„Mondhatjuk, hogy hibáztam, de tanulok belőle” – Csongvai Áron a kiállításáról

„Az utolsó percekben jártunk, már eléggé zaklatott voltam az addig történtektől, de még hajtottunk a jobb eredményért. Ilyen pillanatokban az érzelmek már nagyon dolgoznak az emberben. Helytelenül cselekedtem, mondhatjuk, hogy hibáztam, de tanulok belőle” – világította meg a hátteret Csongvai Áron a Fotbollskanalen beszámolója szerint.

Ami Mohammed Al-Hakim játékvezető ítéletét illeti:

„Szerintem nem ért sárga lapot a mozdulat. Úgy éreztem, húzzák az időt, én pedig azt akartam, hogy minél előbb folytatódjon a játék. Természetesen sem bántani nem akartam az ellenfelet, sem második sárga lapot kapni, a labdát szerettem volna megkaparintani, és minél gyorsabban játékra bírni őket. A játékvezető másként látta, megkaptam a második sárga lapot, el kell fogadnom a döntést.”

Húsz forduló után az AIK a bajnoki tabella 6. helyén áll – lemaradása kétpontnyi a harmadik helyezett Malmötől, 13 az éllovas Mjällby mögött –, vasárnap a bennmaradásért harcoló Degerfors lesz az ellenfele idegenben.

„Nem öröm az eltiltás, mindig keserűséggel tölt el, ha a lelátóról kell néznem a többieket. De nem tehetek mást, már a következő meccs utáni erőpróbára kell összpontosítanom.”