Több mint fél év után csapatot talált magának Holender Filip – hivatalos

2026.01.06. 14:22
Holender Filip Szabadkán építheti újra magát (Fotó: FK Szpartak)
A szabadkai FK Szpartak hivatalos honlapján bejelentette, hogy a 16-szoros magyar válogatott labdarúgó, Holender Filip a klubnál folytatja pályafutását.

A Szpartak kedd délutáni közleménye szerint Holender Filip másfél évre írt alá.

Holender a 2024–2025-ös idényben a Videoton FC Fehérvárat erősítette kölcsönben, a Vasasnál pedig nyáron lejárt a szerződése – azóta nem is volt klubja a 31 éves játékosnak.

A 16-szoros magyar válogatott szélső korábban a Budapest Honvédban, a Luganóban és a Partizanban is játszott.

