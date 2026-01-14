Nemzeti Sportrádió

Superliga: Kelemen Dávid már nem a Csíkszereda játékosa

B. M.B. M.
Vágólapra másolva!
2026.01.14. 17:09
null
Fotó: FK Csíkszereda
Címkék
FK Csíkszereda Román Superliga Kelemen Dávid
Mint azt korábban már jeleztük, öt és fél év után távozik az FK Csíkszereda csapatától Kelemen Dávid.

A 33 éves belső védő 2020-ban érkezett Paksról kölcsönbe az akkor még másodosztályú székelyföldi együtteshez, amely két évvel később véglegesen is szerződtette, sőt a csapat kapitányává is megtette. A korábbi magyar utánpótlás-válogatott játékos 129 tétmérkőzésen négy gólt szerzett az FK színeiben, az élvonalba jutás óta viszont mindössze a jelen szezon első négy találkozóján lépett pályára.

Kelemen Dávid az első játékos, akinek szerződésbontását a téli szünetben bejelenti az FK, de a következő napokban további távozók is várhatók. Mint már korábban megírtuk, a Ferencvárostől kölcsönvett Kaján Norbert, valamint Szabó Bálint és Ferenczi János sem volt ott a csapat antalyai edzőtáborában.

Minden más foci
2026.01.02. 18:44

A magyar válogatott védő is távozhat Csíkszeredából

A szeredaiak több magyar játékosa nem utazik el a csapat törökországi edzőtáborába.

 

 

FK Csíkszereda Román Superliga Kelemen Dávid
Legfrissebb hírek

Döntetlennel zárta a felkészülést a Csíkszereda

Minden más foci
2026.01.12. 18:28

Második felkészülési mérkőzésén is döntetlent játszott Törökországban a Csíkszereda

Minden más foci
2026.01.10. 16:49

Újabb légióst igazolt a Csíkszereda

Minden más foci
2026.01.08. 13:37

Román Superliga: argentin és svéd szerzeményt jelentett be a Csíkszereda

Minden más foci
2026.01.06. 15:08

Ez a két NB I-es csapat vinné a Csíkszereda támadóját – NS-infó

Minden más foci
2026.01.02. 11:55

„Kemény döntések” jönnek Csíkszeredában – az egyik magyar támadó távozása biztosra vehető

Minden más foci
2025.12.23. 11:58

Superliga: kikapott utolsó őszi hazai bajnokiján a Csíkszereda

Minden más foci
2025.12.06. 17:57

A Csíkszereda négy gólt kapott Bukarestben

Minden más foci
2025.11.28. 21:29
Ezek is érdekelhetik