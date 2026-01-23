Csíkszeredába került kölcsönbe a Puskás Akadémia centere – hivatalos
A 196 (a Transfermarkt információi szerint 194) centiméter magas támadó a több játéklehetőség reményében szerződik a székelyföldi klubhoz, miután a jelenlegi idényben mindössze öt NB I-es meccsen jutott szóhoz.
Ezzel együtt Nagynak (aki az előző évadban 18 gólt szerzett az NB II-es Csákvárban) a piros-fekete klubnál is lesz konkurenciája Eppel Márton személyében, aki hat góllal a csapat házi gólkirálya.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: –
Távozók: Patrizio Stronati (cseh, Újpest FC)
Kölcsönbe távozók: Lamin Colley (gambiai, Diósgyőr), Nagy Zoárd (FK Csíkszereda – Románia)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –