Férfi kosár Euroliga: kikapott a címvédő Fenerbahce, a Baskonia legyőzte a Hapoelt

2026.03.27. 23:59
A Baskonia értékes győzelmet aratott (Fotó: Getty Images)
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 34. fordulójában a címvédő Fenerbahce hazai pályán tíz ponttal kikapoitt a Zalgiris Kaunastól, míg az utóbbi meccseken nagyszerűen szereplő Hapoel Tel-Aviv kikapott a Baskonia otthonában.

 

FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 34. FORDULÓ 
Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván) 82–92 (25–22, 19–27, 18–17, 20–26)
Panathinaikosz (görög)–Monaco (francia) 107–97 (15–16, 37–19, 26–27, 29–35)
Barcelona (spanyol)–Crvena zvezda (szerb) 92–88 (18–20, 24–20, 22–18, 11–17, 17–13) – hosszabbításban
Baskonia (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 118–109 (28–31, 39–33, 25–17, 26–28)
Partizan Beograd (szerb)–Valencia (spanyol) 110–104 (17–27, 24–14, 18–25, 25–18, 13–13, 13–7) – kétszeri hosszabbításban

