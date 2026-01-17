Vida Máté: Ez egy olyan helyszín, ahová az ember akár ingyen is visszajönne

„Napok óta vártam, hogy jöjjünk. Többször beszéltünk Kalmár Zsolttal, hogy ez egy olyan helyszín, ahová az ember akár ingyen is visszajönne. Nagyon jó érzés volt újra itt lenni a pályán, találkozni a régi ismerősökkel. Egy-két játékost ismertem, de kicserélődött a keret. Nagyon szeretem ezt a klubot. Amikor tudok, eljövök ide, bár ez nyilván nem történik meg túl gyakran, hiszen az ország másik felében vagyok” – kezdte a dunaszerdahelyi klubtévé mikrofonja előtt Vida Máté, aki a pénteki felkészülési találkozón a 63. percig volt a pályán.

„Őszinte leszek, testközelből rendben van ez a DAC. A pályán belül nagyon dinamikusan játszottak, sokszor lekövethetetlenek voltak ellenfélként. Jó csapat a DAC, ezt mondták a csapattársaim is. A magyar NB I-ben is valahol az elején lennének. Jól néznek ki” – folytatta.

Vida Máté három műtét után, az idény elején igazolt az NB II újoncához. „Sokat kihagytam. Azért igazoltam Karcagra, hogy felépítsem magam. Jó úton járok, a megfelelő helyen vagyok. Kívánom, hogy tavasszal sok meccs legyen a lábamban, és sikeresek legyünk a Karcaggal” – zárta gondolatait.

Tuboly Máté a magyar U21-es válogatottban ősszel többször is betalált, a DAC-ban azonban nem sikerült gólt szereznie. A Karcag ellen viszont megtört a jég: csaknem 400 nap (egészen pontosan 398) után talált be ismét a sárga-kék mezben.

„Más-más a feladatom a válogatottban és Dunaszerdahelyen, ebből is adódhat ez a statisztika. Természetesen nagyon örülök annak, hogy hosszú idő után újra eredményes voltam a klubomban” – kezdte a Nemzeti Sportnak a 21 éves játékos, aki a Karcag ellen 19 méteres szabadrúgásból volt eredményes.

„Két nagyon kemény hét után léptünk pályára, ennek ellenére remek teljesítményt nyújtottunk. Egységesek és gyorsak voltunk. Megvan az ősszel mutatott játékstílusunk, ezt szeretnénk még tovább csiszolni és még veszélyesebbé válni” – zárta Tuboly Máté.

A DAC hétfő reggel tíznapos törökországi összetartásra utazik, ahol a szerb OFK Beograd, a bosnyák FK Sarajevo és az osztrák Austria Wien ellen lép pályára.