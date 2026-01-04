Nemzeti Sportrádió

Műszaki gondok nehezíthetik Varga Barnabás Görögországba utazását – sajtóhír

Vágólapra másolva!
2026.01.04. 13:12
null
Címkék
Varga Barnabás AEK Athén átigazolások
Mint arról már beszámoltunk, a Nemzeti Sport információi szerint a Ferencváros labdarúgócsapatának csatára, Varga Barnabás vasárnap délután indul el Athénba, ahol hétfőn orvosi vizsgálatot követően aláírhat a listavezető AEK-nál. A támadó utazását műszaki gondok nehezíthetik meg, cikkünk közzétételének időpontjában jelentős fennakadások tapasztalhatóak a görög légi közlekedésben.

Értesüléseink szerint a repülőjárat, amelynek fedélzetén Varga Barnabás Athénba utazik, vasárnap este fél 6-kor szállna fel a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről, majd két óra elteltével érkezne meg a görög fővárosba. Az azonban kérdéses, hogy a járat teljesítésére kijelölt gép időben Budapestre ér-e.

A Flightradar24 nevű, légiközlekedés-figyelő portál délelőtt arról posztolt az X-en, hogy a légi forgalmi irányítás rádiórendszerének hibája miatt Görögország teljes légtere bezárt. 12 óra után nem sokkal a hiba elhárult, ám a menetrend szerinti forgalom lassan áll helyre, rengeteg késő járat torlódott fel. A Vargát szállító gépnek magyar idő szerint 14.40-kor kellene felszállnia Athénból – cikkünk legutóbbi frissítésekor (15.03) kb. egy órás késéssel várható az indulása.

Amennyiben Varga ma este sikeresen megérkezik Athénba, információink szerint a szállodájában találkozik az AEK Athén vezetőivel. Hétfőn áteshet az orvosi vizsgálaton, és ha minden rendben megy, a klub a hét elején be is jelentheti a szerződtetését.

Hétfőn a Nemzeti Sport elsőként számolt be az AEK érdeklődéséről. A támadó remek őszt zárt: klubszinten 29 találkozón 20 gólt szerzett a Ferencváros színeiben, míg a magyar válogatottban az öt világbajnoki selejtezőjén mindannyiszor eredményes volt.

Nem meglepő tehát, hogy a téli átigazolási időszakban nagy érdeklődés alakult ki iránta. Görög sajtóhírek szerint az AEK mintegy 4.5 millió eurót fizetne a 31 esztendős csatár játékjogáért, aki három és fél évre, 2029 nyaráig kötelezné el magát a jelenleg listavezető, 13-szoros görög bajnok klubhoz.

 

Varga Barnabás AEK Athén átigazolások
Legfrissebb hírek

Üllői úti alkotó folyamat – Borbola Bence jegyzete

Labdarúgó NB I
16 órája

Varga Barnabás vasárnap utazhat Athénba – NS-infó

Labdarúgó NB I
22 órája

Varga Barnabás a harmadik legdrágább 30 év feletti középcsatár lehet

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:27

Varga Barnabás tavaly a világ 20. legeredményesebb futballistája volt a nemzetközi színtéren

Minden más foci
2026.01.02. 18:34

Az AEK mindent elkövet, hétvégén bejelentené Varga Barnabás érkezését

Labdarúgó NB I
2026.01.02. 18:04

„Nekem ő Mr. Gól” – Tőzsér Dániel Varga Barnabásról

Labdarúgó NB I
2026.01.02. 15:41

„Varga Barnabás félelmetes duót alkothat a volt Real Madrid-csatárral”

Labdarúgó NB I
2026.01.02. 12:48

Hősi énekek előtt – Vincze András jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.01.01. 23:25
Ezek is érdekelhetik