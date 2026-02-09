Arbeloát megviseli a munka a Real Madridnál? Szemmel látható a fogyása és a kimerültsége

Az El Chiringuito összehasonlította Álvaro Arbeloa első, január 13-i sajtótájékoztatóját azzal, amit a Real Madrid vezetőedzője vasárnap este tartott a Valencia legyőzését követően.

A jobb oldali felvételen jól látszik, hogy Arbeloa arca vékonyabb, nem eléggé kipihent.

😱 UN CAMBIO FÍSICO QUE ASUSTA.



‼️ Así ha cambiado ARBELOA en menos de un mes al mando del Madrid. pic.twitter.com/XpxhXz18rv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 9, 2026

Arbeloa irányításával a madridiak kiestek a Király-kupából, lemaradtak az azonnali nyolcaddöntőről a Bajnokok Ligájában, a La Ligában viszont négy mérkőzésen négy győzelem a mérlegük.

„A győzelem a stabilitásból és az elkötelezettségből fakadt. Tudtuk, hogy olyan mérkőzés lesz, amelyen türelmesnek kell lennünk és keményen kell dolgoznunk” – mondta Arbeloa a sajtótájékoztatón.

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

VALENCIA–REAL MADRID 0–2 (0–0)

Valencia, Mestalla Stadion. Vezette: Alberola

VALENCIA: Dimitrievszki – U. Núnez (T. Correia, 73.), Comert, Copete, Gaya – Rioja (Ramazani, 82.), Pepelu (G. Rodríguez, 72.), Ugrinic (Javi Guerra, 82.), Danjuma – Hugo Duro, L. Beltrán (U. Sadiq, 82.). Vezetőedző: Carlos Corberan

REAL MADRID: Courtois – D. Jiménez (Alexander-Arnold, 76.), R. Asencio, Huijsen, Á. Carreras – Valverde (Cestero, 90+2.), Tchouaméni, Camavinga – Arda Güler (Mastantuono, 82.), K. Mbappé, G. García (Brahim Díaz, 76.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Á. Carreras (65.), K. Mbappé (90+1.)