NB II: a Csíkszeredáról távozó védő szülővárosában kötött ki; új fiatalok Mislenyben

2026.01.17. 08:11
Kelemen Dávid (Fotó: 1912elore.hu)
Békéscsaba Kozármisleny labdarúgó NB II Kelemen Dávid magyar átigazolás
Mint beszámoltunk róla, öt és fél év után távozott az FK Csíkszereda csapatától Kelemen Dávid. A 33 éves belső védő most csapatot talált, szülővárosa együttesében, a labdarúgó NB II-ben szereplő Békéscsaba 1912 Előrében folytatja pályafutását – számolt be róla a klub honlapja.

A Békéscsabán született Kelemen Dávid a 2016–2017-es idényben szerepelt az Előre kötelékében, majd Nyíregyházán, a Vasasban és Pakson futballozott. 2020-ban Paksról kölcsönbe került az akkor még másodosztályú FK Csíkszeredához, amely két évvel később véglegesen szerződtette, sőt a csapat kapitányává is megtette. A korábbi magyar utánpótlás-válogatott játékos 129 tétmérkőzésen négy gólt szerzett az FK színeiben, az élvonalba jutás óta viszont mindössze a jelen idény első négy találkozóján lépett pályára.

„A békéscsabai kölcsönjátékot követően visszakerültem Paksra, ahol szerencsére sikerült játszanom az NB I-ben és igen hasznos, jó szezonokat töltöttem el – ecsetelte a klubhonlapnak Kelemen. – Végül Csíkszeredára szerződtem akkor még a másodosztályba, viszont a feljutás volt a cél. Az első két évben sajnos nem jött össze a dolog, viszont a harmadik évben a rájátszásban, 34 ezer szurkoló előtt játszottunk a Dinamo Bukarest ellen. Összesítésben 2–0 lett a párharc eredménye, így nem tudtuk kiejteni őket, de a rákövetkező esztendőben végre összejött a feljutás, így most onnan érkeztem vissza Békéscsabára. Évek óta tartottuk a kapcsolatot az Előre klubvezetőségével, kitartóan érdeklődtek irántam, követték pályafutásomat és most eljött a pillanat, hogy visszatérjek. Sosem felejtettem el a csabai közönséget sem, hiszen emlékszem, amikor még öt-hat ezer ember előtt tudtunk játszani a Kórház utcában és ahogy hallom, Békéscsabán továbbra is szeretik a focit. Bízom benne, hogy tudok segíteni a klubnak és sikerül kiharcolnunk a bennmaradást!”

A Békéscsaba csoporttársa, a HR-Rent Kozármisleny is erősített, méghozzá két fiatallal – korábban már előrejeleztük, hogy két MTK-játékos, Herczeg Botond és Csucsánszky Zoltán érkezhet a klubhoz.

A 19 éves, egykoron kölcsönben Szegeden is futballozó támadó, Herczeg Botond ősszel Budafokon játszott kölcsönben, ahol hét NB II-es meccsen lépett pályára. Az ősszel az MTK II-ben szereplő 18 éves csatár, Csucsánszky Zoltán az előző idényben az élvonalban is bemutatkozott a kék-fehérek színeiben, míg az őszi szezonban 16 meccsen öt gólt szerzett az NB III-ban.

 

