Visszavonul a Győri Audi ETO KC csapatkapitánya



„Úgy döntöttem, hogy az idény végén visszavonulok, így ez lesz az utolsó évadom kézilabdázóként és ETO-mezben – mondta Lagerquist. – Nem volt könnyű döntés, mert nagyon élvezem, hogy itt lehetek és ezt a klubot képviselhetem. Ugyanakkor kíváncsian várom az életem következő fejezetét, ezért úgy érzem, most jött el számomra a megfelelő pillanat. Nem is lehetnék boldogabb és büszkébb, hogy ebben a klubban, ezekkel a lányokkal és a szurkolóink előtt fejezhetem be a pályafutásomat. Mindent meg fogok tenni azért, hogy a lehető legjobban zárjuk ezt az évet, elérjük a céljainkat, és együtt kiélvezzük az előttünk álló időszakot.”

Anna Lagerquist 2024 ősze óta játszik a győrieknél. A kiváló védőjátékos a svéd válogatottal negyedik lett 2021-ben a tokiói olimpián, illetve a 2023-as női kézilabda-világbajnokságon, a győriekkel eddig egy magyar bajnoki címnek és egy Bajnokok Ligája-győzelemnek volt részese.

A győriek így méltatják a játékost: „A kiváló védőmunkájáról és csapatszelleméről ismert Anna Lagerquist 2024 őszén érkezett a Kisalföldre, és rehabilitációját követően stabilitást és karaktert adott a Győri Audi ETO KC hátsó alakzatának; játékintelligenciája, küzdőszelleme és profizmusa nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is érezhető volt, példát mutatva fiatalabb társainak.”

Lagerquistet a tavalyi vb alatt kisebb lábsérülése miatt csak az utolsó csoportmérkőzés előtt tudták becserélni a svéd keretbe, ám újfent megsérült, így idő előtt véget ért számára a torna – jelenleg is a visszatérésén dolgozik.