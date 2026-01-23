Csíkszeredába került kölcsönbe a Puskás Akadémia centere – hivatalos

A 196 (a Transfermarkt információi szerint 194) centiméter magas támadó a több játéklehetőség reményében szerződik a székelyföldi klubhoz, miután a jelenlegi idényben mindössze öt NB I-es meccsen jutott szóhoz.

Ezzel együtt Nagynak (aki az előző évadban 18 gólt szerzett az NB II-es Csákvárban) a piros-fekete klubnál is lesz konkurenciája Eppel Márton személyében, aki hat góllal a csapat házi gólkirálya.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: Patrizio Stronati (cseh, Újpest FC)

Kölcsönbe távozók: Lamin Colley (gambiai, Diósgyőr), Nagy Zoárd (FK Csíkszereda – Románia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –