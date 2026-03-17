Hét gólt vágott az éllovas Colorado otthonában a Pittsburgh Penguins

M. B.
2026.03.17. 08:06
Jevgenyij Malkin vezérletével nyert a Pittsburgh Penguins (Fotó: Getty Images)
Colorado Avalanche Pittsburgh Penguins Utah Mammoth Boston Bruins New Jersey Devils New York Rangers Calgary Flames Detroit Red Wings Los Angeles Kings Dallas Stars
Öt mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) magyar idő szerint kedd hajnali játéknapján.

Jókora verésbe szaladt bele saját közönsége előtt a ligaelső Colorado Avalanche, a denveri együttes hét gólt szedett be a Pittsburgh Penguinstől, ellenben „csak” kettőt ütött. A „pingvinek” legjobbja a két gólt, illetve egy gólpasszt jegyző Jevgenyij Malkin, illetve a két assziszt mellett egy gólt szerző Erik Karlsson volt.

Hasonlóan járt a tabella második helyén tanyázó Dallas Stars is, a texasiak a Utah Mammothtól kaptak egy hatost, amelyre hárommal tudtak válaszolni. Győzelmével a Mammoth megerősítette helyét a tabella rájátszást érő zónájában.

A Keleti Főcsoport utolsó helyén tanyázó New York Rangers megszakította négymeccses győzelmi sorozatát, mert otthon kikapott a Los Angeles Kingstől. A kaliforniaiak legjobbja az egy gólt és két asszisztot jegyző Alex Laferriere volt. 

Hosszabbítás döntött Newarkban, ahol bő 16 ezer néző előtt fogadta a New Jersey Devils a Boston Bruinst. A vendégek az első harmadban 2–0-ra elhúztak ellenfelüktől, amire kettővel válaszoltak a hazaiak a második játékrészben. A harmadik harmadban mindkét oldalon egy gól született, így jöhetett a ráadás, ahol Paul Cotter megszerezte saját maga második, csapata negyedik gólját, megnyerve ezzel a találkozót a Devilsnek.

Noha Morgan Frost góljával még a Calgary Flames vezetett Detroitban, a Red Wings a második harmadban a duplázó Patrick Kane, illetve a három asszisztot kiosztó Alex DeBrincat vezérletével négy gólt rámolt be a kanadaiak kapujába, s erre csak eggyel tudtak válaszolni a vendégek. Miután a harmadik játékrész egy újabb hazai gólt hozott, a Red Wings megerősítette helyét a Keleti Főcsoport rájátszást érő zónájában, míg a Flames továbbra is a Nyugati Főcsoport tabellájának a végén vesztegel.

NHL
ALAPSZAKASZ
Detroit Red Wings–Calgary Flames 5–2
New Jersey Devils–Boston Bruins 4–3 – hosszabbítás után
New York Rangers–Los Angeles Kings 1–4
Dallas Stars–Utah Mammoth 3–6
Colorado Avalanche–Pittsburgh Penguins 2–7
 

 

Colorado Avalanche Pittsburgh Penguins Utah Mammoth Boston Bruins New Jersey Devils New York Rangers Calgary Flames Detroit Red Wings Los Angeles Kings Dallas Stars
