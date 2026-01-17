Spanyol edzője lett Csongvai Áron csapatának

Az AIK január elején menesztette Mikkjal Thomassen vezetőedzőt, miután a Csongvai Áront is foglalkoztató csapat csak a hetedik helyen végzett a 2025-ös bajnokságban, és ezzel lecsúszott az európai kupaindulásról is.

A svéd klub pénteken jelentette be, hogy megállapodott José Rivieróval, a spanyol szakember 2028-ig kötelezte el magát új állomáshelyén.

Riviero korábban a finn Inter Turkinál, a dél-afrikai Orlando Piratesnél és az egyiptomi Al-Ahlinál dolgozott.