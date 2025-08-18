Nemzeti Sportrádió

„Mondhatjuk, hogy hibáztam, de tanulok belőle" – Csongvai Áron a kiállításáról

2025.08.18.
Csongvai Áron a kiállítása utáni pillanatokban (Fotó: Imago Images)
Csongvai Áron úgy véli, nem ért kiállítással járó második sárga lapot a szabálytalansága a vasárnap lejátszott Göteborg–AIK (2–1) svéd bajnoki labdarúgó-mérkőzésen, de igyekszik tanulni a történtekből.

Mint beszámoltunk róla, Csongvai Áronnak nehéz hete volt: csütörtökön az ő öngólja pecsételte meg az AIK sorsát a győri Konferencialiga-mérkőzésen (0–2), vasárnap pedig piros lappal került be a magyar légiós az IFK Göteborg elleni, szintén elvesztett (1–2) svéd bajnoki jegyzőkönyvébe.

A meccs végén, egy bedobás körül kibontakozó perpatvarban Csongvai úgy próbálta gyors cselekvésre bírni Noah Tolfot, hogy a labdát erőteljesen a kezébe nyomva meglökte ellenfelét, aki elterült a gyepen – és jött a második sárga lap.

Légiósok
20 órája

Csongvai hétközi öngólja után ezúttal piros lapot kapott – videó

Az AIK sorozatban negyedik bajnokiján maradt nyeretlen.

 

„Az utolsó percekben jártunk, már eléggé zaklatott voltam az addig történtektől, de még hajtottunk a jobb eredményért. Ilyen pillanatokban az érzelmek már nagyon dolgoznak az emberben. Helytelenül cselekedtem, mondhatjuk, hogy hibáztam, de tanulok belőle” – világította meg a hátteret Csongvai Áron a Fotbollskanalen beszámolója szerint.

Ami Mohammed Al-Hakim játékvezető ítéletét illeti:

„Szerintem nem ért sárga lapot a mozdulat. Úgy éreztem, húzzák az időt, én pedig azt akartam, hogy minél előbb folytatódjon a játék. Természetesen sem bántani nem akartam az ellenfelet, sem második sárga lapot kapni, a labdát szerettem volna megkaparintani, és minél gyorsabban játékra bírni őket. A játékvezető másként látta, megkaptam a második sárga lapot, el kell fogadnom a döntést.”

Húsz forduló után az AIK a bajnoki tabella 6. helyén áll – lemaradása kétpontnyi a harmadik helyezett Malmötől, 13 az éllovas Mjällby mögött –, vasárnap a bennmaradásért harcoló Degerfors lesz az ellenfele idegenben.

„Nem öröm az eltiltás, mindig keserűséggel tölt el, ha a lelátóról kell néznem a többieket. De nem tehetek mást, már a következő meccs utáni erőpróbára kell összpontosítanom.”

 

