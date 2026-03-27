Férfi kosár Euroliga: kikapott a címvédő Fenerbahce, a Baskonia legyőzte a Hapoelt
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 34. fordulójában a címvédő Fenerbahce hazai pályán tíz ponttal kikapoitt a Zalgiris Kaunastól, míg az utóbbi meccseken nagyszerűen szereplő Hapoel Tel-Aviv kikapott a Baskonia otthonában.
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 34. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván) 82–92 (25–22, 19–27, 18–17, 20–26)
Panathinaikosz (görög)–Monaco (francia) 107–97 (15–16, 37–19, 26–27, 29–35)
Barcelona (spanyol)–Crvena zvezda (szerb) 92–88 (18–20, 24–20, 22–18, 11–17, 17–13) – hosszabbításban
Baskonia (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 118–109 (28–31, 39–33, 25–17, 26–28)
Partizan Beograd (szerb)–Valencia (spanyol) 110–104 (17–27, 24–14, 18–25, 25–18, 13–13, 13–7) – kétszeri hosszabbításban
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik