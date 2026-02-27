Komáromi György: Az MTK ellen a helyzetkihasználás lehet a kulcs

Tizedszer léphet pályára az MTK Budapest ellen az élvonalban Komáromi György. A Debreceni VSC támadója korábban a Puskás Akadémia színeiben kilenc NB I-es mérkőzésen szerepelt a fővárosiak ellen, hat győzelmet, egy döntetlent és két vereséget számlál. Összesen két gólt és három gólpasszt jegyez ezeken az összecsapásokon, s az egyik legemlékezetesebb élvonalbeli mérkőzését is az MTK Budapest ellen játszotta.

„Szeretek az MTK Budapest ellen futballozni, mert nem tolja be a buszt a kapuja elé, hanem próbálja játszani a futballt – mondta lapunknak Komáromi György, a Debreceni VSC 24 esztendős támadója. – Éppen ezért élvezetes mérkőzéseket lehet játszani. Szereztem gólokat és adtam gólpasszokat a fővárosi együttes ellen, s az egyik, ha nem a legjobb élvonalbeli mérkőzésemet is ellene játszottam. Két évvel ezelőtt februárban még a Puskás Akadémia színeiben győztünk hazai pályán hat egyre, egy gól és két gólpassz fűződött a nevemhez azon a meccsen. De ez már régen történt, sok minden változott azóta, én másik csapatban játszom, és az MTK Budapestnél is rengeteg változás történt. Mindenesetre jó meccsre számítok, bizakodom a jó eredmény elérésében.”

Az MTK Budapest nincs jó formában, az előző öt tétmérkőzésén egy döntetlen mellett négyszer kikapott, így közel került a kiesőzónához, a Magyar Kupá­tól pedig már elbúcsúzott. Ezzel szemben a Debrecen lényegesen jobban szerepel, a tabella harmadik helyéről várja a mérkőzést.

„Várhatóan lesz olyan időszak, amikor az MTK, illetve lesz olyan, amikor mi diktáljuk majd a tempót, valamint döntő lehet a helyzetkihasználás. Azt érzem, ha jó százalékban használjuk ki a lehetőségeinket, megnyerjük a mérkőzést. Kiélezett csatát várok, jó csapat az MTK, nehéz feladatunk lesz. Ellenfelünknek fiatal és gyors játékosai vannak, ebből adódóan nem túl rutinosak, de nekünk csak a saját játékunkra kell összpontosítanunk. Nem szabad az eddigiekből kiindulni, minden mérkőzés más. Előfordul, hogy jól játszunk, mégis kikapunk, miképpen az is, hogy rosszul teljesítünk, de nyerünk. Meglátjuk, hogyan alakul a péntek este.”

A két csapat az idényben eddig kétszer találkozott egymással, s mind a kétszer az otthon játszó együttesé lett a három pont: Debrecenben a Loki 1–0-ra, a Hidegkuti Nándor Stadionban pedig az MTK Budapest 3–0-ra győzött. Ezek alapján a házigazda debreceniek bizakodhatnak, akik hosszabb idő, február 7-e után játszhatnak ismét a Nagyerdei Stadionban.

„Csaknem három hét elteltével futballozhatunk ismét hazai pályán, nagyon várjuk már, hogy szurkolóink előtt lépjünk pályára. Ahogyan Dzsudzsák Balázs mondta, jelenleg olyan buliban vagyunk, amelybe meg sem hívtak minket, de mi nagyon jól érezzük magunkat. Rólunk nem sokan beszélnek, de csak ott vagyunk a harmadik helyen, nem sokkal lemaradva az előttünk lévőktől. Bízom benne, hogy a jó formánk kitart az idény végéig, s minél előkelőbb pozícióban végzünk. Igen, célunk a dobogón zárni, a Debrecen nagy múltú klub, ismét nemzetközi kupába akarjuk vezetni.”

Lendületben a Debrecen, lejtmenetben az MTK. Ha a tendencia a Nagyerdei Stadionban sem szakad meg, a Lokiban megerősödhet a dobogós idényzárás lehetősége, míg a fővárosi kék-fehérek kieső helyen is találhatják magukat a forduló után. Márpedig úgy érzem, hazai környezetben győz a DVSC. NS-TIPP: BERECZKY Attila

NB I

24. FORDULÓ

20.15: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A forduló további programja

Február 28., szombat

14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Március 1., vasárnap

16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)