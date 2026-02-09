Nemzeti Sportrádió

Arbeloát megviseli a munka a Real Madridnál? Szemmel látható a fogyása és a kimerültsége

2026.02.09. 12:35
Álvaro Arbeloa a bajnokságban hibátlan a Real Madriddal (Fotó: Getty Images)
Alig egy hónapja irányítja a Real Madrid labdarúgócsapatát Álvaro Arbeloa, de a vezetőedző arcán már láthatóak a mindennapi feszültség jelei – ezt az El Chiringuito televíziós műsor szúrta ki.

Az El Chiringuito összehasonlította Álvaro Arbeloa első, január 13-i sajtótájékoztatóját azzal, amit a Real Madrid vezetőedzője vasárnap este tartott a Valencia legyőzését követően.

A jobb oldali felvételen jól látszik, hogy Arbeloa arca vékonyabb, nem eléggé kipihent.

Arbeloa irányításával a madridiak kiestek a Király-kupából, lemaradtak az azonnali nyolcaddöntőről a Bajnokok Ligájában, a La Ligában viszont négy mérkőzésen négy győzelem a mérlegük.

„A győzelem a stabilitásból és az elkötelezettségből fakadt. Tudtuk, hogy olyan mérkőzés lesz, amelyen türelmesnek kell lennünk és keményen kell dolgoznunk” – mondta Arbeloa a sajtótájékoztatón.

SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
VALENCIA–REAL MADRID 0–2 (0–0)
Valencia, Mestalla Stadion. Vezette: Alberola
VALENCIA: Dimitrievszki – U. Núnez (T. Correia, 73.), Comert, Copete, Gaya – Rioja (Ramazani, 82.), Pepelu (G. Rodríguez, 72.), Ugrinic (Javi Guerra, 82.), Danjuma – Hugo Duro, L. Beltrán (U. Sadiq, 82.). Vezetőedző: Carlos Corberan
REAL MADRID: Courtois – D. Jiménez (Alexander-Arnold, 76.), R. Asencio, Huijsen, Á. Carreras – Valverde (Cestero, 90+2.), Tchouaméni, Camavinga – Arda Güler (Mastantuono, 82.), K. Mbappé, G. García (Brahim Díaz, 76.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Á. Carreras (65.), K. Mbappé (90+1.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona23191363–23+40 58 
2. Real Madrid23183249–18+31 57 
3. Atlético Madrid23136438–18+20 45 
4. Villarreal21133539–23+16 42 
5. Betis23108537–28+9 38 
6. Espanyol22104826–27–1 34 
7. Celta Vigo2389630–25+5 33 
8. Real Sociedad2387833–31+2 31 
9. Osasuna23851028–2829 
10. Athletic Bilbao23841125–33–8 28 
11. Getafe23751118–27–9 26 
12. Girona2368922–37–15 26 
13. Sevilla23741230–38–8 25 
14. Alaves23741220–29–9 25 
15. Elche2359931–35–4 24 
16. Mallorca23661128–37–9 24 
17. Valencia23581023–37–14 23 
18. Rayo Vallecano22571018–30–12 22 
19. Levante22461226–38–12 18 
20. Oviedo22371212–34–22 16 

 

 

