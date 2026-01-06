Több mint fél év után csapatot talált magának Holender Filip – hivatalos
A szabadkai FK Szpartak hivatalos honlapján bejelentette, hogy a 16-szoros magyar válogatott labdarúgó, Holender Filip a klubnál folytatja pályafutását.
A Szpartak kedd délutáni közleménye szerint Holender Filip másfél évre írt alá.
Holender a 2024–2025-ös idényben a Videoton FC Fehérvárat erősítette kölcsönben, a Vasasnál pedig nyáron lejárt a szerződése – azóta nem is volt klubja a 31 éves játékosnak.
A 16-szoros magyar válogatott szélső korábban a Budapest Honvédban, a Luganóban és a Partizanban is játszott.
