Gyász: elhunyt a Boca Juniors legendás edzője, Miguel Ángel Russo

2025.10.09. 09:06
Miguel Ángel Russo (1956–2025) (Fotó: Getty Images)
Hatvankilenc éves korában, otthonában elhunyt Miguel Ángel Russo, a Boca Juniors vezetőedzője – közölte a szomorú hírt hivatalos X-oldalán az argentin klub.

A játékosként 17-szeres argentin válogatott, edzőként több mint 30 éve dolgozó szakembert még 2017-ben (akkoriban a kolumbiai Millonarios trénere volt) diagnosztizálták rákkal, de ennek dacára nem hagyta abba az edzősködést, s betegen irányította a perui Alianza Limát, a paraguayi Cerro Portenót, a szaúdi Al-Nasszrt, illetve hazájában a Boca Juniorst, a Rosario Centralt és a San Lorenzót is. Russo idén a nyári klubvilágbajnokság előtt tért vissza a Bocához, miután a Buenos Aires-i klub menesztette Fernando Gagót. Összességében ez volt Russo harmadik regnálása a Bocánál, amellyel 2007-ben megnyerte a Libertadores-kupát, míg 2020-ban az argentin bajnoki címet és az idén megszüntetett Ligakupát is elhódította.

A pályafutása során számos dél-amerikai klubnál megforduló szakember más csapatoknál is sikeres volt, a Millonariosszal kétszer lett kolumbiai bajnok (2017, 2018), a Rosario Centrallal 2023-ban lett Ligakupa-győztes, míg a Vélez Sarsfield kispadján a 2005-ös tavaszi (Clausura) bajnokságot nyerte meg.

Miguel Ángel Russo állapota szeptember második felében súlyosbodott, s szeptember 21-től hiányzott a Boca Juniors kispadjáról. Russo halála nyomán a Boca szombati, Barracas Central elleni bajnoki mérkőzését elhalasztották.

