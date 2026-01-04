Műszaki gondok nehezíthetik Varga Barnabás Görögországba utazását – sajtóhír

Értesüléseink szerint a repülőjárat, amelynek fedélzetén Varga Barnabás Athénba utazik, vasárnap este fél 6-kor szállna fel a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről, majd két óra elteltével érkezne meg a görög fővárosba. Az azonban kérdéses, hogy a járat teljesítésére kijelölt gép időben Budapestre ér-e.

A Flightradar24 nevű, légiközlekedés-figyelő portál délelőtt arról posztolt az X-en, hogy a légi forgalmi irányítás rádiórendszerének hibája miatt Görögország teljes légtere bezárt. 12 óra után nem sokkal a hiba elhárult, ám a menetrend szerinti forgalom lassan áll helyre, rengeteg késő járat torlódott fel. A Vargát szállító gépnek magyar idő szerint 14.40-kor kellene felszállnia Athénból – cikkünk legutóbbi frissítésekor (15.03) kb. egy órás késéssel várható az indulása.

Amennyiben Varga ma este sikeresen megérkezik Athénba, információink szerint a szállodájában találkozik az AEK Athén vezetőivel. Hétfőn áteshet az orvosi vizsgálaton, és ha minden rendben megy, a klub a hét elején be is jelentheti a szerződtetését.

Hétfőn a Nemzeti Sport elsőként számolt be az AEK érdeklődéséről. A támadó remek őszt zárt: klubszinten 29 találkozón 20 gólt szerzett a Ferencváros színeiben, míg a magyar válogatottban az öt világbajnoki selejtezőjén mindannyiszor eredményes volt.

Nem meglepő tehát, hogy a téli átigazolási időszakban nagy érdeklődés alakult ki iránta. Görög sajtóhírek szerint az AEK mintegy 4.5 millió eurót fizetne a 31 esztendős csatár játékjogáért, aki három és fél évre, 2029 nyaráig kötelezné el magát a jelenleg listavezető, 13-szoros görög bajnok klubhoz.