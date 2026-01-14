Superliga: Kelemen Dávid már nem a Csíkszereda játékosa
Mint azt korábban már jeleztük, öt és fél év után távozik az FK Csíkszereda csapatától Kelemen Dávid.
A 33 éves belső védő 2020-ban érkezett Paksról kölcsönbe az akkor még másodosztályú székelyföldi együtteshez, amely két évvel később véglegesen is szerződtette, sőt a csapat kapitányává is megtette. A korábbi magyar utánpótlás-válogatott játékos 129 tétmérkőzésen négy gólt szerzett az FK színeiben, az élvonalba jutás óta viszont mindössze a jelen szezon első négy találkozóján lépett pályára.
Kelemen Dávid az első játékos, akinek szerződésbontását a téli szünetben bejelenti az FK, de a következő napokban további távozók is várhatók. Mint már korábban megírtuk, a Ferencvárostől kölcsönvett Kaján Norbert, valamint Szabó Bálint és Ferenczi János sem volt ott a csapat antalyai edzőtáborában.
Minden más foci
2026.01.02. 18:44
A magyar válogatott védő is távozhat Csíkszeredából
A szeredaiak több magyar játékosa nem utazik el a csapat törökországi edzőtáborába.
Legfrissebb hírek
Döntetlennel zárta a felkészülést a Csíkszereda
Minden más foci
2026.01.12. 18:28
Újabb légióst igazolt a Csíkszereda
Minden más foci
2026.01.08. 13:37
A Csíkszereda négy gólt kapott Bukarestben
Minden más foci
2025.11.28. 21:29
Ezek is érdekelhetik