„Vissza fogok kerülni a kezdőbe” – Csongvai úgy érzi, bizonyított Svédországban

A magyar középpályás az IFK Göteborg elleni kiállításával járó eltiltást letöltve még a kezdőcsapatba került, ám a válogatott mérkőzések miatti szünetet követő két fordulóban csak a kispadról szállhatott be 29, illetve 45 perc erejéig. Mi áll a változás hátterében?

„Nem beszéltünk róla. Valamilyen okból ez a döntés született – idézi Csongvai Áron szavait az Expressen cikke alapján a Fotbolltransfers. – Nem borultam ki miatta, de természetesen én is, mint minden játékos, a lehető legtöbb időt akarom a pályán tölteni. Szerintem az idény eddig eltelt időszakában bizonyítottam. Vissza fogok kerülni a kezdő tizenegybe, ez a célom.”

A magyar légiós a legutóbbi, Norrköping elleni bajnokin 0–2-nél állt be a második félidőre, és nem a megszokott helyére, a középpályára – a védelem közepén kapott feladatot. A szépítő gólhoz így is hozzájárult (a vége 1–3), ez volt a második gólpassza az idei bajnokságban.

„A legfontosabb a játéklehetőség, adódjék az akár a védelem tengelyében. Korábban sokszor játszottam középső védőt, nem keserített el, hogy most is ott találtam magam – válaszolta az ezt firtató kérdésre Csongvai. – Nyilvánvalóan nehéz lesz visszaszerezni a helyemet a középpályán, de hát a futball lényege a versenyzés. Nemcsak az ellenfelekkel, hanem a csapaton belüli vetélytársakkal is meg kell küzdeni. Ettől leszünk jobb játékosok.”

Az AIK 24 forduló után a svéd bajnokság harmadik helyén áll 43 ponttal, vasárnap a közvetlenül mögötte helyezkedő GAIS-t (41 pont) fogadja.