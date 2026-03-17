Hét gólt vágott az éllovas Colorado otthonában a Pittsburgh Penguins

Jókora verésbe szaladt bele saját közönsége előtt a ligaelső Colorado Avalanche, a denveri együttes hét gólt szedett be a Pittsburgh Penguinstől, ellenben „csak” kettőt ütött. A „pingvinek” legjobbja a két gólt, illetve egy gólpasszt jegyző Jevgenyij Malkin, illetve a két assziszt mellett egy gólt szerző Erik Karlsson volt.

Hasonlóan járt a tabella második helyén tanyázó Dallas Stars is, a texasiak a Utah Mammothtól kaptak egy hatost, amelyre hárommal tudtak válaszolni. Győzelmével a Mammoth megerősítette helyét a tabella rájátszást érő zónájában.

A Keleti Főcsoport utolsó helyén tanyázó New York Rangers megszakította négymeccses győzelmi sorozatát, mert otthon kikapott a Los Angeles Kingstől. A kaliforniaiak legjobbja az egy gólt és két asszisztot jegyző Alex Laferriere volt.

Hosszabbítás döntött Newarkban, ahol bő 16 ezer néző előtt fogadta a New Jersey Devils a Boston Bruinst. A vendégek az első harmadban 2–0-ra elhúztak ellenfelüktől, amire kettővel válaszoltak a hazaiak a második játékrészben. A harmadik harmadban mindkét oldalon egy gól született, így jöhetett a ráadás, ahol Paul Cotter megszerezte saját maga második, csapata negyedik gólját, megnyerve ezzel a találkozót a Devilsnek.

Noha Morgan Frost góljával még a Calgary Flames vezetett Detroitban, a Red Wings a második harmadban a duplázó Patrick Kane, illetve a három asszisztot kiosztó Alex DeBrincat vezérletével négy gólt rámolt be a kanadaiak kapujába, s erre csak eggyel tudtak válaszolni a vendégek. Miután a harmadik játékrész egy újabb hazai gólt hozott, a Red Wings megerősítette helyét a Keleti Főcsoport rájátszást érő zónájában, míg a Flames továbbra is a Nyugati Főcsoport tabellájának a végén vesztegel.

