Edin Dzeko megszerzésére hajt a feljutásért küzdő Schalke

2026.01.20. 13:35
Edin Dzeko a Fiorentina egyik őszi Konferencialiga-mérkőzésén (Fotó: Getty Images)
A német labdarúgó-bajnokság másodosztályában a feljutásért harcoló Schalke szeretné szerződtetni Edin Dzekót a Fiorentinából.

A német Sky és a WAZ értesülése szerint Edin Dzeko nagy vonalakban megegyezett a gelsenkircheni klubbal, ám a Fiorentina még nem bólintott rá a váltásra.

A német források úgy tudják, hogy az olasz bajnokságban kínlódó firenzei klub nem szeretné tovább folyósítani a keveset szerepeltetett csatár bérét (állítólag évente több mint kétmillió euróról van szó), inkább elengedné őt már most, noha a szerződése nyárig szól. Dzeko ebben az idényben 18 tétmérkőzésen csupán 722 percet töltött a pályán, és két gólt szerzett.

A tárgyalások még zajlanak, és úgy tudni, a francia élvonalbeli Paris FC is tanulmányozza a 39 éves Dzeko szerződtetésének lehetőségét. 

A Schalke – amelynek vezetőedzője Dzeko honfitársa és nagy rajongója, Miron Muslic – 18 forduló után négypontos előnnyel vezeti a 2. Bundesliga tabelláját.

Hosszú pályafutása során Dzeko már futballozott Németországban, a Wolfsburggal (2007–2011) bajnok lett 2009-ben.

 

