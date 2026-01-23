Nemzeti Sportrádió

Csíkszeredába került kölcsönbe a Puskás Akadémia centere – hivatalos

M. B.M. B.
2026.01.23. 15:58
null
Fotó: FB/FK Csíkszereda
A román élvonalban (Superliga) érdekelt FK Csíkszereda a hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy az idény végéig kölcsönvette a Puskás Akadémia 25 éves centerét, Nagy Zoárdot.

A 196 (a Transfermarkt információi szerint 194) centiméter magas támadó a több játéklehetőség reményében szerződik a székelyföldi klubhoz, miután a jelenlegi idényben mindössze öt NB I-es meccsen jutott szóhoz. 

Ezzel együtt Nagynak (aki az előző évadban 18 gólt szerzett az NB II-es Csákvárban) a piros-fekete klubnál is lesz konkurenciája  Eppel Márton személyében, aki hat góllal a csapat házi gólkirálya.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: –
Távozók: Patrizio Stronati (cseh, Újpest FC)
Kölcsönbe távozók: Lamin Colley (gambiai, Diósgyőr), Nagy Zoárd (FK Csíkszereda – Románia)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

 

Ezek is érdekelhetik