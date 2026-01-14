Superliga: Kelemen Dávid már nem a Csíkszereda játékosa

A 33 éves belső védő 2020-ban érkezett Paksról kölcsönbe az akkor még másodosztályú székelyföldi együtteshez, amely két évvel később véglegesen is szerződtette, sőt a csapat kapitányává is megtette. A korábbi magyar utánpótlás-válogatott játékos 129 tétmérkőzésen négy gólt szerzett az FK színeiben, az élvonalba jutás óta viszont mindössze a jelen szezon első négy találkozóján lépett pályára.

Kelemen Dávid az első játékos, akinek szerződésbontását a téli szünetben bejelenti az FK, de a következő napokban további távozók is várhatók. Mint már korábban megírtuk, a Ferencvárostől kölcsönvett Kaján Norbert, valamint Szabó Bálint és Ferenczi János sem volt ott a csapat antalyai edzőtáborában.