nak: 2022 márciusában 2–0-ra, majd 2023 májusában 3–1-re.



♦ Immár a 10. helyen álló Diósgyőr a leghosszabb ideje győzni képtelen csapat a bajnokságban, Vladimir Radenkovics együttese 3 egymást követő vereség után legutóbb odahaza csak döntetlenre volt képes a vendég Kisvárda ellen (1–1). A szurkolók is egyre elégedetlenebbek, ezt jelzi az is, hogy erre a találkozóra csak 1176-an látogattak ki – a 2023-as feljutás óta ennyire kevesen még sosem voltak a DVTK stadionjában.

♦ A tabellát továbbra is vezető ETO 6-os győzelmi szériája ért véget azzal, hogy hazai pályán 2–2-t játszott a DVSC-vel. Ráadásul ezt úgy tette, hogy kétgólos hátrány után, Vitális Milán két tizenegyesével, a 93. percben mentett meg egy pontot. A lefújás után Borbély Balázs vezetőedző piros lapot kapott, így Diósgyőrben nem ülhet le a kispadra.

♦ Otthoni meccsein a DVTK kapta a második legkevesebb gólt az NB I-ben, 11-et, 3–5–2-es mérlegével pedig 7. a hazai tabellán.

♦ Látogatóként 6–3–1-es mutatót hozott össze az ETO, amellyel 2. a vendégtáblázaton és a legutóbbi 4 idegenbeli fellépéséről győztesen tért haza. Az egyetlen vereségét október 26-án Kisvárdán szenvedte el (2–3), de akkor is 2–0-ra vezetett…

