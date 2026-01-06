Több mint fél év után csapatot talált magának Holender Filip – hivatalos

A Szpartak kedd délutáni közleménye szerint Holender Filip másfél évre írt alá.

Holender a 2024–2025-ös idényben a Videoton FC Fehérvárat erősítette kölcsönben, a Vasasnál pedig nyáron lejárt a szerződése – azóta nem is volt klubja a 31 éves játékosnak.

A 16-szoros magyar válogatott szélső korábban a Budapest Honvédban, a Luganóban és a Partizanban is játszott.